김여정, 이틀 연속 담화로 미국 비난... "적대시 정책 포기 없이는 대화 불필요"

큰사진보기 ▲김여정 노동당 중앙위원회 총무부장 ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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김여정 북한 노동당 중앙위원회 총무부장이 4일 또다시 담화를 발표하고 미국의 대북 적대시 정책을 비난했다. 특히 미국이 적대적 조치를 계속한다면 북한도 대응 수위를 높이겠다고 경고하면서, 대북 정책의 근본적인 변화 없이는 미국과 대화할 필요가 없다는 입장을 재확인했다.김 부장은 이날 관영 <조선중앙통신>을 통해 발표한 담화에서 "이른바 '조선에 의한 암호화폐 해킹 사건'은 미국의 대조선 적대시 정책의 본질을 현시해주는 빙산의 일각에 불과하다"고 주장했다.그는 미국이 최근 한미일 3자 외교무대에서 북한 비핵화를 거듭 강조하고, 연합군사훈련과 대북 제재, 인신매매보고서 발표 등을 통해 북한을 압박하고 있다고 비난했다.이어 "우리는 '바이낸스' 해킹 사건을 그 어떤 우연적이고 돌발적인 사고나 고립된 사안으로 보지 않는다"며 "워싱턴의 변함없는 대조선 적대시 정책의 연장선에서 고찰하고 있다"고 밝혔다.김 부장은 미국의 대북 적대시 정책 포기가 모든 문제 해결의 전제조건이라는 기존 입장도 되풀이했다.그는 미국을 겨냥해 "대화에 대해 이야기하지만 대결정책을 포기하지 않으려 하며 평화에 대해 논하지만 전쟁연습과 군사동맹 강화를 무엇보다 선호한다"고 비난했다.그러면서 "이러한 비신뢰적이고 적대적인 사람들과 마주앉을 필요가 없다는 것이 우리의 명백한 입장"이라고 강조했다.특히 "미국이 연속적으로 발신하는 적대적 신호에 우리는 다른 식으로 회신하는 방법을 알지 못한다"며 "우리의 반사적 대응에서도 새로운 기록들이 창조되어야 마땅하다"고 주장했다.이는 미국의 대북 압박이 계속될 경우 북한도 이에 상응하는 강경 조치에 나설 수 있음을 시사한 발언으로 풀이된다. 다만 구체적으로 어떤 대응을 취할지는 밝히지 않았다.김 부장은 담화 말미에서 "평화수호를 위한 선택지에는 분명 대화가 포함되어 있지만 이는 우리에게 있어서 국가이익과 반드시 동일시되는 것이 아니다"라고 밝혔다. 대화 가능성 자체를 완전히 부정하지는 않으면서도, 미국의 태도 변화가 없는 상황에서는 대화에 응하지 않겠다는 뜻을 분명히 한 것이다.김 부장이 바이낸스 해킹 의혹과 관련해 연이어 담화를 발표한 점도 주목된다.앞선 담화에서 미국 연방수사국(FBI)의 북한 해킹조직 관련 발표를 "황당무계한 낭설"이라고 반박했다면, 이번에는 비핵화와 인권, 군사훈련, 제재 등 북미 간 현안 전반으로 비난의 범위를 넓혔다.이는 해킹 의혹이 국제사회에서 확산하는 것을 차단하는 동시에, 해당 문제를 미국의 대북 적대시 정책을 부각하는 계기로 활용하려는 의도로 해석된다.또한 미국의 정책 변화가 북미대화 재개의 선결 조건이라는 점을 강조함으로써 대화가 이뤄지지 않는 책임을 미국에 돌리고, 향후 북한의 강경 대응을 정당화하려는 포석도 깔린 것으로 보인다.