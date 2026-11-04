전남광주 국립의대 신설 '순천대' 최종 선정

전남광주통합특별시 국립의대 신설 대학으로 국립순천대학교가 최종 선정됐다. 의대 정원은 60명이다.
교육부와 보건복지부는 4일 전남광주통합특별시 국립순천대학교와 경상북도 국립경국대학교를 지역의대 신설 지역과 대학으로 선정하고, 의대 정원을 각각 60명, 40명 배정한다고 밝혔다.
정부는 지역·필수·공공의료 강화를 위해 국정과제로 의대 없는 지역의 의대 신설을 추진했으며, 의료 접근성이 상대적으로 취약하고 지역 내 의사 양성·수련 정착 기반 마련 필요성이 가장 높은 전남과 경북을 지역의대 신설 후보지역으로 선정했다.
이후, 해당 지자체인 전남광주시와 경상북도에 의대 설립 후보 국립대학을 추천하고, 해당 대학과 공동으로 '지역의대 신설 추진계획서'를 작성해 정부에 제출할 것을 요청했다.
경상북도는 경국대를 후보 대학으로 추천·제출한 반면, 전남광주시는 목포대와 순천대 간 통합 합의의 어려움으로 지자체 주관 사항만 제출하고 정부가 지자체에 후보 국립대학교 추천 기회를 부여해 줄 것을 건의했다.
정부가 이 같은 건의를 수용하자 전남광주시는 전남연구원을 통해 국립의대 신설 후보대학 추천 심사 절차를 진행했으며, 지난 8월 30일 순천대를 지역의대 후보대학으로 추천하는 추진 계획서를 제출했다.
순천대는 후보대학 추천 심사 100점 만점 평가에서 목포대를 1.30점 차이로 앞섰다.
의대 정원 순천대 60명
·경국대 40명..."지역 여건 고려한 배정"
지역별 의대 정원은 100명 정원 규모 내에서 각 지역 여건을 고려해 순천대 60명, 경국대 40명을 배정하기로 했다.
전남광주의 경우 신설 의대에서 개교 초기에 100명 규모의 정원을 운영하기 어렵다는 점, 경북에는 이미 남부권에 55명 규모 동국의대가 소재한 점을 고려했다.
아울러 2029년에 예정된 의사 인력 수급추계 시, 2032년~2036년(5년간) 정원 적용을 위한 대학의 준비 정도, 한국의학교육평가원 평가인증 상황, 의료 여건 변화, 지자체의 의사 양성 노력 등을 종합적으로 고려해 2032년 이후 추가 정원 배정 방안을 논의할 계획이다.
정부는 선정 지역별로 지자체와 대학, 전문가 등이 참여하는 '시도-대학 지역의대 설립 추진단'을 구성해 의대 설립을 추진한다.
또 교육부·복지부 공동으로 '지역의대 설립 지원단'을 설치해 전체 추진 상황을 모니터링하며 지원할 예정이다.
목포대·전남 서남권 "후보대학 선정 불공정" 반발...교육부 "종합적 검토 결과 문제없어"
교육부는 목포대와 전남 서남권을 중심으로 제기된 전남광주시의 '국립의대 신설 후보대학 추천 심사 절차'의 불공정 의혹 제기에 대해 "종합적으로 검토한 결과 문제가 없다"고 결론 내렸다.
앞서 전남광주시는 지난 8월 29일 심사를 거쳐 다음 날 순천대를 후보 대학으로 선정, 발표한 뒤 정부에 추천했다. 논란은 순천대의 '의대 부지 확실성' 평가에서 불거졌다.
순천대는 의대 유치가 확정되면 순천시 소유 임야를 무상 임대하기로 업무협약을 체결한 상태였지만, 심사위원 8명 가운데 5명이 이 항목에 5점 만점을 준 것으로 드러났다.
목포대는 '대학설립·운영 규정'에서 원칙적으로 '교지(부지)는 설립 주체가 소유해야 한다'는 규정을 근거로 "순천대 부지 확보 계획에 명백한 법령 위반 사실이 확인됐다"며 소송을 제기했다.
다음은 교육부와 보건복지부가 밝힌, 순천대 선정 관련 주요 질의 응답.
-의대 신설(정원 배정) 권한은 교육부장관에게 있음에도, 지자체에 의대 신설 대학 추천을 받은 것은 지자체에 후보대학 선정 권한을 위임한 것이 아닌지.
"지역의대 신설은 주요 목적이 지역·필수·공공의료 강화에 있으므로 정부는 지역의료 정책을 담당하는 지자체의 의사를 중요하게 보고 후보대학 추천을 요청했다. 지자체의 후보대학 추천은 정부의 신설의대 선정을 위한 중간단계로서, 정부는 지자체의 후보대학 추천에 구속되지 않는다. 정부는 지자체와 대학이 공동으로 제출한 계획서의 내용 등을 종합적으로 검토해 의대 신설 여부 및 정원 등을 결정할 수 있다."
-목포대 등은 전남광주통합특별시의 후보대학(순천대) 추천 과정에 대해 여러 문제를 제기하고 있는데, 이에 대해 어떻게 검토하였는지.
"그간 전남광주통합특별시의 후보대학(순천대) 추천 과정에 대해 여러 문제가 제기됨에 따라 정부는 관련 내용 전반을 검토했다. 전남광주통합특별시로부터 수차례 소명 자료를 제출받아 확인했으며, 복수의 외부 법률자문을 의뢰해 '추천을 반려해야 할 수준의 하자는 없다'는 검토 의견을 확인했다. 이후 지역의대 설립 기획단에서 지자체의 후보대학 추천 과정의 적정성과 지역의대 신설 추진 계획서에 대한 논의를 거쳐 국립순천대학교를 지역의대 신설 대학으로 선정하고 정원을 배정했다."
