한국어 배우면 끝? 이주배경학생이 직면한 문제

▲ 아산남성초 학생들이 학년별로 함께 만든 ‘라두가’ 어울림 작품. 다양한 언어로 서로를 존중하는 마음을 표현했다. ⓒ 송민규 관련사진보기

덧붙이는 글 | 필자는 중등 과학교사로, 현재 박사과정에서 이주배경학생의 과학교육과 학습을 연구하고 있습니다. 이주배경학생의 과학 학습을 돕고자 과학교사들과 ‘Science Bridge(https://haeppy-science-bridge.vercel.app/)’를 개발했습니다. 이 글은 2026년 11월 3일 아산남성초등학교 다문화 교육 연구학교 운영 보고회 현장 취재와 관련 연구자료를 바탕으로 작성했습니다.