인천시, 11월 19일 '2026 제약바이오 투자대전' 개최

AD

큰사진보기 ▲인천시가 11월 19일 송도컨벤시아 그랜드볼룸에서 ‘2026 제약바이오투자대전'을 연다. ⓒ 인천시 관련사진보기

인천시가 오는 19일 송도컨벤시아 그랜드볼룸에서 '2026 제약바이오 투자대전'을 연다. 국내·외 투자자와 제약·바이오 기업을 한자리에 모아 투자 유치와 실질적인 비즈니스 협력의 물꼬를 트겠다는 취지다.인천시(시장 박찬대)가 주최하고 인천관광공사·대한무역투자진흥공사(KOTRA)·한국제약바이오협회가 공동 주관하는 이번 행사에는 업계 관계자와 투자기관, 바이어 등 약 300명이 참석한다. 행사는 컨퍼런스와 1:1 투자·수출상담회로 나눠 진행된다.컨퍼런스는 그랜드볼룸A에서 오전·오후 세션으로 열린다. 오전 세션에서는 국내 대표 바이오기업과 금융기관이 연사로 나서 인공지능(AI)과 디지털 전환, 자본시장 전략을 중심으로 발표한다. △SK바이오사이언스 'AI 활용 백신 생산혁신 전략 및 전사적 AI 전환 사례' △롯데바이오로직스 'AI와 디지털 인프라를 결합한 위탁개발생산(CDMO) 전략' △신한투자증권 '국내 바이오기업의 성공적인 기업공개(IPO) 전략' 순이다.오후 세션에서는 △셀트리온이 '개방형 혁신(오픈이노베이션) 전략'을 공유한다. 이어 △영국 컨설팅 기관 글로벌데이터(GlobalData)가 '파이프라인으로 보는 제약바이오 개발 동향'을 주제로 글로벌 연구개발(R&D) 흐름과 유망 분야를 분석하고, △삼일PwC가 '2027년 제약바이오 투자환경의 변화와 인수합병(M&A) 트렌드'를 발표하며 시장 재편 방향과 투자 판단 포인트를 짚는다.같은 시간 그랜드볼룸B에서는 투자·수출상담회가 열린다. 해외 투자자·바이어 약 20개사와 국내 제약·바이오 기업 약 50개사 등 70여 개 기업이 1:1 비즈니스 상담을 진행한다. 참가 기업들은 투자 유치 가능성을 점검하고, 수출 협력과 해외 판로 확대 방안을 논의할 예정이다.인천시는 해외 투자자와 바이어를 대상으로 송도 바이오클러스터 주요 시설을 둘러보는 산업 시찰도 마련했다. 인천 바이오산업의 집적도와 인프라 경쟁력을 현장에서 직접 보여주겠다는 계획이다.김영신 인천시 국제협력국장은 "제약바이오투자대전은 유망 제약·바이오 기업들과 국내외 투자자, 바이어가 한자리에서 만나 실질적인 협력 가능성을 모색하는 비즈니스의 장"이라며 "인천 바이오산업의 글로벌 경쟁력을 높일 수 있도록 지속적으로 노력하겠다"라고 말했다.행사 참가 신청과 자세한 내용은 공식 누리집(https://www.gpbfair.kr)에서 확인할 수 있다.