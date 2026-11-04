윤석열의 '건진법사 발언', 이 영상에 다 있다

오마이뉴스가 주목한 오늘의 뉴스 브리핑. 실시간 업데이트됩니다.[타임라인] 요약글
▲ 전직 대통령 윤석열씨 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건 항소심 선고(오후 2시부터 생중계)
▲ 관심 포인트 : 당선무효형(벌금 100만 원 이상)시 국민의힘 대선 선거비용 보전액 397억 원 반환
▲ 취재 내용 : 윤석열씨, 낮 12시 45분에 서울고법 도착. '김건희씨와 건진법사 만난 적 없다' 발언과 관련해 엇갈린 선고 전망 나오기도. 국힘, 별도의 입장 발표 없을 듯.
[12:45] 윤석열, 서울고법 도착
윤석열씨를 태운 법무부 교정본부 호송차가 서울고등법원에 도착했습니다.
서울고법 동문으로 들어갔습니다. 법원은 동문을 제외한 모든 문을 오늘 밤 12시까지 폐쇄했습니다.
[12:33] 지난 줄거리 - 쟁점②: 법정서 주요하게 다뤄진 오마이TV 영상
2022년 1월 17일 건진법사 전성배씨가 윤석열 대선 후보 선거대책본부에서 후보 메시지·일정 등에 관여했다는 의혹이 보도됐습니다. 같은 날 취재진 질문에 대한 윤석열씨의 답변이 오마이TV 영상에 모두 담겼습니다. 여기에 문제의 '건진법사 발언'이 있습니다.
핵심요약 : 윤석열씨가 '건진법사' 전성배씨를 당 관계자로부터 소개받았고, 배우자 김건희씨와 함께 만난 적 없다
https://www.youtube.com/live/v4OecXezioY
[생중계] 윤석열 후보, 불교리더스포럼 제5기 출범식 참석 https://omn.kr/2kdzr
건진법사 관련 발언 ①(8분 43초~) https://omn.kr/2ke0f
건진법사 관련 발언 ②(13분 52초~) https://omn.kr/2ke0g
1심 재판부는 이를 허위사실 공표로 판단했습니다.
[12:01] 지난 줄거리 - 쟁점①: 윤석열의 '변호사 소개'
윤석열씨는 2021년 12월 관훈클럽 토론회에서 윤우진 전 용산세무서장에게 변호사를 소개했느냐는 질문에 이렇게 답했습니다.
"제가 굳이 변호사를 뭐 소개할 위치도 아니고. 부적절한 일은 전혀 없었고."
1심은 소개 자체를 부인한 허위사실 공표로 판단했습니다. 윤 씨가 2012년 기자에게 "소개를 시켜줬죠"라고 말한 점 등이 근거였습니다.
항소심에서는 윤우진씨 동생인 윤대진 전 검사장이 자신이 소개했다고 증언했습니다. 백승엽 재판장은 윤씨에게 과거 소개를 인정하다 말을 바꾼 이유를 물었습니다.
오늘 오전 <오마이뉴스> 법조팀 유튜브 라이브 '시끌법정'이 쟁점을 분석했습니다.
https://www.youtube.com/live/iIkBUVMkHSQ?si=rNvbj-sRJK3SkxoP
[11:46] 서울고법 인근 "무죄" 현수막 등장
서울고등법원 인근 현장 상황 전해드립니다. 신자유연대라는 단체가 집회를 예고했습니다.
현장에 가 있는 권우성 기자의 사진을 전합니다. "무죄"라는 단어가 무대 현수막에 적혀 있고 윤석열-김건희 부부의 사진이 새겨져 있습니다.
[11:30] 건진법사 관련 발언, 미묘하게 갈린 전망
4일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 나온 두 패널의 윤석열씨 항소심 전망입니다. 특히 이 사건의 쟁점인 윤씨의 건진법사 관련 발언을 두고 전망이 미묘하게 달랐습니다.
임재성 법무법인 해마루 변호사 "아무리 보수적으로 봐도 최소한 건진법사 발언은 유죄, 그래서 벌금 100만 원 이상, 전부 유죄 나올 거라고 본다."
이춘재 <한겨레> 논설위원 "(윤석열씨가) 건진법사를 안 만났다고 한 게 아니라, 김건희랑 같이 안 만났다는 취지로 얘기한 거란 식으로 빠져나갈 수 있는 구멍이 있기 때문에 (1심 판결이 뒤집힐) 가능성도 완전히 배제할 수 없다고 본다."
오늘 재판부가 이 발언을 어떻게 판단할지 중요합니다.
[10:50] 국민의힘 "개별 재판에 대해 논평 안 냈다"
국민의힘이 어떻게 반응할지도 관심사입니다. 그런데 국민의힘은 윤석열씨 항소심 선고 이후 별다른 입장을 내지 않을 것으로 보입니다. 박수림 기자가 오늘(4일) 오전 박충권 국민의힘 수석대변인에게 입장 발표 계획을 물었습니다. 이런 답이 돌아왔습니다.
"안 내는 쪽으로 가닥을 잡고 있다. 지금까지 개별 재판에 대해서 일일이 다 논평을 내지 않았다."
'재판부 판단이 무죄로 뒤집힐 경우'에도 마찬가지라고 합니다. 참고로 장동혁 국민의힘 대표는 오늘 오후 공개 일정이 없습니다. 윤씨 선고 후 별도의 기자회견도 없을 것으로 보입니다.
반면 더불어민주당은 엄정한 판단을 촉구했습니다.
"이번 주는 사법부 신뢰의 시험대" - 이주희 민주당 원내대변인(3일 논평)
[10:16] 변호사 소개·건진법사 발언, 2심에서 볼 두 쟁점
오늘(4일)은 윤석열씨를 대통령 후보로 추천했던 국민의힘에 397억 원이 걸린 날입니다.
서울고등법원은 오후 2시 윤씨의 공직선거법 위반(허위사실 공표) 사건 항소심을 선고합니다. 선고는 생중계됩니다. 윤씨에게 당선무효에 해당하는 형(벌금 100만 원 이상 또는 징역형)이 확정되면 국민의힘은 2022년 대선 때 보전받은 선거비용과 돌려받은 기탁금, 총 397억 5600만 원을 반환해야 합니다.
쟁점은 대선을 앞두고 윤씨가 한 두 발언입니다. ▲ 윤우진 전 용산세무서장에게 변호사를 소개한 적이 없다는 취지의 발언 ▲ 김건희씨와 함께 '건진법사' 전성배씨를 만난 적이 없다는 취지의 발언입니다. 지난 7월 27일 서울중앙지법 형사합의21부는 두 발언 모두 허위사실 공표에 해당한다고 보고 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고했습니다.
윤씨 측은 당시 발언이 어떤 뜻이었다고 주장했을까요. 1심은 왜 그 해명을 받아들이지 않았을까요. 선대식 <오마이뉴스> 법조팀장이 두 발언의 맥락과 1심 판단을 짚었습니다.
윤석열 "특검이 한국어 왜곡"... 누가 왜곡하고 있나
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