원전 위험 그대로인데... 국힘도 어리둥절한 민주당의 '전향'

큰사진보기 ▲지난 2021년 9월 20일 윤석열 당시 대통령이 체코 플젠 산업단지 내 두산스코다파워 공장에서 원전 전주기 협력 협약식과 터빈 블레이드 서명식을 마친 뒤에서 페트로 피알라 체코 총리와 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲발언하는 최원호 원안위원장최원호 원자력안전위원회 위원장이 16일 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 2025년도 국정감사에서 의원 질의에 답변하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲발언하는 이재명 대통령이재명 대통령이 지난 2025년 9월 11일 청와대 영빈관에서 열린 취임 100일 기자회견 '회복을 위한 100일, 미래를 위한 성장'에서 질문을 받고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

2024년 9월 24일, 진성준 더불어민주당 정책위의장은 원내대책회의에서 "이번 국감에서 체코 원전 수주의 경제성을 철저히 점검하겠다"고 말했다. 정부가 세일즈 성과에 치우쳐 덤핑 수주에 나선 것은 아닌지, 웨스팅하우스와의 한국형 원자로 APR-1400에 들어가는 핵심 기술 관련 지식재산권 분쟁은 어떻게 할 것인지, 금융지원 부담은 누가 지는지, 10년 넘는 장기 사업의 위험은 어떻게 관리할 것인지. 그 질문들은 하나도 틀리지 않았다.그리고 2년이 지났다. 그 질문을 던지던 당은 여당이 됐고, 체코 원전은 현 정부의 사업이 됐다. 지난 10월 29일, 한수원과 대우건설·두산에너빌리티 시공단의 하도급 협상이 공사비 등의 이견을 좁히지 못하고 15개월 만에 깨졌다. 2024년에 야당이 걱정했던 위험이 2026년에 현실이 된 것이다. 그런데 이번 국정감사에서 여당 의원이 원전을 두고 가장 크게 한 말은 "필요 없는 가드레일은 풀라"였다.정당의 원전 정책은 바뀔 수 있다. 그러나 정책이 바뀌었다고 검증의 기준까지 바뀌어서는 안 된다. 야당일 때 옳았던 질문은 여당이 돼서도 옳다.2024년 국감에서 민주당의 질문은 구체적이었다. 신영대 의원은 수출입은행과 무역보험공사의 '관심 서한'을 공개하며 체코 원전 수주 관련 정부의 "금융지원은 없다"는 말과 어긋난다고 했다. 박민규 의원은 웨스팅하우스 분쟁에 "합의사항이 없다"는 한수원 답변을 문제 삼았다. 정진욱 의원은 "퍼줄 것 다 퍼주고 뺏길 것 다 뺏긴 쪽박 난 사업"이라 불렀다.이 질문들은 정확했다. 웨스팅하우스와는 2025년 1월 분쟁을 끝내기로 합의했지만 그 조건은 비밀유지 약정으로 지금도 공개되지 않았다. 한수원을 겨눈 EU의 역외보조금 규정(특정 업체가 막대한 보조금을 앞세워 유럽시장에 진출하는 걸 막는 제도)위반에 관한 예비 검토는 올해 6월 심층조사 없이 종결됐지만, 체코 정부가 이 사업에 붙인 230억~300억 유로 저리대출과 40년 차액계약에 대한 EU 국가보조 심층조사는 2025년 12월 시작돼 아직 결론이 없다.그리고 시공사가 깨졌다. 한수원과 시공단은 실무회의 78회, 이견조정위원회 11회를 거치고도 설계 변경과 물량 증가의 위험을 누가 지느냐를 두고 갈라섰다. 한수원은 총액확정 방식이 입찰 단계부터 합의된 것이라 했고, 대우건설은 기본설계도 끝나지 않은 세계 최초 APR1000(유럽 진출을 위해 개발한 한국형 차세대 중형 원자로 노형)의 물량 위험을 시공사가 고정가격으로 떠안을 수는 없으며 추가 역무 보상도 견적의 40%에 못 미쳤다고 반박했다.결렬 뒤 한수원은 대우건설의 "전문성 결여"를 공개 거론했고 대우건설은 "폄하를 위한 짜맞추기"라고 받아쳤다. 산업부는 결렬 9일 전 체코 장관과 "일정에 맞게 추진되고 있다"고 확인했다가, 결렬 뒤에야 비상관리체제를 가동하면서도 "기업 간 협상을 중재할 법적 권한은 없다"고 선을 그었다.