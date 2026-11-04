AI가 일자리 없앤다는 공포, 진짜 문제는 따로 있다

AI 유토피아/디스토피아, 그 이분법적 환상을 넘어
인공지능(AI) 혁명이 가속화하고 있다. AI 기술의 확산은 당장 사회 초년생인 청년층의 일자리를 위협하고 있으며, 머지않아 전 사회적으로 대량 실업을 야기할지도 모른다는 공포 섞인 전망을 낳고 있다. 실제로 한국은행 분석
에 따르면 2022년 6월부터 올해 6월까지 4년간 청년층 일자리가 28만5천 개 줄었고, 그중 94%가 AI 노출도가 높은 업종에 집중됐다.
한편, 정부는 지금 시점을 산업 생태계를 재편할 골든타임으로 여기는 듯하다. 반도체와 AI를 중심으로 한 소위 '메가 프로젝트'가 지역 균형 발전과 국가 차원의 산업 고도화, 나아가 청년 일자리 문제까지 일거에 해소해 줄 것이라는 장밋빛 전망을 제시하고 있다.
하지만 지금까지 국내외 사례를 종합해 볼 때, AI 산업의 고용 창출 효과에 높은 점수를 주기는 어렵다. 우선 AI 데이터센터는 초기 건설 단계에서만 고용이 잠깐 증가할 뿐, 지역 고용에 대한 장기적 기여는 미미한 수준
이다. 오픈AI, 메타, 마이크로소프트 등으로 대표되는 거대 IT 기업들 역시 건전한 고용 창출과는 거리가 멀다. 이들은 핵심 개발 인력은 본사에 두되, AI 학습용 데이터 라벨링과 유해 콘텐츠 검수 같은 단순 반복 노동은 케냐 등 개발도상국에 저임금으로 외주화 했기 때문이다.
그렇다고 AI 기술로 인해 전면적인 대량 실업이 발생하거나 질 나쁜 저임금 일자리만 남을 것이라는 디스토피아적 전망 또한 사실과 거리가 멀다. AI가 활발히 도입되는 플랫폼 노동 등의 사례를 살펴보면, 신기술의 도입은 일자리를 무조건 없애기보다는 업무(task)의 성격을 재편하고 새로운 직무를 만들어내는 복잡한 과정
으로 이어지고 있음을 알 수 있다.
즉, AI 산업이 그 자체로 양질의 일자리를 대거 만들어내지는 못하지만, 그렇다고 인간 노동을 단번에 무의미한 것으로 전락시키지도 않는다는 뜻이다. 우리에게 중요한 과제는 AI에 의해 인간 노동이 재편되는 이 복잡한 맥락을 면밀히 관찰하고 대응하는 일이다.
일자리의 단순 소멸이 아닌, '업무 성격'과 '노동 통제'의 재편
그렇다면 AI는 노동 현장을 실제로 어떻게 재편하고 있는가? 아직까지 AI는 기존 일자리를 한꺼번에 소멸시키거나 대체하기보다 구체적 업무를 급격히 재편하는 방식으로 작동하고 있다.
예를 들어 AI 상담사가 기본적인 고객 응대를 대체하게 되자, 기존의 인간 상담사들은 AI가 해결하지 못한 '악성' 민원을 집중적으로 처리해야 하는 처지에 놓이고 있다. 숙련된 노동자에게 고도의 감정 노동이 가중되는 방식으로 업무가 재편되는 셈이다. 키오스크와 셀프 계산대가 보편화된 매장에서는 주문과 계산 업무는 고객에게 전가된 대신, 기존 노동자에게는 셀프 주문/계산 시스템의 관리자 역할이 새로 부여된다.
이처럼 AI로 인해 사람의 일자리가 통째로 사라진다는 자극적 공포 서사는 현실과 거리가 멀다. 오히려 경계해야 할 점은, 이러한 공포 서사가 기술 도입과 업무 재편 과정에서 마땅히 제기되어야 할 불평등과 불공정의 문제를 은폐할 수 있다는 사실이다.
일방적이고 성급한 신기술 도입은 노동자의 생명까지 위협한다
기술에 의해 일방적으로 강제된 업무의 불공정한 재편은 때때로 노동자에게 직접적인 피해를 야기할 수 있다.
가령 콜센터, 물류센터, 플랫폼 배달 노동 등 서비스 및 플랫폼 현장에서는 이제 인간 중간 관리자의 자리를 '알고리즘에 의한 통제'가 대체
하고 있다. 스마트폰 앱과 각종 센서를 통해 노동자의 이동 경로, 처리 시간, 수락률을 실시간으로 감시하고 통제하는 '디지털 테일러주의'가 일상화된 것이다.
하지만 이러한 알고리즘 관리자는 인간 관리자와 달리 폭우나 폭염, 혹은 노동자 개개인의 누적된 피로도 같은 현장의 구체적인 맥락을 읽어내지 못한다. 알고리즘에 의한 기계적 관리와 실적 압박은 플랫폼 노동자들의 사고 위험과 정신적 스트레스를 키우고 있다. 배달 라이더를 비롯한 플랫폼 노동자의 산재 신청
은 2020년 2961건에서 2024년 1만5028건으로 다섯 배가량 늘었다. 2023년 산재보험의 전속성 요건이 폐지되고 종사자가 늘어난 영향도 있지만, 배달 실적에 따라 등급과 보상을 매기는 플랫폼의 관리 방식이 무리한 운행을 부추긴다는 지적도 끊이지 않는다.
