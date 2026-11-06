기억으로 여는 안전한 울산

큰사진보기 ▲울산산재사망노동자기록관 https://ulsanworkermemorial.kr ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

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큰사진보기 ▲[표1] 연도별 사망사고 통계 ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲연령대별 사망사고 통계 ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲[표3] 사업장 규모별 사망사고 통계 ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲[표4] 업종별 사망사고 통계 ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

큰사진보기 ▲[표5] 재해유형에 따른 사망사고 통계 ⓒ 울산산재사망노동자 디지털기록관 추진위원회 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 <울산저널>에도 실립니다.이 기사를 쓴 이정은 님은 <울산지역 산재노동자 애도와 기억을 위한 기록연구> 사업에 함께한 울산산재추방운동연합 활동가입니다.

울산에서 산재로 사망한 노동자들의 기록을 모은 울산 산재사망노동자 디지털기록관(ulsanworkermemorial.kr)이 10월 21일(수) 오후 6시, 울산시청 시민홀에서 개관식을 열고 개관했다.지역언론사인 울산저널은 지역신문발전위원회의 지역신문발전기금을 지원받아 민주노총 울산본부, 중대재해 없는 세상만들기 울산운동본부, 울산산재추방운동연합, 금속노조 현대중공업지부, 금속노조 현대자동차지부와 함께 추진위원회를 구성해 울산 산재사망노동자 디지털기록관 개관 사업을 진행해왔다. 연구팀으로는 한국노동안전보건연구소, 서교인문사회연구실, 울산산재추방운동연합이 참여해 산재사망 노동자 기록 및 연구를 진행했다.추진위원회는 기록관을 개관하게 된 배경으로 "울산은 1962년 대한민국 최초로 특정공업지구로 지정된 이후 65년 동안 공업도시, 산업도시로 성장해 왔지만, 울산의 산업과 경제가 발전하는 동안 노동자들은 산업재해로 죽거나 다치거나 병들었다"고 지적하며 "노동자의 죽음을 기록함으로써 노동자들의 삶과 희생을 기억하기 위해 울산 산재사망노동자 디지털기록관을 개관하게 됐다"고 밝혔다.추진위원회는 더불어민주당 울산동구 김태선 국회의원실을 통해 2000년부터 2026년 1분기까지 노동부의 업무상재해 유족급여 승인자료 1575건, 울산산재추방운동연합의 2021년부터 2026년 9월까지 사고성 중대재해 사망노동자 자료 112건, 금속노조 현대중공업지부의 1989년부터 2025년 1월까지 사고 사망노동자 자료 217건, 금속노조 현대자동차지부의 2010년부터 2024년까지 사고 사망노동자 자료 9건, 울산지방법원의 2014년부터 2025년까지 울산 지역 산재사망사고 관련 판결문 123건을 수집했다. 연구팀은 중복 자료를 제외하고 1989년부터 2026년 9월까지 총 1067명의 산재사고 사망노동자 자료를 기록했다.연구팀은 1067건의 기록 중 현대중공업 자료만 남아있는 1999년 이전 자료를 제외하고 2000년 이후 산재사고 사망노동자에 대해 분석했다. 2000년부터 2026년 9월까지 울산에서 산재사고로 사망한 노동자는 980명으로, 매년 약 36명의 노동자가 일터에서 사고로 목숨을 잃었다.연령대 별로는 10대가 1명, 0.1%, 20대가 65명 6.6%, 30대가 148명 15.1%, 40대가 254명 25.9%, 50대가 291명 29.7%, 60대 이상이 180명 18.4%, 정보 없음이 41명 4.2%로 50대 사망자가 가장 많았다.사업체 규모별로는 50인 미만 사업장이 558명, 56.9%, 50인 이상~300인 미만 사업장이 209명, 21.3%, 300인 이상 사업장이 163명 16.6%로 50인 미만 사업장 사망자가 가장 높은 비중을 차지했다.업종별로는 제조업이 448명(45.7%), 건설업이 349명(35.6%), 운수·창고 및 통신업이 77명(7.9%), 기타의 사업 75명(7.7%), 제조업 내 공사 22명(2.2%) 순이었다. 제조업 비중이 높은 울산 지역 산업의 특성에 따라 제조업 사망자 비중이 가장 높았다.연구팀은 제조업 내 공사를 따로 분류해 분석했다. 제조업 내 공사는 보통 건설공사로 분류돼 제조업체가 발주처로 취급되면서 산업안전보건법 위반으로 처벌을 받는 경우가 거의 없다. 연구팀은 공사과정에서 발생할 수 있는 유해위험요인에 대한 실질적인 지배관리 권한을 제조업체가 가지고 있었는지 살펴 도급인지 발주처인지 판단해야 한다고 지적했다.재해유형별로는 떨어짐 292명 29.8%, 끼임/감김 134명 13.7%, 부딪힘 71명, 7.2%, 맞음 64명 6.5%, 깔림/뒤집힘 46명 4.7%, 폭발/파열 4.6%, 사업장내 교통사고 4.2% 순으로 많았다.추진위원회는 앞으로 기록을 추가로 확보하고 시민들의 제보도 받아, 1989년 이전 사망노동자 기록 및 업무상질병 사망노동자에 대한 기록까지 확대할 계획이다. 무엇보다 노동자들의 희생을 기록함으로써 노동자들을 추모하고 앞으로 같은 죽음이 반복되지 않는 안전한 울산을 만드는 것이 목표이다.