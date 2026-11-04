고희 넘긴 부부의 부산 나들이, 가을이 건넨 선물

큰사진보기 ▲기장의 한 베이커리. ⓒ 박희종 관련사진보기

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큰사진보기 ▲부산 광안리. 부산 여행에는 많은 볼거리와 먹거리가 있다. ⓒ 박희종 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 브런치에도 실립니다.

부산으로 향하는 가을은 한가로웠다. 널찍한 바다에 하얀 윤슬이 일렁이는 바다, 부산 딸네 집으로 향하는 길이다. 골짜기마다 자리한 가을을 뚫고 파랑 도시 부산으로 향하는 길은 가슴 설렜다. 청주에서 300km 정도에 위치한 기장, 운전은 늘 신나는 스포츠였다. 아무 생각 없이 달려가는 길은 늘 생생해서 좋다. 삶의 고단함을 잊을 수 있고, 성가신 고민거리도 상관없는 나만의 오래된 신나는 놀이였다. 운전에만 신경 쓰며 달려가는 길은 평화 그 자체였다. 고희를 넘긴 세월에도 운전은 언제나 흥겨운 놀이요 스포츠였다.2018년 배낭여행을 떠났던 북유럽, 20일 동안 4000km 정도를 운전했다. 아무 생각 없이 길 따라가는 운전은 행복한 놀거리였지만, 가끔은 얼굴이 붉어지고 말았다. 고속도로를 달려가는 그곳의 차량들은 질서의 교과서였다. 언제나 일 차선은 열려있었고, 횡단보도 근처에 사람이 있으면 서행이었다. 조건이 없는 서행, 사람이 우선이라는 고급진 질서였다. 속도와 빨리에 익숙했던 한 외국인은 천하의 난폭운전자가 되고 말았다. 부산으로 향하는 고속도로, 곳곳에 구간단속을 설정해 놓아 편안한 속도로 주행해야 했다.두어 시간의 운전은 스포츠를 넘어섰다. 온몸의 근육이 욱신거려 졸음쉼터로 향했다. 오랜만에, 실제로는 처음으로 쉼터에서 잠깐의 숙면을 취했다. 이전에 없었던 짓을 하고 있음에 세월 앞에 장사없음을 깨닫는다. 몸은 다소 가뿐해졌지만, 예전과 같지 않음을 실감하며 부산으로 향한다. 부산의 초입인 기장, 신도시로의 발돋움에 순간순간 도심이 달라진다. 급격히 늘어나는 건물과 도로는 이방인의 눈에도 확연하다.서너 시간의 운전으로 도착한 딸네 집, 중학교 1학년 손녀는 일곱 시는 되어야 돌아온단다. 학교로 다시 학원으로, 돌고 돌아서 원점으로 돌아오는 순서란다. 과거 우리 부부는 맞벌이여서 아이들이 스스로 숙제하고 준비물도 챙겨야 했다. 잘 커준 아이들이 고맙고 대견할 뿐이다.손녀가 돌아오고, 사위가 일찍 퇴근을 했다. 여덟 시쯤 시작된 저녁식사는 부산의 식탁답게 수산물이 가득한 바다였다. 기어이 배를 채우고 들어선 잠자리, 운전이 고단했는지 죽은 듯이 잠 들었다.이튿날, 토요일인데도 사위는 출근을 한단다. 무슨 할 일이 그렇게도 많을까? 또다시 되뇌어 보는 하루, 아이들과 유명한 베이커리를 찾았다. 오전인데도 많은 사람들이 빵을 고르고, 커피를 마시며 휴일을 즐기고 있다. 삶이 변해도 너무 많이 변했다는 생각은 너무 오래된 고정관념이다. 늙어가는 청춘의 아침도 간단히 계란프라이에 빵 한 조각으로 바뀐지 오래다. 