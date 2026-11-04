오천만 송이 국화꽃이 한가득... 이 터널이 곧 가을입니다

큰사진보기 ▲충남 아산 가볼 만한 곳 일곱 곳을 저장한 지도 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲피나클랜드 풍경 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲피나클랜드의 다양한 국화 수형 ⓒ 오순미 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이충무공묘로 들어가는 과정 및 풍경 ⓒ 오순미 관련사진보기

큰사진보기 ▲파나클랜드 관람 안내도 ⓒ 오순미 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 글은 브런치에도 실립니다

난 비린내에 민감하다. 그에 반해 남편은 낚시를 애정한다. 같이 산 지 오래어도 다른 건 여전히 다르다. 그래서 이해의 폭을 좀 넓고 깊게 가지려 애쓴다. 그러다가도 불쑥 납득되지 않는 상황이 벌어지면 언짢음이 두둑해진다. 그런데 어쩌랴, 행복하다는데.몇 번 낚시를 다녀오면 미안한 마음인지 나들이를 제안한다. 장소, 숙소, 끼니를 정하는 건 순전히 내 몫이다. 한 땐 계획 짜고 맛집 찾는 과정에서 이미 설렜다. 내 취향대로 이동하고 먹고 마실 수 있다는 점도 흡족했다. 그런데 노안이 오고 검색이 피로해지면서 섬세했던 계획이 점차 무뎌졌다.이번에도 시월이 가기 전 여행 한 번 다녀오잖다. 벌써 찬바람이 부는 걸 보니 겨울이 머잖은 듯해 서두르긴 해얄 것 같은데 검색이 귀찮았다. 차일피일 미루다 시월이 꽁무니에 다다랐다. 어디로 떠나볼까 부랴부랴 찾다 애들이 고등학교 때 썼던 지리부도를 꺼냈다. 숙소까지 예약하려면 시간이 촉박해 하루 휭하니 다녀올 도시를 찾아 우리나라 전도를 폈다.가까운 곳을 훑다 '충남 아산'이 눈에 들었다. 말로만 듣던 '지중해 마을'이 궁금했다. 함께 들를 만한 곳이 어딜까 '아산 가볼 만한 곳'을 검색창에 썼다. 여럿 중 '피나클랜드 수목원'이 반짝 빛났다. 언젠가 지인이 추천했던 게 떠올라 톡톡 눌러 검색하니 '오천만 송이 국화축제'가 한창이었다. 11월 말까지니 지금쯤 축제가 무르익었을 듯했다. 토요일엔 불꽃축제(20시)까지 벌어진다니 구미가 돌았다.피나클랜드 수목원을 첫 목적지로 정한 후 지중해 마을을 비롯해 일곱 군데를 네이버 지도에 저장했다. 전부 가겠다기보단 예비로 선택한 것이다. 예상보다 시간이 덜 걸리는 장소도 있기 때문에 여러 곳을 저장해 두면 급작스럽게 검색하지 않아도 된다.네비가 안내하는 국도 따라 두 시간여를 달렸다. 디지털관광주민증이 허용되지 않아 네이버 예약으로 할인을 받았다. 시월의 마지막 날이자 가을을 즐기러 온 관광객의 웃음소리가 매표소부터 떠들썩했다. 가을 치장은 역시 국화. 호들갑스럽진 않아도 계절이 기죽지 않도록 흐드러졌다. 무려 오천만 송이나 되는 세력은 대형 디퓨저 같았다. 입장권을 내고 메타세쿼이아길을 지나 국화터널을 걷는 내내 둑이 터진 것처럼 꽃향기가 밀려들었다.관람 안내도를 보던 남편은 허리 꽤나 아프겠다고 엄살을 부렸지만 발걸음이 강물처럼 흘렀다. 