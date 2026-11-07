'비렁길' 여행계획 세웠다면, 이 물음에 답해주세요

큰사진보기 ▲전남 여수시 남면 금오도 비렁길 2코스 굴등전망대에서 바라본 3코스 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

"이렇게 아름다운 곳에 사시니 얼마나 좋으세요."

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여수 금오도 비렁길을 찾아온 여행객들은 선착장에 내리는 순간부터 섬의 아름다움에 감탄합니다. 깎아지른 해안 절벽과 짙푸른 동백숲, 눈이 시리도록 푸른 바다를 바라보며 한마디씩 건넵니다.그럴 때면 저도 웃으며 고개를 끄덕입니다. 금오도에 산다는 자부심이 있기 때문입니다. 하지만 마음 한편에는 늘 풀리지 않는 물음이 남습니다. 이 아름다운 섬을 지켜 온 사람들의 삶은 과연 얼마나 나아졌을까. 우리가 지켜 온 자연 속에서 우리 주민들도 편안하고 떳떳하게 살아가고 있을까.저는 여수시 남면 금오도 여천마을에서 살아가는 이장으로서, 그리고 전국섬마을이통장연합회 이사로서 이 물음을 함께 나누고 싶습니다.금오도는 다도해해상국립공원에 속한 섬입니다. 우리 주민들은 오랫동안 자연공원이라는 제도 안에서 살아왔습니다. 먼저 분명히 말씀드리고 싶습니다. 우리 섬 주민들이 무조건 국립공원을 반대하는 것은 아닙니다. 오히려 누구보다 섬의 자연을 아끼고 지켜 온 사람들입니다. 조상 대대로 바다에서 고기를 잡고 산비탈에 밭을 일구며 살아왔습니다. 개발의 바람이 불어올 때도 섬 고유의 풍경과 삶의 터전을 지켜 온 것은 이곳에서 평생을 살아온 주민들이었습니다.그런데 자연을 지키는 데 따른 책임과 불편은 누구의 몫이었습니까. 국립공원의 아름다움은 온 국민이 누리지만, 그 안에서 살아가는 주민들은 생활 곳곳에서 제약을 감수해야 했습니다.자연을 보전하는 일은 꼭 필요합니다. 다만 자연을 지킨다는 이유로 그곳에 사는 사람들의 삶까지 지나치게 어려워져서는 안 됩니다. 이제는 자연 보전과 주민의 삶을 함께 살피는 제도가 필요합니다.섬에서 살아보지 않은 분들은 잘 모를 수 있습니다. 오래된 집을 고치고, 농기구를 보관할 작은 창고를 마련하고, 자녀들이 돌아와 살 수 있도록 집을 손보는 일이 주민들에게는 얼마나 절실한지 말입니다.국립공원 안에서는 건축물의 신축·증축이나 토지의 형질 변경 등 일정한 행위에 허가가 필요하고, 일부 경미한 행위는 신고 등으로 처리됩니다. 구체적인 규제는 공원구역 안에서도 용도지구와 행위의 종류에 따라 달라집니다. 그러나 주민 입장에서는 관련 규정을 확인하고 필요한 절차를 밟는 일 자체가 적지 않은 부담입니다.자녀들이 고향으로 돌아와 살 집을 마련하는 일도, 농어업에 필요한 시설을 갖추는 일도 규정과 절차를 먼저 살펴야 합니다. 작은 민박이나 가게를 운영해 관광객을 맞고 싶어도 입지와 시설 기준 등 여러 조건을 따져야 합니다.마을 안길을 정비하고 배수로를 손보거나 선착장과 같은 생활 기반시설을 개선하는 일도 관련 계획과 인허가 절차를 거쳐야 합니다. 사업의 성격과 규모에 따라 필요한 절차는 다르겠지만, 섬 주민들에게는 이런 과정이 시간과 비용의 부담으로 다가오는 경우가 있습니다.같은 지역에서 살아도 공원구역 안팎의 여건은 다를 수밖에 없습니다. 주민들이 바라는 것은 무조건적인 개발 허용이 아닙니다. 자연을 훼손하지 않는 범위에서 일상을 유지하고, 안전하게 살아가며, 다음 세대가 돌아와 살 수 있는 최소한의 여건을 마련해 달라는 것입니다.