진실화해위, 강제징집·녹화공작 피해자 2550명 첫 직권조사 결정

큰사진보기 ▲진화위 앞, 강녹진 기자회견강제징집·녹화·선도공작진상규명위원회 관계자들이 지난 9월 7일 진실화해위원회 앞에서 기자회견을 열고 군 의문사 20명에 대한 직권조사와 국가폭력 가해·책임자 조사를 촉구하고 있다. [사진=정진만] ⓒ 정진만 관련사진보기

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큰사진보기 ▲양창욱 강녹진 상임위원장양창욱 강제징집·녹화·선도공작진상규명위원회 상임위원장. [사진=양창욱 제공] ⓒ 양창욱 관련사진보기

"40년이 넘도록 강제징집과 녹화공작의 진실을 밝히기 위해 싸워왔는데, 이제야 국가가 약 2550명의 미규명 피해자에 대한 직권조사를 결정했다는 소식을 들으니 감회가 남다릅니다. 너무 늦었다는 아쉬움도 있지만, 피해자들이 포기하지 않고 진실규명을 요구해 온 결과라고 생각합니다."

"이번 조사는 단순히 피해 사실을 확인하는 데 그쳐서는 안 됩니다. 누가 강제징집을 지시하고 녹화·선도공작을 기획하고 실행했는지, 국가폭력의 지휘체계와 책임자를 밝혀야 합니다. 특히 군에서 의문의 죽음을 맞은 동료들의 진실도 반드시 규명돼야 합니다."

덧붙이는 글 | 이 기사는 진실·화해를위한과거사정리위원회가 2026년 11월 4일 발표한 보도자료와 강제징집·녹화·선도공작진상규명위원회(강녹진)의 활동 자료, 양창욱 상임위원장 취재 내용을 바탕으로 작성했습니다. 기사에 사용된 사진은 필자가 직접 촬영했던 것입니다.

군사독재 정권 시절 민주화운동에 참여한 대학생들을 강제로 군에 입대시키고 사상전향과 동료 감시를 강요했던 국가폭력 사건에 대해 진실·화해를위한과거사정리위원회(이하 진화위)가 대규모 직권조사를 결정했다.진화위(위원장 송상교)는 지난 3일 열린 제8차 전원위원회에서 '대학생 강제징집 및 녹화·선도공작 사건'에 대한 직권조사를 결정했다고 4일 밝혔다.이번 직권조사는 현재까지 진실규명이 이루어진 370명을 제외한 약 2550명의 피해자를 대상으로 한다.제3공화국부터 제5공화국에 이르는 권위주의 통치 시기, 정권에 저항한 학생 민주화운동 세력을 사회에서 격리하기 위해 병역 의무를 악용했던 대규모 인권침해 사건에 대해 처음으로 직권조사를 결정했다는 점에서 의미가 크다.특히 피해자 개인의 신청에 따른 조사에서 벗어나, 국가기관이 미규명 피해자들을 대상으로 조직적인 인권침해 실태를 직접 조사하게 됐다는 점에서 주목된다.대학생 강제징집과 녹화·선도공작은 권위주의 정권이 학생 민주화운동 세력을 탄압하기 위해 병역 제도를 악용한 국가폭력 사건이다.당시 정부는 학생운동에 참여한 대학생들을 강제로 연행하거나 학적을 변경해 군에 입대시켰다. 강제징집된 대학생들은 일반 병사와 별도로 분류돼 차별적인 대우와 집중적인 감시를 받았다.국군보안사령부는 이들을 중심으로 1982년부터 1989년까지 이른바 '녹화공작'과 '선도업무'라는 이름으로 사상전향과 프락치 활동을 강요했다.이 과정에서 일부 피해자들은 구타와 고문, 협박 등을 통해 반성문과 진술서를 작성하도록 강요받았으며, 동료 학생과 민주화운동 단체의 동향을 파악해 보안기관에 보고하도록 압박받았다.이러한 공작은 1987년 6월 민주항쟁 이후에도 끝나지 않았다.제2기 진화위는 보안사령부가 생산한 녹화·선도공작 대상자 명단 2922명을 입수했다. 또한 선도공작 이후에도 1990년대 중반까지 '청미', '마파람', '921' 등의 명칭으로 학생운동 경력이 있는 사병들을 관리한 사실을 확인했다.이는 대학생 강제징집과 녹화·선도공작이 특정 시기의 일회성 사건이 아니라 군 보안기관을 중심으로 장기간 지속된 조직적인 인권침해였음을 보여준다.이번 결정에 앞서 '강제징집·녹화·선도공작진상규명위원회'(아래 강녹진)는 국가폭력의 전모를 밝히기 위한 직권조사를 지속적으로 요구해 왔다.강녹진은 지난 7월 2일 서울 중구 진화위 앞에서 기자회견을 열고 피해자 110명의 진실규명 신청서를 제출하면서 전체 피해자에 대한 직권조사와 가해자 청문조사를 촉구했다.당시 피해자들은 강제징집과 녹화·선도공작이 국가기관의 조직적인 지휘 아래 이뤄진 만큼 개별 피해 사실을 확인하는 것만으로는 진실규명이 완성될 수 없다고 강조했다.이어 9월 7일에는 1977년부터 1991년까지 군에서 의문의 죽음을 맞은 20명에 대한 진실규명을 신청했다.강녹진은 이들의 사망 경위와 군 보안기관의 조사·감시 활동 사이에 연관성이 있었는지 밝혀야 한다고 요구했다.또한 지난 5년 동안 국가기록과 관련 자료를 추적해 파악한 국가폭력 책임규명 대상자 200명의 명단을 공개하고, 관련자들의 역할과 지휘·보고 관계에 대한 조사를 촉구했다.강제징집 피해자인 양창욱 강녹진 상임위원장은 이번 직권조사 결정을 이끌어 내기까지 오랜 기간 국가폭력의 진실규명과 책임자 조사를 요구해 온 당사자다.양 위원장은 1983년 3월 강제징집됐으며, 같은 해 6월에는 친구인 고려대학교 학생 김두황이 군 복무 중 의문의 죽음을 맞았다.그 역시 같은 해 9월 과천 대공분실에서 12일 동안 조사를 받고 프락치 활동을 강요받았다고 증언해 왔다.양 위원장은 이번 직권조사 결정에 대해 오랜 기간 이어온 피해자들의 진실규명 노력이 국가기관의 조사 결정으로 이어졌다는 데 의미를 부여했다.이어 향후 조사에서 단순한 피해 사실 확인을 넘어 국가폭력의 지휘체계와 책임자를 규명해야 한다고 강조했다.양 위원장은 특히 40여 년이 지난 지금도 강제징집 피해자들이 트라우마에 시달리고 있으며, 동료들이 잇따라 세상을 떠나고 있는 현실에 안타까움을 나타냈다.그는 "강제징집의 트라우마와 고통 속에서 지금도 매월 세상을 떠나고 있는 동지들과 유가족들에게 위로의 마음을 전하고, 진실규명을 향한 우리의 의지를 다시 한번 강조하고 싶다"고 밝혔다.