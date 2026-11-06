세상에서 가장 빠른 혈육, 오늘도 무사하기를

큰사진보기 ▲익산소방서 모현119안전센터 정문. ⓒ 정형미 관련사진보기

"아빤 저를 제일 사랑하셨다는 걸 알아요. 그리운 아빠, 나중에 꼭 다시 만나요. 그땐 제가 아마 어른이 됐을 때일 거예요."

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"내 새끼 하나 또 갔네. 그 어린 딸은 어쩌나."

"잘 키운 자식은 나라 자식이라더니, 우리 119 대원들이 바로 그런 자식이지. 멀리 사는 자식들은 바빠서 안부 전하기도 쉽지 않은데, 우리가 부르면 몇 분 만에 달려오는 119가 얼마나 든든한가. 이번 일로 우리 대원들이 마음의 상처를 입고 위축될까 봐 그것도 걱정이네."

"어르신, 일어나실 수 있으시겠어요?"

"어지럽지는 않으세요?"

"숨쉬기는 괜찮으십니까?"

"불편하신 곳은 없으세요?"

"치료 잘 받으시고 건강 회복하십시오."

'세상에서 가장 빠른 혈육.'

큰사진보기 ▲출동 중인 119 구급차 ⓒ 정형미 관련사진보기

지난 10월 16일, 경기도 부천의 한 공장 화재 현장에서 소방관이 순직했다는 안타까운 소식이 전해졌다. 국민의 안전을 지키기 위해 화재 현장에 투입됐다가 끝내 가족의 품으로 돌아오지 못한 소방관. 고(故) 김진석 소방위의 명복을 빌며, 먼저 세상을 떠난 모든 소방 영웅들의 넋을 기린다.그 소식이 더욱 가슴 아팠던 것은 순직한 소방관에게 어린 딸이 있었다는 사실 때문이었다. 뉴스 매체를 통해 영정 앞에 바쳐진 여섯 살 어린 딸의 손편지가 공개되었다. 비뚤빼뚤한 글씨로 써 내려간 편지 옆에는 '출동!'이라는 글씨와 함께 빨간 소방차가 그려져 있었다.이별의 의미를 다 알지도 못할 어린 딸이 아빠에게 남긴 고백을 읽으며 한동안 마음이 먹먹했다. 누군가의 안전을 지키던 이가 정작 자신의 어린 딸 곁으로 돌아가지 못했다는 사실이 너무도 아팠다.그날 아침, 아파트 단지 옆 벤치 앞을 지나는데 평소 정겹게 인사를 나누던 이웃 어르신들이 모여 계셨다. 잠시 곁에 앉아 이야기를 나누던 중 한 어르신이 부천 소방관의 순직 소식을 꺼내셨다. 눈시울을 붉히며 하신 말씀이 가슴에 깊이 박혔다.곁에 계시던 다른 어르신도 깊은 한숨을 내쉬었다.그 말씀을 듣는 동안 가슴 한구석이 헛헛해졌다. 타지에 자식들을 두고 남편과 단둘이 살아가는 나에게도 어르신들의 마음은 남의 일이 아니었다. 자식들이 아무리 부모를 사랑해도 거리가 멀고 각자의 삶이 바쁘면 위급한 순간 곧장 달려오기 어려운 것이 현실이다. 그런 우리 곁에는 언제나 119 대원들이 있다.올해 8월 8일 토요일 오후, 나 역시 119 대원들의 고마움을 몸소 절실히 느낀 일이 있었다. 남편이 위·대장 내시경 검사를 받고 돌아온 날이었다. 검사 후 갑작스러운 복통과 탈진 증세가 나타나더니 끝내 몸을 가누지 못하고 화장실 앞에 쓰러졌다. 얼굴은 창백했고, 혼자서는 일어서지도 못했다. 눈앞에서 벌어진 상황에 어찌할 바를 몰라 발만 동동 구르다 결국 119에 도움을 청했다.신고한 지 몇 분이나 지났을까. 대원들이 도착했다. 