물론 섬의 청년들이 떠나는 데에는 일자리와 교육, 의료와 교통 등 여러 원인이 있습니다. 자연공원 규제만으로 인구 감소를 설명할 수는 없습니다. 그러나 집을 고치고 생활 기반을 마련하는 일까지 어렵다면, 고향에 돌아와 정착하려는 마음도 그만큼 멀어질 수밖에 없습니다.금오도의 비렁길은 이제 많은 사람이 찾는 명소가 됐습니다. 섬의 아름다움이 알려지고 탐방객이 찾아오는 것은 반가운 일입니다. 관광은 섬에 새로운 활력을 불어넣을 수 있는 소중한 기회이기 때문입니다. 하지만 관광객이 늘어나는 것과 주민의 살림살이가 나아지는 것은 별개의 문제입니다.사람이 많이 찾아오면 쓰레기 처리와 주차, 교통, 소음 등 주민들이 감당해야 할 일도 늘어납니다. 반면 주민들이 관광객을 맞이해 소득을 얻고, 지역의 특산물을 판매하며, 숙박과 체험 서비스를 운영할 수 있는 여건은 관련 규정과 시설 기준에 따라 제약을 받을 수 있습니다.관광객이 많이 찾아오는 섬이라는 이름만으로 주민들의 삶이 저절로 나아지는 것은 아닙니다. 관광으로 생기는 기회가 지역 안에서 순환하고, 주민들에게도 실질적인 소득으로 이어져야 합니다.자연공원법에는 주민지원사업의 근거가 마련돼 있습니다. 공원구역에 거주하는 주민들의 생활환경을 개선하고 복리를 증진하기 위한 제도입니다. 그러나 제도가 있다는 사실만으로 주민들이 느끼는 불편과 부담이 충분히 해소되는 것은 아닙니다. 주민들이 실제로 무엇을 필요로 하는지 살피고, 사업의 선정과 추진 과정에서 주민들의 의견을 제대로 반영해야 합니다. 국립공원의 자연을 보전하는 데 지역사회가 기여해 왔다면, 그 성과가 주민들의 생활 여건 개선과 지역경제 활성화로도 이어져야 합니다.저는 이 질문을 꼭 드리고 싶습니다.사람이 떠난 섬의 자연은 누가 지키겠습니까.산불의 징후를 발견하고, 해안에 밀려온 쓰레기를 치우고, 태풍에 길이 무너지거나 시설이 파손되면 가장 먼저 현장을 살피는 사람들 가운데에는 그곳에 살아가는 주민들이 있습니다. 매일 산과 바다를 오가며 날씨의 변화를 살피고, 계절마다 달라지는 자연의 모습을 누구보다 가까이에서 지켜보는 사람들도 섬 주민입니다.물론 자연 보전은 전문적인 관리와 체계적인 행정이 뒷받침돼야 합니다. 주민의 노력만으로 모든 문제를 해결할 수는 없습니다. 하지만 주민이 떠나고 마을의 생활 기반이 무너지면, 자연을 돌보고 관리하는 지역사회의 힘도 약해질 수밖에 없습니다.섬의 미래를 '보전이냐 개발이냐'라는 두 가지 선택지로만 나눠서는 안 됩니다. 자연을 훼손하는 개발은 막아야 하지만, 자연을 지키기 위해 주민의 삶까지 희생해야 한다는 생각도 바뀌어야 합니다.사람이 살아야 마을이 유지되고, 마을이 유지돼야 자연을 보전할 힘도 이어집니다. 이제는 자연을 지키는 일과 사람이 살아가는 일이 서로 충돌하는 것이 아니라 함께 지속될 수 있도록 제도를 바꿔야 합니다.전국섬마을이통장연합회 이사로서, 그리고 금오도 여천마을 이장으로서 정부와 국회, 기후에너지환경부와 국립공원공단에 다음과 같이 요청합니다.하나, 주민 생활권을 고려한 공원구역과 용도지구 조정이 필요합니다.공원으로 지정되기 전부터 마을과 농경지로 이용돼 온 지역이라면 자연환경의 보전 가치와 주민의 생활 여건을 함께 살펴야 합니다. 보전 가치가 상대적으로 낮은 지역은 객관적인 조사와 주민 의견 수렴을 거쳐 공원구역 조정을 검토하고, 주민의 생활 유지에 필요한 지역은 공원마을지구 지정·조정 등 합리적인 대안을 적극적으로 마련해야 합니다.둘, 주민 생활과 직결되는 인허가 절차를 합리적으로 개선해야 합니다.주택의 개·보수와 소규모 농어업 시설, 마을 안길과 배수시설 정비 등 생활에 꼭 필요한 행위는 자연환경에 미치는 영향을 기준으로 절차를 합리화해야 합니다. 