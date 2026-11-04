정치 26.11.04 10:56ㅣ최종 업데이트 26.11.04 10:56 군 "북한, 동해상으로 미상발사체 발사"... 탄도미사일이면 나흘만 합참, 북한 발사체 제원과 사거리 분석 중 연합뉴스(yonhap) 글씨 크게보기 글자 크기조절 가 가 가 가 인쇄 원고료로 응원하기 추천 댓글 공유 구글 검색 선호 출처로 추가 큰사진보기 ▲북한이 지난 10월 12일 전술탄도 미사일 시험발사를 진행했다고 밝혔다. 2026.10.13 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기 (서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 북한이 4일 오전 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다. 합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다. 북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 나흘 만의 발사다. AD 북한은 지난달 31일 '전술탄도미사일 산포전투부(집속탄 탄두)'를 발사했다고 관영매체를 통해 1일 보도했다. <저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지> #북한미사일#합참#탄도미사일 저작권자(c) 오마이뉴스(시민기자), 무단 전재 및 재배포 금지 오탈자 신고 네이버 채널구독 다음 채널구독 추천 댓글 스크랩 페이스북 트위터 공유 이 기사가 마음에 드시나요? 좋은기사 원고료로 응원하세요 원고료로 응원하기 글 연합뉴스 (yonhap) 내방 아이콘구독하기 '바른 언론 빠른 뉴스' 국내외 취재망을 통해 신속 정확한 기사를 제공하는 국가기간뉴스통신사입니다. 무단전재-재배포금지 이 기자의 최신기사미국 중간선거 개표 초반 민주 우세... 예측기관 "하원탈환 확률 100%" 갤러리 오마이포토 고 최불암 배우 장례 미사 엄수 1/32 이전 다음 이전 다음 고 김진석 소방위 영결식 "숭고한 희생 잊지 않겠습니다" 아리셀 대표 징역 4년 확정에 울분 터뜨린 유가족 정당 가입서 5,206장 들고 민주당·국힘 당사 찾아간 교사들 스토킹처벌법 시행 5주년 기자회견 독자의견0 Please activate JavaScript for write a comment in LiveRe.