자작나무길, 고진감래길, 달빛폭포가 흐르는 정상까지 걷고 또 걸어도 거뜬했다. 옴포동하게 살이 오른 국화, 납작한 국화까지 종류도 빛깔도 다양한 데다 수형까지 독특한 국화가 시선을 사로잡았다. 나비, 하트, 핫바, 고양이 모양 틀을 메운 꽃송이는 방금 세수한 것처럼 하나같이 반드러웠다. 늘 보던 국화가 무리를 이루니 전례 없는 존재 같았다.꽃향기를 따라가다 쿰쿰한 내가 풍겨 바라보니 사슴, 염소, 알파카 등이 울타리 안을 어슬렁거렸다. 그들에게 당근을 먹이는 아이들의 표정이 진지하고 온화하다. 손길 내민 아이와 오물거리는 동물이 한 컷의 우호 조약 같다. 동물을 좋아하는 남편도 건초를 먹이며 아이처럼 웃는다. 머리는 하얘 가지고 아이들 틈에서 아이가 된다. 걸리는 게 없는 마음이면 그걸로 족한 거지, 생각하며 한참을 머물렀다.원형 정원 근처에 먹거리 장터가 마련됐다. 장터에서 가볍게 점심을 먹자고 했다. 떡볶이, 어묵, 소떡소떡을 주문했다. 오랜만에 먹는 떡볶이가 옛날 맛이어서 젓가락이 연신 오갔다. 점심 후 원형 정원을 돌아 다시 메타세쿼이아길을 사뿐히 걸어 나왔다.전시와 정원의 기능이 동시에 작동하는 수목원을 나와 '아산 이충무공묘'로 향했다. 몇 년 전 논산에 다녀올 때도 '견훤왕릉'이란 팻말이 보이자 들러가길 원했다. 요즘 남편이 <이순신의 바다>란 책을 읽기에 겸사겸사 저장한 곳이다.충무공은 어릴 적 아산 외가에서 자랐고 처가도 아산이어서 이곳에 묘소가 마련됐단다. 아산시 음봉면 삼거리 묘소 입구엔 신도비가 세워졌다. 입구에서 우측으로 들어가면 주차장이 나온다. 차를 세우고 한적한 외길을 걷다 보면 단조로운 홍살문을 지난다. 조금 더 오르면 광장처럼 넓은 잔디밭 끝에 충무공의 묘가 보인다. 묘 아래쪽엔 '정조대왕의 어제 신도비'가 세워졌다. 충무공에 대한 정조의 깊은 추모와 존중이 고스란히 배어 비각도 비신도 품격을 갖춘 모습이었다.주변으론 곧게 뻗은 소나무가 울창하다. 단종 유배지 청령포와 닮은 분위기다. 관리를 어찌나 잘했는지 거슬리는 곳 없이 정갈하다. 절로 숙연해지는 기운도 풍긴다. 나라를 중흥한 충무공의 공로를 기리는 정성이 소복하게 깃들어 객의 마음을 누그러뜨렸다.계단을 올라 묘소 앞에 섰다. 부인과 합장한 묘소엔 묏자리의 좋은 기운을 지키는 망주석, 사후 세계의 시중 드는 자를 형상화한 동자석, 충무공의 위상을 드러내는 문인석, 명복을 빌고 평안한 사후 세계를 기원하는 석양 등이 가지런히 배치됐다. 처음엔 석양을 보고 충무공이 양띠신가 직관적으로 해석한 후 확인 차 출생 연도를 찾아보니 1545년은 을사년 뱀띠해였다. 이 무지를 걷어 내려 석상의 의미를 짚어본 것이다. 늘 배워야 한다는 사실에 다시 한번 겸손해졌다.산토리니 질감에 쌓인 '지중해 마을'에선 핼러윈 데이 축하 퍼레이드가 진행 중이었다. 수십 명의 고적대가 행진하는 끝을 관광객이 따라다녔다. 드넓은 호수를 가로지른 '신정호달빛누리교'는 중앙에 쉼터를 간직한 채 초승달처럼 휘었다. 곡선으로 부는 바람이 부드러웠다. 천년 숲길이 고즈넉이 뻗은 아담한 '봉곡사'까지 아산에서 보낸 시월의 마지막 날은 굵은 붓결처럼 선명했다. 다르지만 함께하는 시간 속에서 비린내도 까무룩해지길 바라며 아산을 나왔다.단풍은 서두를 마음이 없는지 아직 아산까지 도달하지 못했다. 이제사 쭈뼛거리며 채비 중이다. 은행나무 길에서, 오천만 송이 국화 무리에서 잃어버린 가을을 맹렬하게 찾아보는 건 어떨는지.