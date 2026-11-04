민주당 중앙당 "여론조사 안 했다"는데, 지역에선 의심하는 이유

내년 4월 강릉 국회의원 보궐선거를 앞두고 더불어민주당 후보자 적합도 여론조사에서 "특정 후보가 사퇴했다"는 허위사실이 유포된 사실이 알려져 논란인 가운데, 지역 당내 후보자 간 갈등의 불씨가 되고 있다.
지역에서는 해당 여론조사의 방식 등을 감안했을 때 의뢰자가 더불어민주당 중앙당일 것이라는 의견 쪽에 무게가 실리고 있으나, 앞서 민주당은 사퇴 당사자로 지목된 인사의 문의에 '의뢰한 사실이 없다'고 부인한 바 있다(관련기사 : "그 후보는 사퇴", 강릉 보선 여론조사 허위사실 유포 논란
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내년 4월 강릉 보궐선거 출마를 준비 중인 민주당 최욱철 강릉시지역위원장 직무대행은 3일 A여론조사 업체 면접원을 '허위사실공표 혐의'로 강릉시선관위에 고발했다. 시 선관위는 최 직무대행이 현재 예비후보자나 후보자 신분이 아닌 만큼, 면접원의 발언이 선거법상 '허위사실공표죄'에 해당하는지 검토에 들어갔다.
지난 1일 A사가 실시한 이번 보선 민주당 출마 예상자 선호도 조사에서는 대상자 명단에서 최 직무대행이 빠졌고, 그 이유를 묻는 응답자들에게 면접원은 "최욱철 후보는 사퇴했기 때문"이라고 설명했다. 이에 최 직무대행은 악의적인 '허위 여론조사'라며 조사를 의뢰한 배후를 반드시 밝히겠다고 했고, 수사의뢰도 예고한 바 있다. 특히 면접원이 응답자에게 후보 사퇴를 알린 사례가 여러 건 확인됐다는 점에서 면접원의 단순 실수라기보다 의뢰인이 업체에 잘못된 정보를 전달했을 가능성에 무게가 실린다.
민주당 중앙당은 최 직무대행에게 '여론조사를 한 적이 없다'고 부인했지만, 지역 당 내에서는 중앙당이 내년 강릉 보선에 대비해 새 얼굴을 찾기 위해 일부 후보만을 대상으로 조사를 실시한 것 아니냐는 의견이 나온다. 한 핵심 당원은 <오마이뉴스>에 "이전에도 당 후보들을 대상으로 같은 업체가 같은 전화면접 방식으로 조사한 적이 있다"며 "이번 조사도 중앙당이 한 것이라고 생각하는 사람이 많다"고 말했다.
취재 결과, 해당 여론조사는 선거관리위원회 여론조사심의위원회에 신고되지 않은 것으로 확인됐다. 선거법상 선거 관련 여론조사는 공표용이든 비공표용이든 모두 여론조사심의위원회에 사전 신고해야 하지만, 정당이 실시하는 조사는 예외적으로 신고 의무가 없어 의뢰인 확인이 어렵다.
<오마이뉴스>는 지난 3일 해당 업체와 민주당 관계자에게 관련 문의를 했지만, 양쪽 모두 4일 오전 현재까지 아무 입장을 밝히지 않고 있다.
이번 조사를 두고 책임론이 불거지는 것은 잘못된 정보 때문에 민주당 강릉시당 내부에서 후보자와 지지자들이 서로를 조사의 배후로 지목하며 갈등을 키우고 있기 때문이다. 특히 지난달 27일 민주당 강원도당(위원장 허영) 관계자가 강릉을 찾아 최 대행을 포함한 보선 출마 후보군 3명을 대상으로 개별 면접까지 실시한 점을 고려하면, 이번 최 직무대행의 황당한 '사퇴' 논란은 더욱 납득하기 어렵다는 반응이다.
지역에선 김민석 당 대표가 재신임까지 거론하며 중요성을 강조한 강릉 보선을 앞두고, 후보군에 대한 정확한 정보 확인도 없이 분열을 유발해 선거판을 더 어렵게 만들었다는 점에서 의뢰자를 찾아 책임을 물어야 한다는 지적이 나온다.