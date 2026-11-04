강남역 이후 10년, 부산 여성들이 다음 10년을 다짐하다

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

큰사진보기 ▲<그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 부산 북토크가 지난 10월 31일에 성황리 진행되었다. ⓒ 페미연대 관련사진보기

강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 출간된 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다> 전국 북토크가 부산에서 열렸다.지난 10월 31일, 부산청년문화공간 청년작당소에서 열린 이번 북토크에는 많은 여성·페미니스트들이 모여 강남역 여성살해사건 이후 10년간 이어져 온 연대와 실천을 돌아보고, 지역에서 여성 폭력 문제를 해결하기 위해 무엇을 바꿔야 하는지 향후 여성운동의 방향을 함께 모색하는 이야기를 나눴다.강남역 여성살해사건 10주기를 맞아 젠더폭력해결페미니스트연대는 전국 곳곳에서 여성폭력 다이인과 릴레이 토론회를 통해 강남역 여성살해사건 10주기의 의미를 되새겼다. 이 과정에서 7천여 명이 '강남역을 잊지 않겠다'는 여성 선언에 동참했으며, 지난 5월 17일에는 전국에서 모인 500여 명의 시민이 강남역에 집결하여 여성폭력 없는 사회를 향한 연대의 뜻을 재확인했다.신간 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다>는 2016년 강남역 여성살해사건 이후 여성폭력과 젠더폭력에 맞서 싸워온 여성들의 기록이자, 향후 페미니즘 운동에 대한 고민을 담은 공동의 기록이다. 제작을 위한 텀블벅 크라우드펀딩에서는 목표액의 250%를 넘는 후원을 달성하며 많은 시민들의 공감을 입증했다.이날 북토크는 '강남역 여성살해사건 이후 10년의 변화와 앞으로의 과제'를 주제로 진행됐다. 행사에 앞서 두두 부산외국어대학교 퀴어·페미니즘 연합 동아리 평강 대표와 이윤서 여성인권지원센터 살림 대표의 축사가 있었다. 이어 박주희 서울여성회 회장의 환영인사로 행사를 시작했다.2023년 부산 돌려차기 사건, 2024년 부산 오피스텔 추락사 사건 등 여성폭력 사건이 잇따라 발생하면서 부산에서 전반적으로 여성폭력에 대한 불안감이 증가하고 있는 추세인 만큼 지역에서의 여성폭력 해결을 위한 여성들의 절실한 마음이 모이는 자리였다.1부 행사에서는 '살아남은 우리가 세상을 바꾼다'를 주제로 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장의 발표가 진행되었다. 박 공동대표는 현재 여성폭력의 현주소와 강남역 여성살해사건이 갖는 의미, 전국적 연대를 이끌어낸 과정에 대해 설명했다.그는 "이 책이 여성폭력으로 바라본 대한민국의 과거이자 현재이며, 책을 함께 만든 이들과 다시 만들어갈 미래를 담고 있다"고 이야기했다.또한 그는 강남역 10주기 추모행동으로 전국을 순회하며 가장 기뻤던 것으로 "전국 곳곳에서 치열하게 살아가던 여성들과 페미니스트들을 만난 것"을 뽑았다. "서로의 어려움을 나누고, 지역에서 변화를 만들어 온 10년을 나누며 손 맞잡고 눈물을 흘리기도 했다"는 집중행동 과정의 연대의 장면을 전해주었다.