6인용 식탁을 책상으로 바꾸고 얻은, 60대 은퇴자의 '서재'

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큰사진보기 ▲창가 옆으로 자리를 옮겨 넓은 서랍장 책상으로 탈바꿈한 6인용 식탁 ⓒ 김종섭 관련사진보기

큰사진보기 ▲거실로 자리를 옮겨 부부의 단출한 식탁이 된 아담한 책상 ⓒ 김종섭 관련사진보기

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거실 한쪽에 덩그러니 놓여 있던 6인용 식탁을 원래 책상이 있던 창가 자리로 옮기고, 기존의 작은 책상을 거실 식탁 자리로 가져다 놓았다. 둘만 남은 부부가 식사하기엔 식탁이 불필요하게 크고 썰렁해서 안정감이 없어 보였다. "이 식탁을 차라리 책상으로 써볼까" 하고 아내에게 물었더니, 아내 역시 진작부터 같은 생각을 하고 있었다고 한다. 그렇게 마음이 맞아 곧바로 식탁을 옮기기로 결정하고 실행에 옮기게 되었다.식탁 밑으로 들어갈 서랍장의 활용도를 두고 잠시 고민했다. 서랍장 식탁 높이보다 다소 높아 들어가질 않았는데, 서랍장 밑에 달린 바퀴를 떼어내면 딱 맞을 것 같았다. 바퀴를 탈착하고 서랍장 두 개를 양 옆으로 밀어 넣었더니, 마치 원래 그렇게 만들어진 책상처럼 식탁은 완벽한 책상으로 변신했다.거실로 옮겨온 작은 책상은 이제 우리 부부의 단출한 식탁이 되었다. 기존 식탁 의자로 쓰던 의자 두 개를 마주 보게 배열해 오붓하게 식사할 공간을 만들고, 나머지 식탁 의자 네 개 중 두 개는 원래 책상이 있던 공간 벽면에 나란히 놓았다.작은 책상이 있을 때도 아침에 간단히 빵과 커피를 마실 때 늘 책상에 놓고 앉아 창 밖을 보면서 먹었기 때문에, 아내 자리와 여유분 의자 하나를 준비해 둔 것이다. 남은 의자 두 개의 의자를 창고(스토리지)에 보관하려 했더니, 아내는 습기에 의자가 망가진다고 하여 방 두 곳의 옷장에 하나씩 나란히 넣어두었다.어느덧 세월이 흘러 아이들이 출가하면서 언제부턴가 단순하고 심플한 것이 좋아졌다. 그동안 커다란 6인용 식탁을 고수했던 것은 아이들이나 지인들이 방문했을 때를 위해서였다. 사실 한국에서 이민 올 때 챙겨 온 접이식 좌식 밥상 두 개가 있다. 아이들이 출가하기 전, 한창 젊을 때는 집에 지인들을 초대하는 일이 많아 큰 식탁으로도 부족해 이 접이식 밥상을 요긴하게 펴놓곤 했다. 하지만 이젠 아이들도 독립했고 지인들을 집으로 초대하는 일도 뜸해졌다. 어쩌다 식구가 다 모이더라도 한국에서 가져온 그 접이식 밥상을 펴서 먹으면 충분하겠다는 생각에 과감히 6인용 식탁의 용도를 바꾸기로 했다.옛날처럼 지인들을 집으로 초대해 식사하는 일도 언젠가부터 줄어들더니 이젠 거의 사라졌다. 혹시 손님이 오더라도 커피 한 잔 마시고 가는 게 전부이기에, 거실 한복판을 차지하던 식탁이 다소 부담스러웠던 게 사실이다. 거실이 좁아서가 아니라 왠지 활짝 펼쳐놓은 듯한 불안정함이 싫었고, 이제는 단출하고 정돈된 삶이 좋아지기 시작했기 때문이다.이젠 무언가를 사다 장식하고 모아두기보다는 하나하나 불필요한 것들을 정리하고 버리는 일이 많아졌다. 취향과 성향 자체가 정리되고 안정된 느낌을 지향하는 쪽으로 바뀌어가고 있다. 사회활동보다는 은퇴 이후 집에서 보내는 시간이 많아진 60대이기에, 잘 정돈된 집안 환경을 더 선호하게 된다. 주택에서 아파트나 더 작은 평수의 집으로 옮겨가는 시기도 바로 이 60대가 아닌가 싶다.사실 오래전부터 나만의 크고 넓은 책상을 하나 갖고 싶었다. 아이들을 키울 때는 책상을 놓는 공간이 늘 아이들 전유물이었기에, 아이들이 출가한 뒤 나만의 서재를 가져보고 싶다는 오랜 욕망이 남아 있었다. 기존의 작은 책상도 아이들이 출가 전에 쓰던 것을 버리지 않고 활용해 창가 옆에 두고 부부가 아침을 먹거나 컴퓨터를 하는 다목적 공간으로 써왔다.식탁을 큰 책상으로 쓰기로 마음먹은 오늘, 아내가 없는 틈을 타 혼자 거실과 창가의 가구 위치를 서너 번씩 바꿔가며 자리를 잡았다. 구도를 바꿀 때마다 아내에게 사진을 찍어 보내며 최종 자리를 확정했다. 거실 옆 주방과 연결된 창가 자리에 크고 널찍하며 묵직한 책상이 들어서니, 수십 년 동안 갈망했던 대형 서재가 마침내 생긴 듯한 뿌듯함이 밀려온다. 방안의 침대 방향이나 집기류의 위치를 수시로 바꾸면서 변화를 주는 과정에서도 여전히 비우고 버릴 것들이 끊임없이 생겨난다.이 큰 책상에 앉아 보내는 시간 자체가 그리 길지는 않을 것이다. 책상이 없어도 생활해 나가는 데 불편함이 생기는 것도 아니다. 하지만 언제든 마음 내킬 때 편하게 앉아 책을 읽거나 글을 쓰고 컴퓨터를 할 수 있는 공간, 집안 한구석에 '유일한 나만의 공간'이 있다는 사실 하나만으로도 큰 위안을 얻는다.