사업 전체가 무너진 것은 아니다. 설계와 주기기 계약은 살아 있고 한수원은 내년 7월까지 새 시공사를 고르겠다고 한다. 그러나 계약 구조가 그대로라면 새 시공사와도 같은 일이 되풀이 된다. 한수원이 유일한 무기로 내세운 '정해진 기한, 정해진 예산'은 설계도 없는 상태에서 고정 가격을 약속하고 그 위험을 민간 시공사에 넘기는 구조 위에 서 있었다.UAE 바라카는 2025년 상반기 누적 손익이 적자로 돌아섰고, 이집트 엘다바는 한수원이 1조 2천억 원의 공사손실충당부채를 쌓았다. 수출 성과로 홍보된 사업들의 수익성 분석과 실제 사업비를 정부는 한 번도 공개한 적이 없다.2024년에 "저가 수주"를 묻던 당이라면 2026년에는 이렇게 물어야 했다. 시공사가 못 받겠다는 공사비는 애초에 누가 어떻게 산정했는가. 착공이 밀리면 지체 비용은 누가 지는가. 주무 부처가 중재 권한도 없다는 사업의 최종 책임은 누구에게 있는가.그런데 하필 그 주무 부처의 장관은 체코 입찰 당시 팀코리아의 주기기 공급사였던 두산에너빌리티의 사장 김정관이다. 수주를 함께 한 당사자가 "기업 간 협상을 중재할 권한이 없다"고 하는 사업의 책임을 누가 지느냐는 질문은, 여당이 아니면 누구도 던지기 어렵다. 그러나 이번 국감에서 이 질문을 꺼낸 여당 의원은 보도로 확인되지 않는다.더 분명한 역전은 노후 원전에서 일어났다. 월성 1호기 경제성 평가를 두고 수년을 싸운 민주당은 노후 원전 수명연장의 경제성과 안전성을 따져 묻는 쪽에 서 있었다. 그런데 10월 13일 원안위 국감에서 황정아 민주당 의원은 한수원 자료를 들어 고리 3·4호기와 한빛 1·2호기가 심사 때문에 못 만든 전력이 2530만MWh, 기회비용이 하루 51억 원이라며 "필요 없는 가드레일은 풀고 진짜 챙겨야 될 일에 집중하라"고 했다. 그 가드레일이 무엇인지는 말하지 않았다.같은 날 국민의힘 서천호 의원이, 엿새 뒤 박수민 의원이 한 말과 구별하기 어렵다. 김장겸 국민의힘 의원이 "민주당 의원들조차 일제히 원전 건설과 진흥을 외치고 있어 어리둥절할 지경"이라고 한 것은 비아냥이지만 틀린 말은 아니다.14일 뒤인 10월 27일 원안위는 고리 3·4호기 수명연장을 허가했다. 허가가 물음의 끝은 아니다. 노후원전 계속운전 허가의 전제인 사고관리계획서를 심의한 9월 30일 원안위 회의(제2026-15회)에서 진재용 위원이 "법은 다수호기 영향을 평가하라고 하는데 선량 평가는 왜 없느냐"고 묻자, 한국원자력안전기술원(KINS) 중대사고·리스크평가실장은 "동시에 사고가 났을 때의 선량평가는 하지 않았다. 검토하지 않았다"고 답했다.한 부지에 원전 다수호기가 몰려있는 고리에서, 여러 원전이 함께 사고를 일으켰을 때 주민이 받을 피폭량은 계산된 적이 없다는 규제기관의 인정이었다. 그 계획서는 10월 15일 통과됐고, 12일 뒤인 27일 계속운전이 허가됐다.고리·새울 방사선비상계획구역에는 2021년 기준 부산·울산·양산 주민 약 327만 명이 산다. 국회입법조사처는 이번 국감 이슈 분석에서 계속운전 심사에 불허·반려 사례가 없고 자료 보완 횟수에 상한도 심사 종결 기준도 없다고 지적했다. 2007년 고리 1호기 이후 계속운전이 불허되거나 반려된 적은 한 번도 없다.심사가 길어지는 것과 심사가 엄격한 것은 같지 않다. 여당 의원이 물어야 할 것은 심사가 왜 느리냐가 아니라 무엇을 빼고 통과했느냐였다. 같은 국감장에서 "주민에게 필요한 것은 안전하다는 결론이 아니라 왜 안전한지 확인할 수 있는 정보"라고 말한 사람은 여당이 아니라 조국혁신당 김선민 의원이었다.비용도 마찬가지다. 월성 1호기는 계속운전을 위한 설비 교체에 약 7천억 원을 들이고도 2019년 영구정지됐다. 같은 중수로인 월성 2·3·4호기는 압력관 교체 등에 3조 원 넘게 들고 제작·납품에 3~4년이 걸린다는 것이 한수원 노조의 추산이다. 허가를 받아도 실제 더 돌릴 수 있는 기간은 호기마다 다르지만 10년에 크게 못 미친다.