'의대 없는 설움 씻는다'... 전남 순천대·경북 경국대 의대 신설 확정

큰사진보기 ▲교육부와 보건복지부는 4일 전남광주통합특별시(옛 전라남도) 국립순천대학교와 경상북도 국립경국대학교를 지역의대 신설 지역 및 대학으로 선정하고, 의대 정원을 각각 60명, 40명 배정한다고 밝혔다. 사진은 지난 1월 2027학년도 의대 정원 증원 논의가 본격화되는 가운데 서울의 한 대학교 의과대학 모습. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲4일 국립순천대학교가 지역의대 신설 대학으로 최종 확정됐다. ⓒ 국립순천대학교 홈페이지 관련사진보기

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그동안 의과대학이 없어 의료 취약지로 꼽혔던 전남과 경북 지역에 신규 의대가 들어선다. 정부는 민관 합동 기획단의 논의를 거쳐 전남 순천대와 경북 경국대에 각각 의대를 신설하고 정원을 배정하기로 했다.교육부와 보건복지부는 4일 민관협의체인 '지역의대 설립 기획단' 논의를 거쳐 전남광주통합특별시(옛 전라남도)와 경상북도를 지역의대 신설 지역으로 선정하고, 국립순천대학교와 국립경국대학교를 신설 대학으로 확정했다고 밝혔다. 이에 따라 순천대에는 60명, 경국대에는 40명의 의대 정원이 각각 배정됐다.이번 조치는 지역 간 의료 격차를 해소하고 지역에서 의사를 양성해 필수의료 공백을 메우기 위한 국정과제에 따른 것이다. 앞서 복지부는 지난 2월 보건의료정책심의위원회 심의·의결을 통해 2030년과 2031년 신설 지역의대에서 연간 100명 규모의 의사 인력을 양성하기로 결정했다. 이어 지난 7월부터 교육부와 복지부 공동으로 지역의대 설립 기획단을 구성해 신설 지역과 대학 선정 작업을 진행했다.기획단은 세 차례 회의를 거쳐 의료 접근성이 상대적으로 취약하고 지역 내 의사 양성 및 수련·정착 기반 마련이 필요한 옛 전라남도와 경상북도를 후보 지역으로 선정했다. 옛 전라남도는 현재 전남광주통합특별시 가운데 광주 5개 구를 제외한 지역을 의미한다.후보 지역 평가는 의대 접근성, 의료 공급 부족, 의료 취약도, 정책 효과성 등 4개 분야 13개 지표를 활용해 100점 만점으로 진행했다. 인구 대비 의대 정원과 활동 의사 수, 필수진료과 전문의 수, 65세 이상 노인인구 비율, 치료가능 사망률, 상급종합병원 접근이 어려운 취약 배후 인구 등이 평가에 반영됐다.대학 선정 과정에서는 전남광주통합특별시의 경우 국립목포대와 국립순천대 간 통합 문제가 변수로 작용했다. 두 대학은 의대 신설을 전제로 통합을 추진했지만, 대학 간 통합 합의에 어려움을 겪으면서 지자체 주관 사항만 정부에 제출했다.이에 정부는 지역의료 여건 개선이라는 의대 신설의 목적과 옛 전라남도의 취약한 의료 상황 등을 고려해 지자체의 건의를 수용하고 후보 국립대 추천 기회를 추가로 부여했다. 전남광주통합특별시는 전남연구원을 통해 후보대학 추천 심사를 진행한 뒤 지난 8월 30일 국립순천대를 최종 후보로 추천했다.다만 순천대 추천 과정의 적정성을 둘러싸고 여러 문제가 제기되면서 정부는 이 부분을 중점적으로 검토했다. 수차례 소명자료를 확인하고 기획단 회의에 추천 심사 담당자를 직접 출석시켜 소명을 들었으며, 외부 법률자문도 진행했다.정부는 기획단의 추가 논의를 거쳐 전남광주통합특별시의 후보대학 추천 과정에 대해 지자체 추천을 반려해야 할 수준의 하자는 없다고 판단했다. 경상북도는 국립경국대를 후보 대학으로 추천해 추진계획서를 제출했다.대학별 정원은 당초 보건의료정책심의위원회가 결정한 전체 인원 100명 범위에서 지역 여건을 고려해 차등 배정했다. 순천대는 신설 의대의 개교 초기부터 100명 규모 정원을 운영하기 어렵다는 점을 고려해 60명을 배정했다. 경국대는 경북 남부권에 이미 55명 규모의 동국대 의대가 있다는 점 등을 반영해 40명으로 정했다.정부는 향후 의사 인력 수급 상황과 대학의 준비 정도 등을 고려해 추가 정원 배정 여부도 검토할 방침이다. 2029년 예정된 의사 인력 수급 추계 때 2032~2036년 적용 정원을 논의하면서 의학교육 평가인증 상황과 지역 의료여건 변화, 지자체의 의사 양성 노력 등을 종합적으로 살펴볼 계획이다.의대 신설은 국립대학에 설립하고, 대학당 교육병원 1곳을 확보하며, 의대와 병원 간 지리적 근접성을 유지한다는 정부 원칙에 따라 추진된다.정부는 선정 지역별로 지자체와 대학, 전문가 등이 참여하는 '시도-대학 지역의대 설립 추진단'을 구성한다. 교육부와 복지부도 공동으로 '지역의대 설립 지원단'을 설치해 전체 추진 상황을 점검하고 지원할 예정이다.최은옥 교육부 차관은 "이번 발표를 통해 국정과제인 지역의대 신설이 본격적인 실행 궤도에 올라섰다"며 "2030년 신입생 입학이 시작되고 신설 의대가 지역의료를 뒷받침하는 우수 의료인을 양성할 수 있도록 지역 및 관계부처와 협력하며 교육여건 마련에 최선의 지원을 다하겠다"고 밝혔다.이형훈 복지부 차관은 "지역의대 신설은 기존 의대 증원만으로는 해소하기 어려운 지역 간 의료격차를 해소하고 지역 의료인력 양성·수련·정착 체계를 강화하기 위한 중요한 국정과제"라며 "앞으로 지역의대 구성·운영, 교육병원 신설 등 단계마다 전문기관과 전문가 의견을 충분히 반영해 내실 있는 의대 신설이 추진될 수 있도록 하겠다"고 강조했다.