군 "북한, 동해상으로 미상발사체 발사"... 탄도미사일이면 나흘만

큰사진보기 ▲북한이 지난 10월 12일 전술탄도 미사일 시험발사를 진행했다고 밝혔다. 2026.10.13 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스 관련사진보기

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(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 북한이 4일 오전 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 나흘 만의 발사다.북한은 지난달 31일 '전술탄도미사일 산포전투부(집속탄 탄두)'를 발사했다고 관영매체를 통해 1일 보도했다.<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>