그런데 여당 송영길 의원은 8월 한수원 노조의 건의를 받아 압력관 구매 사업의 예비타당성조사 면제를 국무조정실에 전달했다. 월성 1호기의 7천억 원을 문제 삼았던 당이, 월성 2·3·4호기의 3조 원은 타당성 조사 없이 쓰자고 한다. 전체 투자비와 실제 추가 가동 기간, 사용후핵연료 관리비용을 한 번도 합산해 보지 않은 채로.기준을 세운 사람은 대통령 자신이다. 2025년 9월 11일 취임 100일 기자회견에서 이재명 대통령은 "원전 건설에는 최소 15년이 걸린다. 추가 원전 건설은 현실적인 대안이 아니다. SMR은 기술이 아직 개발되지 않았다"고 말했다. 이 말은 정확했다.신한울 2호기는 착공부터 계통 연결까지 예정 4.8년에 실제 10.5년이 걸렸고(WNISR 2026 집계), 부지 선정과 인허가를 더하면 신규 원전은 2030년대 후반에야 돌아간다. 중국·러시아를 빼면 세계에서 실제로 건설 중인 SMR은 캐나다 달링턴 1기뿐이고, 한국형 SMART는 2012년 표준설계인가 뒤 14년 동안 건설 실적이 없으며 i-SMR은 올해 2월에야 표준설계인가를 신청한 단계다.네 달 뒤 말이 바뀌었다. 2026년 1월 20일 국무회의에서 대통령은 "국민 여론은 압도적으로 전기 문제를 해결하려면 원전이 추가로 필요하다는 것 아니냐"고 했고, 이튿날 신년 기자회견에서는 "엄청난 에너지 수요가 있는 게 사실이고 재생에너지의 간헐성 문제도 있다"며 신규 원전을 "열어놓고 판단하자"고 했다.신규 원전을 확정한 것은 아니다. 그러나 9월에는 건설기간과 기술을 근거로 원전의 필요성을 부인했고 1월에는 수요와 여론을 근거로 원전의 필요성을 말했다. 그 네 달 사이에 원전 건설기간이 짧아진 것도, SMR 기술이 완성된 것도 아니다. 바뀐 것은 사실이 아니라 판단의 무게중심이다. 여론조사가 건설기간과 기술의 한계를 없애 주지는 않는다. 15년 뒤에나 돌아갈 원전은 여론이 어떻든 2030년 감축 목표에도 AI 전력 수요에도 보탬이 될 수 없다.결국6월 17일 11차 전력수급기본계획(전기본)에 따라 대형 원전 2기 부지로 영덕이, SMR 부지로 기장이 선정됐고, 7월 13일 정부는 여기에 더해 신규 원전과 SMR을 추가 도입할지를 공론화 뒤 12차 전기본에 반영하겠다고 공식화했다. 10월 19일 국감에서 한수원 사장은 신규 원전·SMR을 "적기 건설"하고 기장 i-SMR 초도기 인허가를 준비하겠다고 보고했다.대통령이 "기술이 아직 없다"고 한 원자로의 초도기를 공기업이 짓겠다고 했는데 여당 의원 누구도 되묻지 않았다. 건설기간·사업비·사용후핵연료 비용을 반영한 경제성 재평가를 요구한 박지혜 더불어민주당 의원이 있었지만, 그 질문은 당의 목소리가 되지 못했다.윤석열 정부가 추진할 때는 위험을 집요하게 따지고, 같은 사업을 이어받은 뒤에는 같은 위험에 입을 닫는다면, 국민은 그때의 질문이 원전의 위험이 아니라 정권의 약점을 향한 것이었다고 받아들일 수밖에 없다. 원전의 위험은 정권이 바뀐다고 바뀌지 않는다. 체코 원전의 손익도, 고리의 327만 명의 목숨값도, 월성의 3조 원도 결국 국민에게 돌아온다.질문은 새로 만들 필요가 없다. 2024년에 민주당이 직접 던진 질문과 2025년 9월에 대통령이 직접 한 말을 그대로 되돌리면 된다. 체코 원전은 실제로 얼마를 남기는가. 고리 3·4호기는 무엇을 빼고 통과했는가. 월성 2·3·4호기는 얼마가 들어야 하고 안전한가. 15년이 걸리는 원전이 지금의 전력 수요에 무슨 소용인가. 이 질문들은 원전 반대론이 아니다. 민주당이 야당일 때 '경제성 검증'이라 불렀고, 대통령이 취임 100일에 '현실'이라 불렀던 바로 그 질문들이다.야당 시절의 질문이 틀리지 않았다면 여당이 된 지금 답해야 한다. 답하지 않는다면 둘 중 하나다. 그때의 질문이 틀렸거나, 지금의 침묵이 틀렸거나. 그때는 맞고 지금은 틀리다는 말은, 사실 그때도 지금도 원전이 아니라 정치를 보고 있었다는 고백이다.