유럽 여행에서 만났던 아침식사 풍경, 빵 한 조각에 커피 한잔이 생각을 바꾼 계기가 됐다. 유명하다는 기장 베이커리 소금빵을 맛봤다. 한 마디로, 맛이 있었다. 사람들이 찾아가는 이유는 분명했다.기장의 바다는 잔잔했다. 밀려오는 파도는 하얀 윤슬을 밀어 올렸고, 풋풋한 가을바람은 봄바람을 연상케 한다. 발길은 아내가 좋아하는 유명 아웃렛을 향했다. 옷을 사지 않아도 아내가 즐겨 찾는 명소다. 어렵게 발걸음을 떼어 놓지만, 역시 시간을 이겨내기는 어렵다. 딸과 한 무리가 되어 떠도는 아내는 기어이 옷을 하나 구입했는지 만족스러운 표정으로 옷을 사라고 한다. 무슨 옷을 사야 할까? 옷이 남아도는데 또 사라고? 옷을 하나 사면 세 개는 버려야 한다면서 버텨냈다. 수없이 걸려 있는 옷만 생각해도 숨이 막히는 데, 또 사라는 말엔 수긍할 수 없었다. 기어이 버텨낸 보람을 안고 고단한 몸은 쉼을 찾아 딸네 집으로 향했다.부산은 역시 먹거리, 싱싱한 회가 있어야 한다. 사위가 주문해 온 방어 한 접시, 보고만 있어도 배가 부르다. 이때쯤 부산을 찾는 이유는 싱싱한 방어회를 만나고 싶어서다. 싱싱한 회로 저녁을 해결하고, 연말쯤 다시 와 볼까 하는 생각을 하는 사이 새벽이 왔다. 한 시라도 빨리 나와줘야 아이들도 쉼을 할 것이 아니던가? 이부자리를 깨끗이 정리하고 창문을 열었다.화장실엔 쓰던 수건조차 세탁기에 넣는 것은 아비의 흔적을 없애고 싶어서다. 혹시나 하는 마음, 아비가 남긴 불편한 냄새는 없을까 하는 생각에서다. 딸아이가 커피 한 잔을 건네준다. 고맙게 받아 들고 딸네 집을 나와 광안리로 향했다. 부산에 왔으니 그냥 갈 수가 없어서다.굽이굽이 찾아 간 광안리는 여전했다. 새벽부터 많은 사람들이 달리기를 하고, 걷기를 하며 다양한 삶을 즐기고 있다. 잔잔한 광안 대교를 바라보며 지난날을 생각해본다. 친구들과 그리고 형님들과 찾았던 광안리였다. 아내는 모래밭을 거닐고 있다. 아내는 무슨 생각을 하고 있을까?서로의 삶을 격려하며 바라만 보고 살아왔던 삶을 곱씹어 보는 아침, 허기진 배를 채워야 했다. 오래전 형님들과 찾았던 식당을 찾아갔다. 좋은 기억이 남아 있는 식당엔 많은 사람들이 붐빈다. 내국인도 있지만, 외국인들도 보인다. 뜨끈한 국물이 있는 해장국이 제격인 아침이다.어디에선 어르신들이 큰 목소리로 일상을 주고받고, 옆 테이블엔 일본 젊은이들이 식사를 한다. 조용하게 식사를 한 후, 식사가 끝난 순서로 일어선다. 네 명이 같이 먹고 또, 같이 일어나리라는 생각은 틀렸다. 멀리 있는 외국인 커플은 귓속말을 주고받으며 즐거운 표정이다. 나라마다 풍경이 다르다는 생각을 하면서, 그들은 우리의 풍경을 어떻게 보고 있을까 궁금했다.아무 말도 없이 눈빛으로 살아가는 풍경, 긴 세월이 만들어준 삶의 모습이다. 먼 길을 돌아 집으로 향하는 길, 다시 운전대를 잡았다. 운전은 아직 해볼만한 스포츠다. 고희를 넘긴 부부가 즐거운 스포츠 놀이를 얼마나 더 즐길 수 있을까? 차에 오르자 떠 오른 생각은 평생을 즐겨왔던 여행이었다. 온 가족 모여 김장을 끝내면, 따스한 남쪽나라 보성을 찾아 꼬막 맛을 보고 따스한 해수 목욕이라도 다녀와야겠다. 일 년을 마무리하는 여행을 하고 싶어서다.