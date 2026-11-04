전남광주 국립의대 신설 '순천대' 최종 선정

▲부지 기확보?국립순천대가 지난 8월 전남권 국립의대 신설 후보대학 선정을 위한 전남광주통합특별시 심사 단계에서 제출한 의대 신설 계획서. 순천시 소유 부지를 무상 임대하겠다는 협약서를 확보한 상태에서 '부지 기확보의 확실성'이라고 기재해 논란이 됐다. ⓒ 김원이 의원실 제공 관련사진보기