-목포대 등은 전남광주통합특별시의 후보대학 추천에 대해 재심사 또는 정부의 직접 심사를 요청하였는데 불수용한 사유는.
"정부는 전남광주통합특별시의 건의를 수용해 지자체에 후보대학 추천 기회를 부여했다. 지자체가 자체 심사 계획을 수립·추진해 후보대학을 추천한 이후 해당 추천 과정에 반려해야 할 수준의 하자가 없다면, 지자체에 대한 재심사 요구나 정부의 직접 심사는 부적절한 것으로 판단된다."
-대학설립운영 규정 상 대학은 의대 부지를 소유해야 한다. 목포대는 이미 소유한 부지를 의대 부지로 제시한 반면, 순천대는 부지 확보 계획만 제출했는데 순천대 계획은 법상 필수 요건 미충족 아닌지.
"의대 신설 대학 선정 및 의대 정원 배정은 '대학설립운영 규정 제2조의3'에 따른 '학과등 또는 전공 증설 및 학생 정원 증원'에 해당한다. 설립인가 신청 시 부지 소유권을 필요로 하는 '대학설립운영' 규정 제2조에 따른 대학설립인가와 구별된다는 의미다. 즉, 법령 상 의대 신설 대학 선정 또는 의대 정원 배정 이전에 교육시설 부지의 소유권을 취득해야 한다는 명시적 규정은 없다.
아울러, 정부가 지자체에 제시한 '의대 신설 추진 계획서'의 '의과대학 교육시설 확보 계획' 항목은 계획서 제출 시점에 부지 소유권을 이미 확보한 경우 뿐만 아니라 향후 확보 계획을 심사하려는 취지를 포함하고 있다. 그러므로, 부지 확보 계획을 제출한 순천대의 신청이 법상 필수 요건을 미충족한다거나, 해당 부지 확보 계획에 대한 평가가 부당하다고 보기는 어렵다."
-순천대는 순천시 소유 부지의 무상임대 계획을 제출하였으나 이는 공유재산법 상 불가능한 방안이며, 순천시 소유 부지의 매각 방식이 제안되고 있으나 이는 사후 보완이라는 지적이 있는데.
"순천시의 '국립순천대학교 의과대학 및 대학병원 부지 무상제공 확약서'는 부지의 무상 제공은 무상 사용, 무상 대부 또는 무상 임대 등 적법한 방식으로 추진한다고 규정하고 있다. 그러므로 문언 상 부지 매각 방식도 포함되는 것으로 해석되며 부지 매각 방식이 신청 시에 없었던 사후 추가 보완이라고 보기는 어렵다."
-순천대는 부지를 소유하지 않은 신청서에 부지를 이미 확보하였다고 허위 기술하고, 발표 및 질의응답 시에도 관련 허위 발언이 있었으며, 전남연구원의 세부 운영방안에는 허위 기재 시 감점 기준이 있음에도 감점이 없었던 것은 하자라는 지적이 있는데.
"외부 법률자문 결과, 해당 사안에서 제출자료의 허위 기재 여부는 특정 표현만을 분리해 판단하기보다, 제출자료 전체의 내용, 부지 제공 확약의 존재, 부지 확보 방법에 관한 설명 등을 종합적으로 고려·판단해야 하며 고의적인 허위 기재 또는 발언에 해당한다고 단정하기 어렵다고 판단된다는 의견을 받았다. 또 순천대가 사용한 '기확보'라는 표현 역시 부지 제공에 관한 확약을 확보했다는 의미로 이해되므로 반드시 감점하거나 최저 등급을 부여해야 한다고 볼 수는 없다는 의견 등을 확인했다.
순천대가 전남연구원에 제출한 계획서와 전남광주통합특별시가 정부에 제출한 심사 당시 부지 발언 녹취록에는 각각 '이미 부지 확보' 등에 관한 표현과 '협약' 등에 관한 표현이 함께 있다. 해당 사안을 허위로 단정해 필수 감점 사안으로 보기는 어려운 것으로 판단했다."
-전남연구원은 국립대병원 운영·병원 건립 평가를 위해 심사위원으로 의료시설 설계·건축 전문가를 구성한다고 계획했는데도, 심사위원 중 설계·건축 전문가는 없었다는 지적이 있는데.
"의료시설 설계·건축 전문가 등 요구 경력은 '예시'로 명시돼 있어 반드시 해당 전문가를 심사위원으로 위촉해야 한다는 의미는 아닌 것으로 판단된다. 해당 경력자가 없다고 해 심사위원 구성에 하자가 있다고 평가하기는 어렵다."
-의료 취약지 해소를 위해 전남에 의대를 신설하는 것임에도, 의료취약성 평가 항목을 반영하지 않은 것은 불공정하다는 지적이 있는데.
"전남 전체의 의료취약성은 정부가 의대 신설 후보지역으로 결정하는 단계에서 이미 인정된 전제이며, 어느 대학이 선정되더라도 옛 전남 권역 전체의 지역·필수 의료를 뒷받침해야 한다. 아울러, 의료취약성을 독립 평가지표로 두지 않는 계획은 양 대학이 자료제출 전 확정돼 통보된 평가 설계이고, 양 대학에 동일하게 적용됐다. 정부는 전남광주시의 건의를 수용해 지자체에 후보대학 추천 기회를 부여했으므로, 지자체가 자체 판단을 통해 마련한 평가항목 등에 대해서는 존중이 필요한 것으로 판단했다."
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