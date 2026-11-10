수십 년을 벼른 백학봉 산행, 이번에도 오르지 못했습니다

큰사진보기 ▲백양사 진입로의 연못. 작은 섬의 소나무와 뒤편의 백학봉이 가을빛으로 물든 숲과 어우러진 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲백양사가을 단풍 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲백학봉백양사 진입로의 연못. 가운데 작은 섬에 자리한 소나무와 뒤편의 백학봉,가을빛으로 물든 숲이 어우러진 모습 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲백학봉쌍계루, 주변 단풍이 연못과 어울려 아름다운 풍경을 자랑한다. ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲백학봉쌍계루와전각에서 바라보는 백학봉의 모습이 인상적이다 ⓒ 문운주 관련사진보기

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큰사진보기 ▲국기제단 국태민안과 풍년을 기원하던 제단 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲약사암백학봉 아래 산비탈에 자리한 약사암 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲약사암에서 내려다 본 백양사 전경 ⓒ 문운주 관련사진보기

큰사진보기 ▲약사암지게. 산중 암자의 생활 흔적을 엿볼 수 있다 ⓒ 문운주 관련사진보기

[탐방 코스]

백양사 주차장 → 백양사 → 국기제단 → 약사암 → 백학봉 탐방로 통제 지점 → 영천굴 → 약사암 → 백양사 → 주차장

백암산은 수십 년 동안 마음에 품어온 산이다. 가을이면 백양사 단풍을 보겠다며 집을 나섰지만, 몰려드는 차량에 막혀 되돌아가기 일쑤였다. 어렵사리 백양사에 이르러도 단풍길을 걷거나 쌍계루 주변을 둘러보는 것으로 만족해야 했다.그때마다 눈앞에 솟은 백학봉을 바라보며 언젠가는 저 산에 올라보리라 마음먹었다. 그러나 번번이 기회를 놓쳤다. 이번에는 단풍 구경에 그치지 않고 약사암을 거쳐 백학봉과 상왕봉까지 오르기로 했다. 오랫동안 미뤄온 산행이다.지난 7일 아침 7시에 광주를 출발, 장성읍을 지나 지방도 734호선을 따라 백양사로 향했다. 장성댐을 끼고 달리자 도로 한쪽으로 장성호가 펼쳐진다. 굽이굽이 이어지는 산자락이 차창을 스친다. 북하면으로 접어들자 시골 마을과 들녘이 모습을 드러낸다.들녘에는 어느새 하얀 볏짚 곤포들이 군데군데 놓여 있다. 엊그제만 해도 누렇게 익은 벼 이삭이 고개를 숙이고 있었는데, 풍요롭던 논은 어느새 비어 있다. 둥근 곤포들만 가을걷이의 흔적을 남긴다. 계절이 바뀌는 속도가 새삼 빠르게 느껴진다. 가을이 오는가 싶더니 벌써 떠날 채비를 하고 있다.백양사에 도착한 시각은 오전 8시. 이른 아침인데도 제1주차장은 차량들로 붐빈다. 주차장을 한 바퀴 돌아 겨우 빈자리를 찾아 차를 세웠다.주자장을 나서자 푸른 하늘 아래 거대한 흰 암벽이 눈에 들어온다. 백학봉이다. 울긋불긋 물든 산자락 위로 솟은 바위 봉우리가 유난히 웅장하다. 오늘은 저 봉우리에 오를 생각에 마음이 설렌다.백학봉을 바라보며 걷다 보니 연못 하나가 발길을 붙잡는다. 연못 한가운데 작은 섬이 있고, 그 위에 소나무가 가지를 넓게 펼치고 있다. 조금 전 올려다본 백학봉이 이번에는 연못 너머로 모습을 드러낸다. 주변 나무들은 붉고 노란 가을빛으로 물들었다. 푸른 하늘과 소나무, 흰 암벽이 어우러진 풍경이 한 폭의 산수화 같다.백양사는 '애기단풍'으로 이름난 천년 고찰이다. 사찰로 이어지는 길에는 단풍나무와 비자나무 등 오래된 나무들이 어우러져 있다. 