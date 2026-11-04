"제주도 땅 43.5%가 중국인 소유?"... 팩트는 약 0.5%

큰사진보기 ▲(좌) 온라인커뮤니티에 올라온 이미지 (우) 2026년 기준 제주도 외국인 토지 보유 현황 ⓒ 온라인커뮤니티, 임병도 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 독립언론 '아이엠피터뉴스'에도 실립니다.

최근 온라인에서 중국인들이 제주도 토지의 43.5%를 보유하고 있다는 주장이 퍼지고 있습니다. 관련 이미지도 함께 공유되고 있지만, 이는 제주도 전체 토지 중 중국인이 보유한 비율을 나타낸 것이 아닙니다. 이미지에 적힌 '전체 외국인 토지 중'이라는 문구처럼, 외국인이 보유한 토지 가운데 중국인의 소유분이 차지하는 비중을 뜻합니다.그렇다면 외국인이 실제로 보유한 제주도 토지는 얼마나 될까요? 제주특별자치도가 홈페이지에 공개한 2026년 9월 기준 외국인 토지 취득·처분 현황에 따르면, 외국인 보유 토지는 2219만 3697㎡입니다. 제주도 전체 면적은 약 18억 4800만㎡로, 외국인 보유 토지는 전체의 약 1.2%에 해당합니다.이 가운데 중국인이 보유한 토지는 969만 8671㎡입니다. 제주도 전체 면적과 비교하면 약 0.5%이며, 외국인 보유 토지 중에서는 약 43.7%를 차지합니다. 따라서 "중국인이 제주도 땅의 43.5%를 보유하고 있다"는 주장은 외국인 보유 토지 중 비중을 제주도 전체 토지의 비중인 것처럼 오해하게 만든 표현입니다.이런 착각이 생긴 데에는 공유된 이미지의 표현 방식도 영향을 준 것으로 보입니다. 도표는 중국인 소유 토지가 실제보다 훨씬 큰 규모인 것처럼 보이도록 과장해 묘사했고, 한국인 소유 토지가 99%에 이른다는 점은 눈에 잘 띄지 않게 전달했습니다.제주도에서 중국인의 토지 보유가 많다는 이야기는 이전부터 꾸준히 제기돼 왔습니다. 2018년 당시 자유한국당 의원이었던 조경태 현 국민의힘 의원은 "현재 제주도에 중국인이 소유한 땅이 여의도 면적의 3.2배를 넘어섰다"며 "기우겠지만 중국 당국이 나쁜 마음만 먹으면 제주도가 점령 당할 수 있다고 본다"고 말했습니다. 이처럼 자극적인 주장이 반복되면서 중국인이 제주도를 사실상 점령했다는 식의 가짜뉴스도 끊이지 않고 있습니다.그러나 중국인의 제주도 토지 보유를 둘러싼 문제를 살펴볼 때는 전체 토지의 절반 가까이를 소유했다는 잘못된 주장을 바로잡는 데 그쳐서는 안 됩니다. 중국인이 보유한 토지가 어떤 용도와 지역에 집중돼 있는지, 실제로 어떤 영향을 미치는지도 함께 살펴볼 필요가 있습니다. 중국인이 보유한 토지는 크게 제주 신시가지인 연동·노형동 등의 상업지, 중산간 지역의 리조트 등 개발용 토지, 중국인을 대상으로 한 투자이민용 부동산 등으로 나눌 수 있습니다.중국인들이 제주 신시가지의 상업지를 대거 취득하면서 해당 지역의 임대료가 크게 올랐다는 지적도 있습니다. 중소벤처기업부와 소상공인시장진흥공단이 지난 5월 17일 발표한 '2025년 상가건물임대차 실태조사'에 따르면, 제주지역 소상공인 임차인의 평균 월세는 119만 원으로 집계됐습니다. 서울의 158만 원, 인천의 129만 원, 대구의 127만 원, 경기의 126만 원에 이어 전국에서 다섯 번째로 높은 수준입니다.반면 연 임대수익은 최하위권에 머물고 있습니다. 신시가지 일부 지역을 제외하면 임대료가 과도하게 오르면서 새로운 임차인을 구하지 못하는 곳이 늘고, 공실률도 높아졌기 때문입니다. 임대료 부담은 커졌지만 임대 수익으로 이어지지 않는 상황이 지역 상권에 부담을 주고 있다는 분석입니다.중국계 기업의 대규모 리조트 사업도 환경 파괴와 개발 논란의 대상이 돼 왔습니다. 녹지그룹과 백통신원 등 중국계 기업의 사업을 둘러싸고 행정 특혜와 부동산 투기 의혹이 제기됐으며, 사업 중단 등의 이유로 수년간 흉물스럽게 방치된 사업장도 있습니다. 이에 따라 중국 기업의 제주도 개발 사업을 제한해야 한다는 시민단체의 요구도 이어지고 있습니다.중국인이 제주도 토지의 50% 가까이를 보유하고 있다는 주장은 사실과 다릅니다. 하지만 잘못된 수치를 바로잡는 일과 별개로, 한 번 개발되면 되돌리기 어려운 중산간 지역 개발의 영향을 면밀히 검증해야 합니다. 외국인에게 토지 매입을 어느 수준까지 허용할지, 제주도의 환경과 지역 경제를 고려해 어떤 개발 정책을 추진할지에 대해서도 장기적인 계획을 마련할 필요가 있습니다.