스마트폰 시대, 33년째 손편지 쓰는 사람들

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큰사진보기 ▲『한울타리』 제21집 표지. 33년간 편지의 온기 한국편지가족 전북지회의 작품집『한울타리』 ⓒ 정형미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲출판기념회가 열린 전북 전주시 완산구 전북지방우정청 전경. ⓒ 정형미 관련사진보기

큰사진보기 ▲우정청 산타 편지 포토존. 행사장 입구에 마련돼 참석자들에게 따뜻한 추억을 선사했다. ⓒ 정형미 관련사진보기

"잘 지내고 있지? 힘들어도 괜찮아. 너는 잘 자라고 있어. 선생님이 응원할게..."

큰사진보기 ▲전주우체국 앞 무지개 우체통. 사람들의 마음을 이어주는 편지의 통로가 되어주고 있다. ⓒ 정형미 관련사진보기

큰사진보기 ▲한울타리』 제21집 출판기념회 현수막. 전북지방우정청 10층 행사장에 걸린 현수막 ⓒ 정형미 관련사진보기

스마트폰 화면을 한 번 터치하면 곧바로 안부를 전할 수 있는 시대다. 짧은 문장과 이모티콘으로 마음을 표현하고, 답장도 기다릴 필요 없이 주고받는다. 그런데도 여전히 하얀 종이를 꺼내 펜을 드는 사람들이 있다. 누군가를 떠올리며 한 글자씩 정성을 담아 편지를 쓰는 사람들이다.왜 그들은 아직도 편지를 쓸까. 아마도 마음을 전하는 데에는 조금 느린 시간이 필요하다고 믿기 때문일 것이다. 누군가를 떠올리고 어떤 말을 건넬지 고민하며 종이 위에 한 자 한 자 적어 내려가는 시간. 그 과정에서 상대방을 향한 마음도 조금씩 깊어진다.지난 3일, 전북지방우정청 10층 서비스아카데미실에서 (사)한국편지가족 전북지회의 <한울타리> 제21집 출판기념회가 열렸다. 3년 만에 다시 책을 펴낸 21명의 회원들은 오랜 기다림 끝에 자신들의 글이 담긴 책을 손에 받아 들고 기쁨과 뿌듯함을 나눴다.이날 행사에는 전북지방우정청장이 참석해 축사를 전했으며, 우정청 관계자와 한국편지가족 중앙회 관계자, 전북문인협회 소속 수필가 등이 함께해 출판을 축하했다. 특히 축사에 나선 수필가는 시 한 편을 소개하며 "세상의 다름과 차이를 배우다 보면 미운 사람이 하나도 없게 된다"는 뜻깊은 메시지를 전했다.지평선 음악봉사단의 감미로운 색소폰 연주도 더해져 행사장은 따뜻한 축하의 분위기로 채워졌다. 장소를 제공하고 세심하게 배려해 준 전북지방우정청의 협조 역시 행사를 더욱 뜻깊게 했다.한국편지가족 전북지회의 역사는 1993년 정읍우체국에서 열린 결성식으로 시작됐다. 1995년 <한울타리> 제1집을 펴낸 이후 회원들은 편지를 쓰고 서로의 글을 읽으며 30년이 넘는 세월 동안 인연을 이어왔다.2023년 제20집을 발간한 뒤 여러 사정으로 한동안 책을 내지 못했지만, 올해 마침내 제21집이 세상에 나왔다. 33년이라는 시간 동안 쌓아온 회원들의 글과 추억, 서로를 향한 마음이 한 권의 책에 고스란히 담겼다.책을 펴내는 과정이 순탄했던 것만은 아니다. 관련 예산이 줄어들면서 우정청의 재정 지원을 기대하기 어려워졌고, 2023년 제20집부터는 외부 지원 없이 회원들의 회비로 출판을 이어오고 있다.이번 제21집 역시 출판비 전액을 회원 21명이 십시일반 모은 회비로 마련했다. 회원들은 연회비 10만 원을 내며 모임 살림을 알뜰하게 꾸려왔고, 그 정성을 모아 다시 한 권의 작품집을 완성했다. 