"우리 신랑은 천사네" 아내의 말이 고마웠다

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"우와, 우리 신랑은 천사네, 천사야."

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"에잇, 무슨 소리야?"

큰사진보기 ▲아내와 함께 TV를 보던 날. ⓒ AI생성 이미지 관련사진보기

아내는 종종 혼자 소파에 누워 JTBC <이혼숙려캠프>를 본다. 처음에는 별 관심 없이 지나쳤는데, 어느 날 무슨 내용인가 싶어 옆에 앉았다. 잠깐만 볼 생각이었지만 화면 속 부부들의 이야기에 어느새 귀를 기울이게 됐다.그날 방송에는 술 때문에 갈등이 깊어진 부부들의 이야기가 나왔다. 술에 취해 배우자에게 거친 말을 하고 갈등을 반복하는 모습을 보면서 '에이, 설마 저런 사람이 있을까?' 싶은 순간도 있었다. 그만큼 화면 속 부부들의 모습은 평소 내가 살아가는 일상과 멀게 느껴졌다. 그런 모습을 함께 보던 중 아내가 나를 바라보며 말했다.대견하다는 듯한 말투였다.멋쩍어서 웃었다. 뜻밖의 칭찬이 싫을 리 없었다. 괜히 기분도 좋아졌다. 그런데 조금 지나자 이상한 생각이 들었다. 내가 무슨 특별한 일을 했다고 갑자기 천사가 된 걸까? 최근에 더 다정한 남편이 된 것도 아니었고, 그날 아내에게 특별히 잘해준 일도 없었다.달라진 것이 있다면 아내가 본 장면뿐이었다. 그제야 텔레비전 속 사람들과 내가 비교되고 있구나 싶었다. 아내는 갈등이 심한 부부를 보면서 자연스럽게 우리 일상을 떠올렸을지도 모른다. 화면 속 상황이 심각하다 보니 평소에는 특별할 것 없던 내 모습까지 좋아 보였을 수 있다.생각해 보면 나는 그대로인데 방송 한 편을 보고 갑자기 천사가 된 셈이었다. 나로서는 꽤 유리한 비교였다. 문득 반대의 경우도 떠올랐다. 아내를 살뜰히 챙기고, 먼저 여행을 계획하고, 가족과 함께 밖으로 나가 시간을 보내려는 남편이 화면에 나왔다면 어땠을까? 그때도 아내가 나를 천사라고 불렀을까? 자신 있게 그렇다고 말하기는 어려웠다.그렇다고 아내의 말이 비교 때문에 생긴 착각이라고만 생각하고 싶지는 않았다. 아들이 어렸을 때부터 나는 아이를 돌보는 일에 적극적으로 참여하려고 했다. 아내도 그 부분만큼은 지금까지 좋게 봐준다. 나에게는 가족과 살아가며 자연스럽게 해온 일이었지만, 아내에게는 고맙게 기억되는 모습이 있었던 셈이다.함께 사는 시간이 길어지면 서로의 장점도 익숙해진다. 나 역시 마찬가지다. 아내는 요리를 잘한다. 무엇을 만들어도 맛있게 해내는 편이다. 피곤한 날에도 자신이 맡은 일은 쉽게 미루지 않는다. 나는 오랫동안 그런 모습을 곁에서 봐왔다. 그러다 보니 고마워해야 할 모습까지 어느 순간 우리 집의 평범한 일상처럼 받아들이고 있었는지도 모른다.내가 아내의 그런 모습을 당연하게 받아들이고 있었다면, 아내 역시 내 모습을 그렇게 바라보고 있었을 수 있다. 방송 속 다른 부부를 보면서 익숙해서 눈에 잘 들어오지 않았던 내 장점이 잠시 다시 보였는지도 모른다.그렇게 생각하니 '천사'라는 말이 조금 다르게 들렸다. 비교가 없는 장점을 새로 만들어낸 것이 아니라, 너무 가까이에 있어 놓치고 있던 모습을 다시 보게 했을 가능성도 있었다.물론 나에게도 아내를 답답하게 하는 구석은 있다. 예전에는 아내에게 '눈치가 없다'는 말을 종종 들었다. 요즘에는 서로 성격이 다르다는 것을 이해해서인지 그런 말은 거의 하지 않는다. 그래도 뭔가를 찾아 달라고 하거나 요리를 하다 도움을 청할 때면 가끔 답답해한다.아내는 바로 움직이기를 바라는데 나는 잠시 생각부터 하는 편이다. 내 딴에는 제대로 해보려고 그러는 것인데 아내 입장에서는 그 한 박자가 답답한 모양이다. 밖에서 시간을 보내는 일도 비슷하다. 나는 집에서 혼자 시간을 보내는 것을 좋아한다. 먼저 여행을 계획하거나 가족과 함께 밖으로 나가 무언가를 하자고 적극적으로 제안하는 편도 아니다. 돌이켜 보면 어느 순간부터 아내가 내 생활 방식에 맞춰준 것은 아닌가 싶기도 하다.다른 집 이야기를 들으며 우리 가족을 돌아본 적도 있다. 가족보다 혼자 하는 일을 좋아하고 자녀에게 관심이 적다는 남편 이야기를 들었을 때는 우리 집이 괜찮게 느껴졌다. 하지만 내 모습을 하나씩 돌아보면 부족한 점도 분명히 있다.방송 속 남편들보다 낫다는 이유만으로 나는 좋은 남편이 되는 걸까? 경제적으로 늘 넉넉한 생활을 함께해 온 것도 아니다. 그런데도 아내는 나를 괜찮은 남편이라고 생각해 주고, 우리가 함께 꾸린 가정을 좋게 바라봐주는 것 같다. 그 사실을 생각하면 고마운 마음이 든다.아내가 내 장점을 새삼 발견한 것인지, 비교할 상대가 달라져 그날따라 내가 좋아 보였던 것인지는 아직도 잘 모르겠다. 아마 둘 다 조금씩 섞여 있었을 것이다. 다만 아내에게 '천사'라는 말을 듣고 나니 좋은 남편의 기준을 남들과의 비교에서 찾기는 어려울 것 같다는 생각이 들었다. 다른 남편보다 무엇을 더 잘하는지가 아니라, 나는 우리가 함께 꾸린 가정을 얼마나 소중하게 여기며 살아왔을까?돌이켜보면 아내가 나에게 맞춰준 것도 있었고, 내가 미처 고맙다고 생각하지 못한 일도 있었다. 좋은 남편인가 하는 물음도 그런 시간을 돌아보면서 답해야 할 것 같다. 지금 생각해도 '천사'라는 말은 조금 민망하다. 그래도 아내가 그렇게 말해준 것은 고맙다.천사까지는 아니더라도, 우리가 함께 꾸린 가정의 평화를 당연하게 여기지 않는 남편이고는 싶다.