세종시 2027년도 본예산 2조 1579억 원 편성... 시정 5기 첫 고강도 재정혁신

큰사진보기 ▲4일 브리핑을 열고 2027년도 세종시 본예산안을 설명하고 있는 조상호 세종시장 ⓒ 뉴스피치 관련사진보기

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큰사진보기 ▲2027년 세종시 본예산안 자료 ⓒ 세종시 관련사진보기

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세종특별자치시가 대대적인 지출 구조조정과 공직사회의 선제적 자구 노력을 바탕으로 한 시정 5기 첫 본예산안을 편성했다.조상호 세종시장은 4일 브리핑을 열고 "이번 예산안은 외부 용역과 전문가, 시민, 시의원 등이 참여한 '재정혁신 TF'를 통해 시 재정 현실을 객관적으로 진단하고 그 결과를 예산 편성과 재정 운영 방향에 적극 반영한 고강도 재정혁신의 결과물"이라며 "재정혁신이 한 해로 끝날 일이 아닌 만큼 임기 내내 재정 진단과 피드백, 부서 의견 수렴 등 소통을 이어가겠다"고 밝혔다.이날 발표된 2027년도 세종시 예산안 규모는 전년 대비 3.6%(750억 원) 증가한 총 2조 1579억 원으로 확정돼 시의회에 제출됐다. 회계별로는 일반회계가 1조 8151억 원으로 4.1%, 특별회계가 3428억 원으로 0.8% 각각 증가했다.시는 가중되는 재정 부담 속에서 시민 세금이 낭비되지 않고 적재적소에 투자될 수 있도록 모든 재정 사업을 원점에서 재검토하는 고강도 재정혁신을 추진했다.이에 따라, 시는 국비 사업과 중복되거나 효능감이 낮은 60여 개의 세부 사업을 폐지·유예해 109억 원을 절감하고, 교육청과의 협의를 통해 비법정전출금 200억 원을 일시 조정했다. 이 과정에서 아빠장려금, 청년 문화예술패스, 지역공동체 일자리, 미혼남녀 인연만들기, 중소기업 ESG경영지원 등의 사업비가 축소 조정되거나 전액 삭감됐다.재정 위기 극복을 위한 공직사회의 선제적 고통 분담도 병행된다. 시청 본청 공무원 인건비를 8.5개월분 우선 조정하고, 연가보상 일수를 기존 12일에서 5일로 단축했으며, 건강검진비 지원을 격년제로 축소하는 등 강도 높은 자구 노력을 기울였다.대중교통 지원 정책에도 변화가 생긴다. 정부의 '2027년 모두의카드' 사업계획 신설에 따라, 정책 중복을 해소하고 지속가능성을 확보하기 위해 내년부터 '이응패스'를 '모두의 카드'로 일원화한다. 단, 어울링 무료 이용 혜택은 '모두의 카드' 사용자에게도 계속 유지되며, 올해 이응패스 이용 정산금 25억 원을 반영해 이용자 환급을 차질 없이 진행할 방침이다.절감된 재원은 미래 성장동력 확충과 필수 민생·복지 현장에 집중 재투자된다. 우선 기업 투자 유치와 청년 육성에 힘을 싣는다. 국내 복귀 및 지방 이전 기업을 위한 투자유치 보조금을 178억 원으로 대폭 증액하고, 국가산단 기반시설 정비(19억 원), 피지컬AI 홈헬스케어 실증(10억 원), 지역성장 인재양성체계 구축(305억 원) 등을 예산안에 반영했다.출생부터 노후까지 이어지는 복지 안전망도 강화한다. 2027년 1월부터 혼인신고 부부에게 가구당 100만 원을 지급하는 혼인지원금(20억 원)과, 하반기 출생아 1인당 1000만 원 이상을 지원하는 '아이맞이 지원금'(61억 원)을 신규 편성했다. 이와 함께 기초연금 1067억 원과 생계급여 344억 원 등 취약계층 생활 안정을 위한 필수 복지 예산도 빠짐없이 담았다.시민 안전과 직결된 보건·재난 예산도 확충된다. 지역주도 의료공백 해소 지원 사업에 70억 원을 신규 투입하고, 고가사다리차(23억 원)와 특수·음압구급차(6억 원) 교체, 자연재해위험개선지구 정비(166억 원) 등을 속도감 있게 추진할 계획이다.도시 격에 맞는 문화·교통 인프라와 지역 상권 활성화 대책도 포함됐다. 대한민국 문화도시 조성에 60억 원, 2027 충청권 하계세계대학경기대회 조직위 운영 및 시설 보강에 171억 원을 각각 반영했다. 아울러 지역화폐 여민전 발행 예산 75억 원과 소상공인 대출 이차보전 27억 원을 확보해 골목상권 온기를 유지한다는 구상이다.조상호 시장은 "지금 재정 구조를 바꾸지 않는다면 그 부담은 미래 세대에게 전가될 수밖에 없다"며 "관행과 중복은 줄이되 시민의 일상과 안전을 지키고, 절감한 재원은 꼭 필요한 서비스와 성장 기반에 재투자하겠다"고 말했다. 아울러 "현재, 국회에서 심사 중인 정부 예산안에 우리시 주요 현안 사업이 최대한 반영될 수 있도록 노력하겠다"고 덧붙였다.한편 이번 예산안은 세종시의회 상임위원회 예비심사와 예산결산특별위원회 심사를 거쳐 오는 12월 15일 본회의에서 최종 확정될 예정이다.