신고로 처리할 수 있는 행위는 그 범위를 명확히 하고, 허가가 필요한 경우에도 처리 기한과 절차를 알기 쉽게 안내해야 합니다. 주민들이 불필요하게 시간과 비용을 들이지 않도록 행정의 문턱을 낮춰 주십시오.셋, 해상·섬 국립공원의 특성을 반영한 별도 기준을 마련해야 합니다.섬은 육지와 생활 여건이 다릅니다. 정기 여객선 운항과 선착장 정비, 생활물류, 농어업 활동 등 섬 주민에게는 생존과 직결되는 기반시설이 필요합니다. 자연공원법에도 해안과 섬 지역의 특성을 고려해 행위 기준을 달리 정할 수 있는 근거가 있는 만큼, 이를 적극적으로 활용해 섬의 현실에 맞는 기준을 마련해야 합니다.넷, 주민지원사업을 확대하고 주민이 체감할 수 있도록 바꿔야 합니다.국립공원 지정과 관리 과정에서 주민들이 겪는 재산권 제약과 생활상의 부담을 세심하게 살펴야 합니다. 주민지원사업의 규모와 내용을 지역 실정에 맞게 개선하고, 주민들이 필요한 사업을 직접 제안하고 선정 과정에 참여할 수 있도록 해야 합니다. 아울러 자연 보전에 기여하는 주민에게 정당한 대가가 돌아가도록 생태계서비스지불제와 같은 제도를 섬 지역에 확대 적용하는 방안도 적극적으로 검토해야 합니다. 자연을 지키는 일이 주민에게 일방적인 부담이 아니라 지속 가능한 소득과 자부심으로 이어지는 구조를 만들어야 합니다.다섯, 국립공원 관광의 이익이 주민에게 돌아가도록 해야 합니다.탐방 해설과 지역 특산물 판매, 적법한 민박과 체험 프로그램 운영, 탐방로 관리 등 주민들이 참여할 수 있는 사업을 발굴하고 지원해야 합니다. 관련 법령과 시설 기준을 지키면서도 주민 공동체가 관광사업에 참여할 기회를 넓혀야 합니다. 관광객이 늘어날수록 주민들의 부담만 커지는 구조가 아니라, 방문객에게는 더 나은 탐방 경험을 제공하고 주민에게는 실질적인 소득을 돌려주는 구조가 필요합니다. 국립공원의 가치를 높이는 일과 지역경제를 살리는 일이 함께 이뤄지도록 해야 합니다.여섯, 공원계획과 관리 과정에 주민의 실질적인 참여를 보장해야 합니다.공원구역과 용도지구의 조정, 공원계획 변경, 탐방로와 생활 기반시설의 관리 방향을 결정할 때부터 주민들의 의견을 충분히 들어야 합니다. 형식적으로 의견을 묻는 데 그치지 말고, 주민 대표가 논의와 결정 과정에 실질적으로 참여할 수 있도록 제도적 장치를 마련해야 합니다. 행정의 전문성과 주민들의 현장 경험이 만나야 더 현실적이고 지속 가능한 보전 정책을 만들 수 있습니다.금오도의 비렁길은 오늘날 많은 탐방객이 감탄하는 아름다운 길입니다. 그 길과 주변 풍경에는 오랫동안 이곳에서 살아온 섬사람들의 삶이 담겨 있습니다. 밭으로 오가고, 땔감을 구하고, 이웃과 함께 길을 다니던 생활의 흔적이 오늘의 아름다운 풍경으로 이어졌습니다.자연과 사람은 처음부터 따로 떨어져 있지 않았습니다. 사람들은 자연에 기대어 살아왔고, 그 삶 속에서 자연을 지키며 섬을 이어 왔습니다.저는 국립공원 제도의 취지를 부정하려는 것이 아닙니다. 다만 그 제도 안에 주민의 삶을 위한 자리도 함께 마련해 달라는 것입니다. 자연을 훼손하지 않으면서도 집을 고치고, 생업을 이어 가고, 자녀들이 돌아와 살 수 있는 섬을 만들어 달라는 것입니다.국립공원은 아름다운 풍경만으로 완성되지 않습니다. 그 풍경을 지키며 살아가는 사람들의 삶까지 함께 보전될 때 비로소 오래 지속될 수 있습니다.금오도를 찾는 사람들이 앞으로도 비렁길의 절경과 푸른 바다를 마음껏 누리기를 바랍니다. 그리고 그 아름다움을 지켜 온 주민들도 이 섬에서 계속 살아가며 행복을 누리기를 바랍니다.사람이 있어야 섬이 살고, 섬이 살아야 자연도 삽니다.이것이 섬에서 살아가는 한 사람의 바람이며, 자연공원 제도가 앞으로 함께 고민해야 할 방향이라고 생각합니다.