당황한 나를 먼저 안심시키고 남편의 상태를 살핀 뒤 조심스럽게 물었다.남편이 혼자서는 힘들다고 하자 두 대원이 양쪽에서 부축했다. 들것에 누워 응급차로 이동하는 동안에도 대원들의 세심한 질문은 이어졌다.들것이 이동하며 바닥의 작은 턱을 넘을 때도 환자가 흔들리거나 불편하지 않은지 살피는 모습이 눈에 들어왔다.병원으로 향하는 차 안에서 대원들은 어느 병원으로 가는 것이 좋을지도 차근차근 설명해 주었다. 상급병원은 응급환자가 많아 진료와 검사가 쉽지 않을 수 있으니, 우선 다른 병원에서 진료를 받고 더 큰 병원의 치료가 필요하면 자신들이 다시 신속하게 이송해 드리겠다고 했다. 환자의 상태를 고려해 차분하게 안내해 주는 모습이 무척 든든했다.더욱 고마웠던 것은 병원에 도착한 뒤에도 대원들이 서둘러 자리를 떠나지 않았다는 사실이다. 남편의 검사와 진료가 끝나고 결과를 확인한 뒤에야 비로소 우리에게 인사를 건넸다.그 말을 듣는 순간 마음이 뭉클했다. 처음 보는 사람들이었지만, 그날만큼은 마치 내 자식들이 아버지를 돌보듯 곁을 지켜주는 것 같았다. 남편을 향한 세심한 배려도 고마웠지만, 두려움에 떨던 나까지 안심시켜 준 그 마음이 오래도록 잊히지 않는다.피 한 방울 섞이지 않았지만, 위급한 순간 누구보다 먼저 달려와 생명을 지키는 사람들. 나에게 119 대원들은 바로 그런 존재였다.오래전 학원에서 가르쳤던 제자들 가운데도 소방관과 구급대원이 된 이들이 여럿 있다. "선생님, 저 합격했습니다!"라며 반가운 소식을 전해 올 때마다 참 대견하고 자랑스러웠다. 그 아이들도 지금 어디선가 누군가의 생명을 지키기 위해 현장으로 달려가고 있을 것이다.그래서일까. 묵묵히 헌신하다 세상을 떠난 소방관들의 소식은 결코 남의 일처럼 느껴지지 않는다. 마치 내 자식이 겪은 아픔처럼 마음 깊이 헛헛하게 남는다.얼마 전, 집 근처 익산소방서 모현119안전센터 앞을 지나다 잠시 발걸음을 멈추었다. 차량 서너 대가 들어갈 만한 주차장에는 소방차 한 대만 덩그러니 남아 있었다. 나머지 주차 공간은 모두 비어 있었다.텅 빈 주차장을 바라보며 문득 생각했다. 지금 이 순간에도 어딘가에서는 누군가가 간절히 도움을 기다리고 있고, 그곳을 향해 사이렌을 울리며 달려가는 대원들이 있겠구나.작은 119안전센터의 평범한 풍경이었지만, 그곳에서 일하는 사람들의 하루는 결코 평범하지 않을 것이다. 누군가에게 가장 두려운 순간이 그들에게는 달려가야 할 출동의 순간이며, 타인의 생명을 지키기 위해 자신의 안전을 잠시 접어두어야 하는 순간이기도 하다.화재와 구급 현장으로 달려가는 대원들에게도 돌아가야 할 집이 있고, 그곳에는 무사히 돌아오기만을 기다리는 가족들이 있을 것이다. 누군가의 가족을 지키기 위해 자신의 가족을 잠시 뒤로하는 사람들. 그들의 헌신을 생각하면 감사하다는 말만으로는 마음을 다 전할 수 없다.나는 한동안 그 자리에 서서 조용히 고개를 숙였다. 보이지 않는 곳에서 위험을 무릅쓰고 일하는 모든 소방대원에게, 그리고 그들이 무사히 돌아오기만을 기다리는 가족들에게 마음속 깊이 두 손 모아 인사를 건넨다.11월 9일 소방의 날을 앞두고 조용히 간절한 마음을 담아본다.오늘도 누군가를 구하기 위해 길을 나서는 '세상에서 가장 빠른 혈육들'. 부디 그들이 다른 누군가의 생명을 구하고 난 뒤, 자신을 기다리는 따뜻한 가족의 품으로 무사히 돌아올 수 있기를 간절히 바란다.