피지컬 AI가 역설적으로 가르쳐 준 사실
최근 산업계의 화두로 떠오른 피지컬 AI 역시 냉정하게 들여다볼 필요가 있다. 최근 화제가 된 휴머노이드 로봇의 공중제비나 댄스 영상은 실제 작업 역량보다는 투자 유치와 기업가치 홍보를 겨냥한 마케팅 성격이 짙다는 지적
을 받는다. 피지컬 AI가 인간 노동자의 미세한 조립 감각이나 돌발 상황 속 맥락적 판단을 단기간에 완벽히 대체하기란 여전히 불가능에 가깝다.
실제로 과도한 자동화 집착은 많은 경우에 오히려 생산 속도 저하와 라인 중단을 불러왔고, 결국 다시 인간 노동자를 대거 투입해야 하는 시행착오를 낳기도 했다. 2018년 테슬라는 모델3 생산 공정을 지나치게 자동화했다가 생산 차질을 빚었고, 이에 대해 일론 머스크는 과도한 자동화가 자신의 실수였으며 인간을 과소평가했다고 인정
했다. 이처럼 피지컬 AI의 성급한 도입은, 역설적으로 그동안 단순 노동으로 폄하되던 현장의 작업들이 실제로는 고도의 숙련과 맥락적 판단을 요구하는 인간 고유의 역량이자 진화의 산물이었다는 사실을 우리에게 일깨워 준다.
기술 도입의 조건을 사회적 합의를 통해 마련해야 한다
기술이 노동시장과 일자리에 미치는 영향은 기술 그 자체의 속성에 의해 결정되지 않는다. 그것은 어떤 목적과 미래상을 가지고 제도를 설계하느냐에 따라 달라지는, 전적으로 사회적인 선택의 문제다. 따라서 AI 기술 도입의 조건 역시 철저한 사회적 합의를 통해 마련되어야 한다.
새로운 기술을 도입하기에 앞서 우리는 질문해야 한다. 과연 누구의 숙련이 보상받고 누구의 숙련이 해체되는지, 어떤 부담이 줄어들고 어떤 부담이 새로 만들어지는지, 기존의 노동은 누구에게 전가되는지, 인프라는 누가 소유하는지, 그리고 생산성 향상의 과실은 어떻게 분배할 것인지 등에 대해 치열한 토론이 선행되어야 한다.
그런 점에서 지난 6월 국제노동기구(ILO) 총회에서 채택된 <플랫폼 경제에서 양질의 노동에 관한 협약>
은 눈여겨볼 만한 중요한 가이드라인이다. 정부·사용자·노동자 대표가 함께 만든 이 국제노동기준은 고용 형태와 관계없이 플랫폼 노동자의 단체교섭권과 작업중지권, 알고리즘 결정에 대해 설명을 들을 권리 등을 보장하고 있다. 이처럼 정부나 의회 주도의 경직된 법률 제정에만 의존할 것이 아니라, 각 현장에서 노동조합 등을 중심으로 유연하고 신속하게 현안에 대응할 수 있는 사회적 협의들이 활발히 마련될 필요가 있다.
AI 기술의 방향타를 공공의 영역으로
AI 시대의 향방은 결코 정해진 숙명이 아니다. 청년 일자리를 위협하고, 인간 노동을 파편화하여 재배치하고 있는 지금의 궤도에서 벗어나는 일은 얼마든지 가능하다.
대런 아세모글루·사이먼 존슨(2024년 노벨경제학상 수상자)과 데이비드 오터 등 MIT 경제학자들이 올해 2월 미국 브루킹스연구소 해밀턴 프로젝트에 발표한 보고서 <Building Pro-Worker Artificial Intelligence>
에서 지적하듯, 지금 AI 기술 발전에 내재된 자동화 편향을 바로잡을 필요가 있다. 나아가 AI가 인간의 전문성을 심화·확장하는 데 도움이 되도록 이끌기 위해서는 다각도의 구체적 개입이 요구된다. 이를 실현하기 위한 핵심적인 정책적 조건은 다음과 같다.
1. 알고리즘의 민주적 통제와 단체교섭권 보장
: 노동자가 알고리즘의 구체적 작동 방식을 투명하게 밝히고 설명 받을 수 있는 권리를 확립해야 한다. 나아가 AI 도입과 이로 인해 근로 조건에 실질적 영향을 미치는 경영상의 결정에 대해 노동조합이 단체교섭을 요구할 수 있는 법적·실질적 권한을 보장해야 한다.
2. 공공 부문의 협업형 AI 선도
: 보건의료 및 교육 등 공공 지출 비중이 높은 부문에서부터, 기술이 인간 노동을 대체하는 대신 인간 전문성을 보완하고 역량을 확장하는 '협업형 모델'을 적극 도입·선도해야 한다.
3. 전문성과 데이터의 정당한 권익 보호
: 기업들이 노동자의 전문성과 일상적 데이터, 공공의 지식을 무단으로 탈취하는 행위를 엄격히 규제하고, 노동자의 지식재산권과 개개인의 정당한 권익을 보호해야 한다.
기술의 과실은 저절로 나눠지지 않는다는 것이 역사의 교훈이다. AI 기술이 인간의 역량을 심화하고 지속 가능한 노동 수요를 창출하는 방향으로 나아가도록 사회가 방향타를 잡아야 한다. 이를 위해 소외된 노동 현장의 목소리에 귀 기울이며 기술의 공공성을 다시 한번 성찰하는 모두의 노력이 필요한 시점이다.
덧붙이는 글 | 이 글의 주요 내용은 노동문제연구소 ‘해방’ 오민규 연구실장님이 FOSEP 정기 모임(’26.09.19)에서 발표해주신 강연 내용을 참고하였습니다.