넉넉하지 않은 여건에서도 편지에 대한 애정과 모임을 향한 책임감으로 이뤄낸 소중한 결실이다.편지로 맺어진 인연은 거리도 가로막지 못한다. 현재 전북지회 회원은 21명이다. 모임이 있는 날이면 전주는 물론 익산, 김제, 순창에서 회원들이 찾아온다. 심지어 경기도 광명으로 이사한 회원도 먼 길을 마다하지 않고 함께 한다.회원들이 모이는 날이면 넉넉한 인심도 빠지지 않는다. 회비 부담을 조금이라도 덜고 서로 나누기 위해 저마다 손수 만든 음식을 챙겨 온다. 요리 솜씨 좋은 회원이 정성껏 만든 돼지 족발찜을 비롯해 각종 밑반찬과 과일이 식탁에 풍성하게 오른다. 모임이 끝난 뒤에는 남은 음식도 서로 나누며 정을 이어간다.야외 편지쓰기 행사에서도 이런 나눔은 계속된다. 홍보물만 건네는 대신 "음식 좀 드시며 편지 한 줄 써보세요"라며 시민들에게 다정하게 권한다. 정기총회 때는 아나바다 운동으로 모임 살림을 보태고, 직접 농사지은 배추와 열무, 파김치를 가져와 나누기도 한다. 편지로 마음을 나누는 이들은 그렇게 음식과 일상 속에서도 따뜻한 정을 나누고 있었다.다만 손편지 문화가 점차 줄어들면서 새로운 회원들의 참여가 많지 않다는 현실은 아쉬움으로 남는다. 그럼에도 회원들이 활동을 멈추지 않는 것은 사람과 사람 사이의 따뜻한 마음을 전하는 일이 여전히 소중하다고 믿기 때문이다.회원들은 학교와 지역아동센터를 찾아가 아이들에게 편지쓰기를 가르치는 활동도 꾸준히 이어가고 있다. 먼 거리를 이동해야 하고 활동비도 교통비 정도에 불과하지만, 회원들이 기꺼이 발걸음을 옮기는 이유는 분명하다. 편지를 쓰며 자신의 마음을 들여다보고, 받는 사람의 마음을 헤아리는 법을 아이들에게 전하고 싶기 때문이다.아이들과 마주 앉아 평소에는 쉽게 꺼내지 못했던 고마움과 미안함을 종이에 한 글자씩 적어 내려가는 모습을 보면 회원들의 마음도 뭉클해진다. 이들이 가르치는 것은 단순히 글씨를 예쁘게 쓰는 기술이 아니다. 마음속 말을 천천히 가다듬고 상대방에게 진심을 전하는 방법, 그리고 편지 한 통이 누군가에게 오래 남는 위로가 될 수 있다는 사실이다.이번 <한울타리> 제21집에는 지역아동센터에서 만났던 아이를 떠올리며 쓴 안부 편지와 잡지에 실린 회원의 글을 읽고 이름 모를 독자가 책 다섯 권을 보내온 사연 등 따뜻한 이야기들이 담겼다. 편지로 맺어진 인연이 시간이 흐른 뒤에도 이어지는 모습을 보여준다.답장을 받지 못해도 괜찮다. 누군가 자신을 기억하고 응원하고 있다는 사실이 아이에게 작지만 따뜻한 힘이 되기를 바라는 마음, 그것만으로도 편지는 충분한 의미를 가진다.스마트폰은 손가락 한 번의 터치로 마음을 전한다. 편리하고 빠르다는 것은 분명한 장점이다. 하지만 편지는 조금 다르다. 한 사람을 떠올리고 어떤 말을 건넬지 고민하며 종이 위에 글씨를 써 내려가는 시간까지 함께 전한다.33년 동안 편지를 쓰고 서로의 글을 나누며 인연을 이어온 한국편지가족 전북지회 회원들. 이들이 3년 만에 다시 펴낸 <한울타리> 제21집은 빠르게 변하는 세상에서도 사람의 마음을 잇는 일은 여전히 소중하다는 사실을 보여준다.세상은 점점 빨라지고 있지만, 누군가의 마음을 오래 들여다보는 시간까지 잃어서는 안 될 것이다. 오늘 문득 떠오르는 사람이 있다면 편지 한 통을 써보면 어떨까. 조금 느려도 괜찮다. 마음은 그렇게 천천히 전해져도 좋으니까.