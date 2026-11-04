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정치

26.11.04 10:56최종 업데이트 26.11.04 10:56

군 "북한, 동해상으로 미상발사체 발사"... 탄도미사일이면 나흘만

합참, 북한 발사체 제원과 사거리 분석 중

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북한이 지난 10월 12일 전술탄도 미사일 시험발사를 진행했다고 밝혔다. 2026.10.13
북한이 지난 10월 12일 전술탄도 미사일 시험발사를 진행했다고 밝혔다. 2026.10.13 ⓒ 평양 조선중앙통신=연합뉴스

(서울=연합뉴스) 전명훈 기자 = 북한이 4일 오전 동해상으로 미상 발사체를 발사했다고 합동참모본부가 밝혔다.

합참은 북한 발사체의 제원과 사거리 등을 분석 중이다.

북한 발사체가 탄도미사일로 확인되면 나흘 만의 발사다.

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북한은 지난달 31일 '전술탄도미사일 산포전투부(집속탄 탄두)'를 발사했다고 관영매체를 통해 1일 보도했다.

<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>

#북한미사일#합참#탄도미사일

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