굵은 줄기에는 깊은 주름이 패고, 뒤틀린 가지는 사방으로 뻗어 있다. 세월의 흔적이 고스란히 남아 있는 고목들이다.연못가에 이르자 붉게 물든 단풍이 눈길을 사로잡는다. 햇살을 받은 잎들이 선명한 붉은빛을 띤다. 노란 단풍이 그사이를 채우고, 푸른 소나무가 색의 대비를 이룬다. 연못에는 쌍계루와 주변 나무들이 비친다.고개를 들면 백학봉의 흰 암벽이 시야에 들어온다. 붉은 단풍과 산사의 기와지붕, 그 뒤로 솟은 바위 봉우리가 어우러진다. 산 아래에서 바라보는 백암산의 가을이다.백학봉은 예부터 대한팔경의 하나로 꼽힐 만큼 빼어난 경관을 자랑한다. 백양사와 백학봉 일대는 기암절벽과 울창한 숲, 천년 고찰이 어우러진 아름다움을 인정받아 2008년 국가 명승으로 지정됐다.특히 쌍계루와 백양사에서 바라보는 백학봉의 모습이 인상적이다. 산사의 지붕 너머로 솟은 흰 암벽이 주변 숲과 대비를 이룬다. 오랜 세월 이곳을 찾은 사람들도 이 풍경에 마음을 빼앗겼을 법하다.백양사를 지나 백양계곡으로 몇 걸음 들어서자 홍살문이 눈길을 끈다. 절집 인근에 홍살문이라니. 향교나 서원, 왕릉에서나 볼 법한 홍살문이 이곳에 서 있는 까닭은 무엇일까.가까이 다가가니 '국기제단(國祈祭壇)'이라는 안내판이 서 있다. 나라에 재앙이 닥쳤을 때 국태민안과 풍년을 기원하던 제단이다. 백암산에서는 고려 시대부터 나라의 안녕을 비는 제사가 열렸다고 전해진다.안내판에 따르면 조선 선조 36년(1603)과 41년(1608)에는 사자봉에서 기우제를 지냈다는 기록이 있다. 숙종 25년(1699)에는 전염병이 창궐하자 왕이 전국 여덟 곳에 신하를 보내 제사를 올리도록 했는데, 백암산도 그중 하나였다.불교 사찰 곁에 나라의 안녕을 빌던 제단이 있다는 사실이 흥미롭다. 백암산이 단순한 명산을 넘어 국가의 제례가 이루어지던 곳이었음을 보여준다. 홍살문 앞에서 잠시 걸음을 멈춘다. 천년 고찰을 품은 산에는 생각보다 많은 역사가 깃들어 있다.국기제단을 뒤로하고 약사암으로 향했다. 계곡을 따라 이어지던 길은 산비탈로 접어들면서 가팔라졌다. 울창한 숲 사이로 계단이 굽이굽이 이어진다. 한 걸음씩 오를 때마다 숨이 차오른다.앞서가는 사람들의 행렬이 꼬리를 물었다. 흡사 성지를 찾아가는 순례자들 같았다. 지그재그로 이어지는 산길에 사람들의 발걸음이 끊이지 않는다. 이마에는 어느새 땀이 맺힌다.나뭇가지 사이로 백학봉의 흰 암벽이 모습을 드러낸다. 산 아래에서 바라볼 때와는 사뭇 다르다. 거대한 바위벽이 머리 위로 다가선 듯하다. 붉고 노란 단풍이 가파른 오름길의 고단함을 잠시 잊게 한다.한참을 올라 약사암에 이르렀다. 백학봉 아래 산비탈에 자리한 작은 암자다. 잠시 숨을 고르고 주변을 둘러본다. 여기까지 왔으니 백학봉도 머지않았으리라. 다시 발걸음을 옮긴다.그런데 뜻밖의 상황을 만났다. 백학봉으로 오르는 탐방로가 공사로 막혀 있다. 수십 년을 벼르던 산행인데 아쉬움이 크다. 대구와 청주 등 먼 곳에서 찾아온 탐방객들의 얼굴에도 실망한 기색이 역력하다.발길을 돌려 약사암 바로 오른쪽에 있는 영천굴로 향했다. 암자에서 가까운 곳에 자리한 굴이다. 백학봉 정상에는 오르지 못했지만, 영천굴을 둘러보며 아쉬움을 달랜다.다시 약사암에서 산 아래를 내려다본다. 울긋불긋 물든 숲 사이로 천년 고찰 백양사가 모습을 드러낸다. 붉은 단풍 사이로 노랗게 물든 나무와 푸른 소나무가 어우러진다. 멀리 겹겹이 이어지는 산 능선까지 가을빛이 번져 있다.한동안 그 풍경에서 눈을 떼지 못했다. 산 아래에서 올려다보던 백암산과는 또 다른 모습이다. 백양사를 감싸고 있는 숲이 붉고 노란 단풍으로 물들어 있다. 가파른 산길을 오르느라 미처 살피지 못했던 풍경이다.백양사에서 약사암과 영천굴까지 이어진 산행은 볼거리가 많다. 산 아래에서는 고목과 애기단풍을 가까이서 만났고, 약사암에서는 백암산의 가을을 한눈에 담았다. 단풍으로 물든 산자락을 다시 바라본 뒤 하산길에 올랐다.