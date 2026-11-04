재일동포 청년들, 정체성 찾기 위한 여정

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큰사진보기 ▲주오사카대한민국총영사관과 재일한국청년회 오사카부지방본부가 공동 주관한 재일차세대브릿지 2030 캠프 개막식에서 주오사카대한민국총영사관 이영채 총영사님께서 축사를 하셨습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

큰사진보기 ▲참가자들이 와카야마 대학을 찾아가고, 개별 토론이나 행사에서 적극적으로 자신의 의견을 나누고 발표하는 시간을 가졌습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

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큰사진보기 ▲재일차세대브릿지 2030 캠프를 마치면서 참가자들과 담당자들이 모두 한 자리에 모였습니다. ⓒ 박현국 관련사진보기

덧붙이는 글 | 교토에 있는 류코쿠대학 국제학부에서 우리말과 민속학을 담당하고 있습니다.

지난 10월 30일에서 11월 1일까지 2박 3일동안 주오사카대한민국총영사관(이영채 총영사, 담당 우대식 영사)과 주오사카대한민국총영사관과 재일한국청년회 오사카부지방본부 공동 주관으로 '재일차세대브릿지 2030 캠프'가 오사카와 와카야마 등지에서 열렸습니다.이번 행사에는 오사카를 중심으로 간사이 지역에 있는 재일교포 학생들과 유학생, 금강학원, 건국학교 등에서 학생들이 30여 명 참가했습니다. 10월 30일 시작에 앞서 주대한민국총영사과 이영채 영사님은 이번 행사를 통해서 젊은이들이 과거 세대를 이해하고 앞으로 전개될 미래를 젊은이들이 이어나가야 한다고 강조했습니다.오사카에는 오래 전부터 한반도에서 많은 사람들이 건너와서 살았습니다. 이제 세월이 흘러 나이가 들고, 새 세대 젊은이들은 자신의 길을 찾아서 떠난 사람도 있습니다. 그래도 새로운 삶을 찾아서 이어가는 젊은이나 새로운 청년들이 들어오기도 합니다.지금도 오사카에는 북한에서 세운 학교가 많고, 조총련 조직이 있습니다. 그리고 한반도 출신자들이 세운 많은 기업이나 회사도 활발하게 활동하고 있습니다. 또한 우리나라 정부가 지원하는 민단이나 우리나라 교육부가 운영하는 한국 교육원이 있습니다. 특히 오사카 일부 초등학교에서는 정규 수업 뒤에 '민족학급'이 운영되고 있습니다.오사카 민족학급은 오사카에 사는 재일 한국인이나 일본인들이 우리말이나 문화를 배우고 익히는 곳입니다. 민족학급에서는 전체가 모여서 운동회를 열기도하고, 우리말 교재를 발간하여 사용하기도 합니다. 민족학급을 다녔던 일본인 학생 가운데 대학에서 우리말을 배우고, 다시 한국에 유학을 가는 학생도 있습니다.이제 오사카에는 오래 전부터 살았던 교포들이 서서히 사라지고, 젊은이들이 늘어나고 있습니다. 이들 가운데 대부분 우리 국적을 버리고 일본으로 귀화하는 사람들도 늘어나고 있습니다.한때 일본에서 외국인으로 가장 많았던 한반도 출신 국적자는 이제 40만명 정도입니다. 이는 중국(93만 428명), 베트남(68만 1100명)에 이어 세번째이고, 두 나라는 해마다 늘어나는데 비해서 한국 국적자는 전년도에 비해서 1897명이 줄었습니다(일본 법무성, 2026.11.4).참가자들은 주최 측에서 주관하는 행사뿐만 아니라 조별 토론과 발표를 통해서 자기 소개, 미래를 향한 자신의 꿈과 희망을 소개하기도 했습니다. 젊은이들의 토론과 발표는 밤 늦게까지 이어졌습니다.오사카는 지리적으로 우리 한반도와 가깝고 오래 전부터 많은 교류가 있었습니다. 이번 행사에서도 이러한 역사를 되새기고 앞으로 새로운 세대가 이끌어나갈 과제와 희망을 확인하는 자리였습니다.