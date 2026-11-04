일본 바다에 잠든 조선인... 대만 잠수사는 목숨을 바쳤는데 정부는?

일본 야마구치현 우베시 앞바다에는 콘크리트 기둥 두 개가 물 위로 솟아 있다. 피야라고 불리는 두 기둥은 바다 밑 탄광에 공기를 불어 넣던 환기구다.
1942년 2월 3일, 해안에서 1km쯤 떨어진 바닷속 갱도로 바닷물이 쏟아져 들어왔다. 183명이 목숨을 잃었고, 그중 136명이 조선인이었다. 조선인 희생자 가운데 75명은 대구·경북 출신이었다.
84년이 흐른 지금도 그들은 차가운 바다 밑에 누워 있다. 84년 만에 일부 유골은 바다 밖으로 나왔지만 아직 이름을 찾지 못했다.
닫혀 있던 문을 연 것은 국가가 아니라 시민이었다. 일본 시민단체 '조세이 탄광 수몰 사고를 역사에 새기는 모임'은 1991년부터 진실을 붙들고 싸웠다. 시민 성금 7천만 엔(한화 약 6억 원)을 모아 바다 밑 갱도를 조사하고 유골을 찾는 일에 나섰다.
마침내 지난해 8월, 한국인 잠수사 두 사람이 무너진 갱도에서 처음으로 유골을 찾아냈다. 올해 2월에는 다국적 잠수사들이 두개골 한 점을 추가로 수습했다.
그러나 바로 다음 날, 자원봉사로 참여한 대만 잠수사 빅터가 그 바다에서 목숨을 잃었다. 다른 나라의 희생자를 고향으로 돌려보내기 위해 나선 사람이 자신의 목숨까지 바친 것이다.
그 뒤 발굴은 멈춰 섰다. 정부도 뒤늦게 움직이기 시작했다. 올해 1월 한일 정상은 유해의 신원을 확인하기 위한 DNA 감정에 합의했다.
하지만 지난 10월 25일 외교부가 밝힌 결과는 안타까웠다. 수습된 유해는 남성 두 사람의 것으로 확인됐지만 정부가 확보한 유족 DNA와 일치하는 사람은 없었다. 84년 만에 바다 밖으로 나왔지만 이름도, 돌아갈 집도 아직 찾지 못한 것이다.
일본 우베시 앞바다에 잠들어 있는 유해를 찾기 위해 이제는 전 국민이 나서야 한다. 왜 '전 국민 운동'이어야 하는가.
첫째, 유가족을 찾는 일에는 정부뿐 아니라 국민 모두의 관심과 참여가 필요하다. 조선인 희생자 136명 가운데 유족이 확인된 사람은 101명뿐이다. 나머지 35명은 아직 가족조차 찾지 못했다.
"할아버지가 일본 탄광에 끌려가 돌아오지 못했다"는 이야기를 들으며 자란 가족이 이 땅 어딘가에 있을 것이다. 그 가족의 DNA가 84년의 기다림을 끝낼 수도 있다. 내 집안에 전해지는 오래된 이야기, 이웃의 기억에 귀를 기울이는 것에서 이 운동은 시작될 수 있다.
둘째, 유골 발굴은 이제 국가가 책임져야 한다. 시민 성금과 자원봉사자의 희생에 의존하는 방식은 이미 한계를 드러냈다. 바다 밑 갱도에는 눈으로 확인된 유골만도 상당수 남아 있다. 한일 두 정부가 공동조사기구를 만들고 국가의 예산과 기술을 투입해 안전하게 발굴해야 한다.
정부는 국민의 목소리가 모일 때 움직인다. 올해 한일 정상의 합의 역시 하루아침에 만들어진 것이 아니다. 수십 년 동안 진실을 포기하지 않은 유족과 시민들의 목소리가 있었기에 가능했다. 이제 그 목소리를 더 크게 만들어야 한다.
셋째, 기억의 무게는 함께 나눠야 한다. 몇몇 유족과 시민단체가 감당하기에 84년의 세월은 너무 무겁다. 국민 모두가 조금씩 나누어 든다면 그 무게는 더 이상 누군가만의 짐이 아니라 우리 모두가 지켜야 할 약속이 된다.
조상을 모시는 일에는 남과 북도 따로 있을 수 없다.
희생자 가운데 다섯 명의 고향은 지금의 북한 땅이다. 그날 갱도에 바닷물이 차오를 때 서로의 손을 붙잡았을 청년들 사이에 남과 북은 없었다. 갈라진 것은 살아남은 우리다. 조상의 유해를 고향으로 모시는 일은 이념의 문제가 아니라 사람의 도리다.
올해 1월 한일 두 정상은 유골 문제를 '인도주의·현실주의·미래지향'의 원칙에 따라 풀어가기로 했다. 그 원칙은 북녘의 유족에게도 똑같이 적용되어야 한다. 북한도 DNA 감식과 유해 봉환에 함께할 수 있어야 하고, 우리 정부는 그 길을 여는 데 적극적으로 나서야 한다.
남과 북의 유족이 함께 조상의 유해를 맞이하는 날을 상상해 본다. 그것은 어떤 정치적 선언보다 깊은 울림을 줄 수 있다. 죽은 이를 고향으로 돌려보내는 가장 인간적인 일이 갈라진 한반도에 작은 평화의 길을 낼 수도 있다.
우베 앞바다의 두 기둥은 오늘도 바다 위에 서 있다. 마치 우리에게 묻는 듯하다.
"우리를 잊었느냐."
이제 우리가 답할 차례다.
"결코 잊지 않았다. 반드시 고향으로 모시겠다."
(장생탄광을 평화공원으로, 서명하러 가기: https://c.org/DrhsFsfqXh
)
덧붙이는 글 | 조덕호(대구대학교 명예교수, 지구촌정신문화포럼 대표)