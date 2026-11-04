호산대, 산학관 거버넌스 포럼… 지역 연계 평생직업교육 논의

큰사진보기 ▲호산대 리베르타스대학은 지난 10월 28일 대구 수성구 호텔인터불고에서 ‘2026학년도 산학관 거버넌스 포럼’을 열고 지역 수요에 맞는 전문인재 양성과 평생직업교육 발전 방향을 논의했다. ⓒ 호산대 관련사진보기

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호산대학교(총장 김재현) 리베르타스대학이 지역 기관들과 평생직업교육을 확대하고 성인학습자의 교육을 현장실습과 취업으로 연결하기 위한 협력 방안을 모색했다.호산대 리베르타스대학은 지난 10월 28일 대구 수성구 호텔인터불고에서 '2026학년도 산학관 거버넌스 포럼'을 열고 지역 수요에 맞는 전문인재 양성과 평생직업교육 발전 방향을 논의했다.포럼에는 김재현 총장과 전상훈 부총장, 오현숙 리베르타스대학 학장, 이도형 경산시 부시장 등 대학과 지방자치단체, 산업체, 사회복지기관 관계자가 참석했다.이날 행사는 지역 기관의 사업과 운영 사례를 공유하고 이를 대학 교육과 연계하는 방안을 찾는 데 초점을 맞췄다.1부에서는 경북가정위탁지원센터와 경산시니어클럽, 김천희망학교 등이 주요 사업과 운영 사례를 소개하고 참석자들은 각 기관의 현장 경험을 대학 교육과 연계해 현장실습을 확대하고 공동 교육 프로그램을 개발하는 방안 등을 모색했다.전상훈 부총장은 '대학 평생직업교육체제 구축' 성과를 발표하고, 지역사회 수요를 반영한 맞춤형 교육과정의 필요성을 강조했다.전 부총장은 노인보건복지, 사회복지상담 등 지역 수요를 반영한 학과를 운영하고 있으며, 성인학습자의 교육 참여가 실제 취·창업으로 이어질 수 있도록 관련 지원을 추진하고 있다고 설명했다.이도형 경산시 부시장은 "성인학습자의 교육 기회를 확대해 재취업과 일자리 창출로 이어지는 선순환 구조를 만든 점에서 지자체와 대학의 훌륭한 상생 모델"이라며 "이를 통해 지방소멸 위기를 극복할 수 있을 것"이라고 말했다.오현숙 리베르타스대학 학장은 "호산대는 단순한 지식 전달 기관을 넘어 지역사회 발전과 주민 삶의 질 향상을 위해 소통하고 협력해 왔다"며 "앞으로도 현장실습과 취업 연계를 확대해 학생들의 실무역량을 높이고 지역사회와 함께 성장하는 협력체계를 만들어가겠다"고 밝혔다.호산대 리베르타스대학은 현재 경산시를 비롯해 전국 300여 개 기관과 산학협력 네트워크를 구축하고 있다. 대학은 이들 기관과의 협력을 바탕으로 현장 중심 교육과 지역사회 연계 프로그램을 확대할 계획이다.