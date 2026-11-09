엄마에게 나는 사람답게 살라고 소리친다

한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

한때 거위였던 자전거

- 이지아

기계처럼 책을 읽는다.

무슨 일을 하고 있는지도 모르면서.

경이로운 눈빛을 외면하면서.

소문을 내고 흉을 보다가 지난주엔 안개가 끝없이 거위가 되는 광경을 보고 있었다. 행렬이 지나가길 기다리면서.

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하얀 공을 힘껏 던지며 누군가를 증오하던 마음을 꿈 속에 두고, 치과에서 깨어나는 일들은 오묘하지 않다. 미안, 몰랐어. 눈을 감고 모두가 잠든 한밤에

어머니는 김 나는 가습기를 안고 있다.

가습기 연기를 어루만지다가 내 새끼, 세상에 내 새끼, 작은 소리로 달래듯, 그러다가 그르렁대는 냉장고를 업으려 했다. 마치 식욕들의 하인처럼 떨면서,

나는 척추를 세우는 사람처럼 성급하게 말한다. 그러지 마, 제발, 사람답게 살고 싶으면, 얼른, 내려놔.

한때 여름이었던 열기들이 식고, 편을 나눈 운동장에서 하얀 공을 힘껏 던지며 누군가 제대로 코피가 터지고.

코가 부러지길 그러면서 경기가 끝나길 바랐는데 20세기는 울퉁불퉁한 덧니를 뽑고 철사를 둘둘 조이며.

지금까지 일어나지 않은 일은 앞으로도 없을 일. 하나도 가지고 싶지 않아서 읽는다. 책이 나를 넘긴다.

큰사진보기 ▲사람답게 살고 싶어, 아직 일어나지 않은 일들 앞에서 내가 자꾸 넘겨진다. ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <이렇게나 뽀송해>, 문학과지성사, 2022년시인_이지아: 2000년 <월간문학>에 희곡 부문 신인상을, 2015년 <쿨투라>에서 시 부문 신인상을 수상하며 작품 활동을 시작했다. 시집으로 <오트 쿠튀르> <이렇게나 뽀송해> <아기 늑대와 걸어가기>가 있다.책을 읽는 일이 나와 세상을 속이는 일이 될 수도 있다. 누군가는 책에 열중한 내 모습을 경이로운 눈빛으로 바라보겠지만, 책을 내려놓았을 때 나는 소문을 퍼뜨리고 흉을 보고 다녔다. 거위 행렬이 된 안개는 언제 다 지나가는 걸까? 엄마는 가습기 연기를 쓰다듬으며 내 새끼, 내 새끼 어르고 냉장고를 업으려 한다. 그런 엄마에게 나는 사람 답게 살라고 소리친다.하얀 공을 힘껏 던지며 누군가의 코피가 터지길, 코가 부러지고 경기가 영영 끝나길 바랐지만 지난 세기는 도리어 내 덧니를 뽑고 철사를 둘둘 조여놓았다. 세상이 미운 나는 책을 펼친다. 한때 거위였던 자전거처럼, 지금 책을 읽는 나는 한때 무엇이었을까. 어느새 책이 나를 넘겨보고, 그렇게 독서가 시작된다. (배수연 시인)