이어지는 북토크 2부에서는 "세상을 바꿔온 여성들"을 주제로 김인선 부산대학교 여성연구소장, 김현지 영화감독, 박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표이자 서울여성회 성평등교육센터장, 최수인 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원이 패널로 출연하여 각자에게 '강남역'의 의미와 앞으로 만들어가야 할 여성운동의 방향을 모색하는 패널토크로 구성되었다.김인선 부산대학교 여성연구소장은 책 <그날 강남역에서 우리는 우연히 살아남았다>에 나온 안전과 공간에 대해 이야기했다.그는 " 대한민국 도시 가운데 부산이 유일하게 '세계 여행지 TOP 10'에 이름을 올렸지만, 여전히 여성들은 안전을 위해 추가 교통비를 지출하고 지름길을 두고 큰 길로 돌아가는 수고를 더해야 한다"며 문제를 제기했다.그는 이어 로런 엘킨의 <도시를 걷는 여자들>을 인용하며 "여성은 거리에서 끊임없이 타인의 시선에 노출되지만, 정작 도시를 구성하는 주체로서는 보이지 않는다. 도시는 누구의 몸과 경험을 기준으로 설계되고 평가되느냐"고 반문했다.그러면서 "공포는 여성의 이동과 활동을 제한하고, 기회와 선택을 축소하는 굉장히 효율적인 사회적 통제 장치이다. 두려움 때문에 자유를 포기하지 않아도 되는 도시를 만들어가자"고 말했다.2024년 겨울, 윤석열 전 대통령 탄핵집회 당시 남태령 대첩의 빛나는 연대를 담은 영화 <남태령>의 김현지 영화감독은 "최소한의 재분배도 허락하지 않기 위해 시민 사이의 차별과 혐오를 권장하는 기득권의 의도에 호응하게 되는 이 흐름을 깨고 싶었다"며 영화를 제작하게 된 계기를 밝혔다.이어 그는 언론인으로서 "언론은 '젠더 갈등'이라는 틀로 여성이 안전할 권리 요구를 특정 성별만을 위한 정치적 특혜 요구인 것처럼 호도하며 조회수를 위해 따옴표 저널리즘을 이용하고 있다."며 "언론은 지금이라도 젠더폭력의 존재와 심각성을 인정하고 이에 대한 사회적 해결을 촉구해야 한다"고 목소리를 높였다.최수인 서울여성회 페미니스트 대학생 연합동아리 운영위원은 "강남역 여성살해사건은 나와 같이 활동하는 페미니스트들의 마음의 불꽃을 틔워준 사건이자 선배들의 투쟁"이라며 강남역 사건의 의미를 되짚었다.이어 그는 전국 곳곳에서 진행한 여성폭력 다이인을 통해 만난 참가자들이 각 지역에 페미니스트로서의 지향을 갖고 살아가는 사람들이 자신뿐만이 아니었다는 것을 알게된 것만으로도 힘이 났다고 했던 점이 인상적이었다고 전했다.마지막으로 그는 여성폭력, 젠더폭력 해결을 위해 페미니즘에 대한 왜곡을 바로잡는 것이 시급하다고 강조했다.박지아 젠더폭력해결페미니스트연대 공동대표/서울여성회 성평등교육센터장은 "폭력은 정확하게 기준이 만들어지고 절대 안 된다는 선이 생겨야 한다. 여성폭력·젠더폭력도 이러한 기준선이 제대로 만들어지지 않아서 계속 반복되고, 공권력은 이를 가볍게 여기는 것"이라며 앞으로 페미니즘 운동이 나아가야 할 방향을 제시했다.그는 이어 "폭력을 폭력으로 인지하고 이에 사회가 단호히 대처해야 하고, 이 역시 누군가의 노력으로 만들어지는 것"이라며 그 길에 함께 하자고 제안했다.마지막으로 패널들은 이날 북토크를 통해 지역에서 여성운동을 이어갈 힘을 얻었다고 소감을 밝혔다. 행사는 '강남역' 이후 우리가 만들어온 10년을 기억하고 기념하는 것을 넘어, 여성폭력과 젠더폭력 없는 사회를 만들기 위한 다음 10년의 실천을 함께 다짐하며 마무리되었다. 현재까지 목포, 제주, 광주, 강릉, 부천, 춘천, 대전, 부산에서 진행된 북토크는 이후 김해에서 10회차에 걸친 전국 북토크의 대미를 장식할 예정이다.