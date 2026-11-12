한국작가회의 시분과위원회에서 기획한 '시로 읽는 오늘'을 연재합니다. 시로 아침을 시작한다면, 수많은 갈등과 전쟁도 줄어들 것입니다. 독자들은 힘 있는 언어를 익혀 튼튼한 내면을 가꿀 수 있고, 다양한 시를 통해 새로운 시민의 감수성을 만들어 갈 수 있을 것입니다. 세계의 첨예한 문제를 시인의 예민한 감각으로 길어 올린 한국시를 매주 두 편씩 선정하여, 추천 글과 함께 독자 여러분께 소개합니다.

산지등대

- 고주희

바람이 허락하는 높이를 가진다면

가장 먼 곳의 바다가 되겠지

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달빛 아래 잠시 교차하는 두 손, 서로의 이름을 바꿔 달고

밀물과 썰물

그러다 당신이 가진 어둠을 알게 되겠지

여전히 부글거리는 작은 칼데라처럼

탄산기 많은 공기로 가득한 검은 모래벌판

그 속, 고둥처럼 혼자인 사내

큰사진보기 ▲고등처럼 혼자인 사내 ⓒ 박유하 시인(디지털 포엠 아티스트) 관련사진보기

출처_시집 <야생화와 혁명가 사이>, 걷는사람, 2026년시인_고주희 : 2015년 <시와 표현>으로 등단했다. 시집으로 <우리가 견딘 모든 것들이 사랑이라면> <나무 없이는 아무것도> <야생화와 혁명가 사이>가 있다.고주희 시집 <야생화와 혁명가 사이>를 읽다 보면 제주도에 대한 소재가 보여서 친숙한 느낌이 들다가도 어느 순간 낯선 곳으로 접어들어 스산한 기분이 든다. 그런데 그 기분 역시 제주도의 빛깔 중 하나인 것을 제주도에 살아보면 안다. 그중에 한 곳이 산지등대 아닐까. 제주도의 유명 관광지도 아니고, 그렇다고 제주 도민들이 좋아해서 많이 모이는 곳도 아니다. 고즈넉하면서도 생경한 풍경을 간직하다 최근 찻집과 갤러리가 생겼다. 산지등대에서 느낄 수 있는 정서가 이 시에도 있다. 그 낭떠러지를 굽어본 사람은 알겠지. "바람이 허락하는 높이"를. 밤에 산지등대에 가면 "당신이 가진 어둠"을 보게 된다. 한때 연인들의 비밀 데이트 코스였던 그곳. 이별 노래인가 했다가 산지등대에서 내려다보이는 제주항을 생각하면 아득해진다. 어쩌면 이 시의 마음은 이 섬의 내밀한 언어를 "밀물과 썰물"로 맞잡는 손이 되었으면 하는 바람 아닐까. 모처럼 오는 주말에는 산지등대에 가봐야겠다. 아버지 등대와 아들 등대도 둘러보고, 먼바다에서 떠밀려와 뿌리 내린 이국적인 나무들에 스치는 바람 소리도 들어야겠다. (현택훈 시인)