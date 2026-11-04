'이우근의 부치지 못한 편지' 평화의 조형물, 4년 만에 건립되다

큰사진보기 ▲제막식을 마친 참석자들이 조형물 앞에서 기념 사진을 찍고 있는 모습2026년 11월 3일 효사정문학공원(동작구 흑석동) 안에 있는 학도의용병현충비 옆에서 <이우근의 부치지 못한 편지> 평화의 조형물 제막식이 거행되었다. ⓒ 김학규 관련사진보기

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큰사진보기 ▲'이우근의 부치지 못한 편지'를 낭동하는 관악-동작 지역 학생들이우근 학도병이 전사할 당시와 비슷한 또래의 관악-동작 지역 학생들이 '이우근의 부치지 못한 편지'를 나누어 낭독할 때 참석자들은 숙연해질 수밖에 없었다. ⓒ 김학규 관련사진보기

"이제 이우근 학도병과 같은 또래의 청소년들이 그날의 아픔을 기억하고 평화의 가치를 이어 가고자 합니다. 동작구 주민들과 함께 전쟁의 비극을 되새기고, 다시는 이러한 희생이 반복되지 않기를 바라는 마음을 모아 학도의용병현충비 옆에 '이우근의 부치지 못한 편지' 평화의 조형물을 세웁니다.

이 조형물이 과거의 희생을 기억하는 데 그치지 않고, 오늘을 살아가는 우리 모두가 평화의 소중함을 되새기며 미래 세대와 함께 평화를 만들어 가겠다는 다짐의 공간이 되기를 바랍니다."

큰사진보기 ▲인사말을 하는 홍연표 경문고 교장 선생님홍연표 경문고 교장 선생님이 인사말을 하고 있다. ⓒ 김학규 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화의 조형물 건립 축하 공연을 하는 경문고 학생들경문고 학생들이 <이우근의 부치지 못한 편지> 평화의 조혈물 건립을 축하는 공연을 하여 행사 분위기를 고조시켰다. ⓒ 김학규 관련사진보기

큰사진보기 ▲평화의 조형물 작품을 디자인한 이재성 학생2023년 경문고 재학 시절 <이우근의 부치지 못한 편지> 평화의 조형물을 디자인한 이재성 학생이 작품 소개를 하고 있다. ⓒ 김학규 관련사진보기

큰사진보기 ▲<이우근의 부치지 못한 편지> 평화의 조형물<이우근의 부치지 못한 편지> 평화의 조형물이 설치된 모습 ⓒ 김학규 관련사진보기

큰사진보기 ▲제막식을 마치고<이우근의 부치지 못한 편지> 평화의 조형물 제막식을 마치고 조형물 앞에서 지역주민과 학생들이 어우러져서 기념 사진을 찍었다. ⓒ 김학규 관련사진보기

이우근의 부치지 못한 편지 어머니, 나는 사람을 죽였습니다.

그것도 돌담 하나를 사이에 두고, 10여 명은 될 것입니다. 나는 4명의 특공대원과 함께 수류탄이라는 무서운 폭발 무기를 던져 일순간에 죽이고 말았습니다. 수류탄의 폭음은 나의 고막을 찢어버렸습니다. 지금 이 글을 쓰고 있는 순간에도 귓속에는 무서운 굉음으로 가득 차 있습니다.

어머니, 적은 다리가 떨어져 나가고, 팔이 떨어져 나갔습니다. 너무나 가혹한 죽음이었습니다. 아무리 적이지만 그들도 사람이라고 생각하니 더욱이 같은 언어와 같은 피를 나눈 동족이라고 생각하니 가슴이 답답하고 무겁습니다.



어머니, 전쟁은 왜 해야 하나요?

이 복잡하고 괴로운 심정을 어머님께 알려드려야 내 마음이 가라앉을 것 같습니다. 저는 무서운 생각이 듭니다. 지금 내 옆에서는 수많은 학우들이 죽음을 기다리는 듯 적이 덤벼들 것을 기다리며 뜨거운 햇빛 아래 엎드려있습니다. 적은 침묵을 지키고 있습니다. 언제 다시 덤벼들지 모릅니다. 적병은 너무나 많습니다. 우리는 겨우 71명입니다. 이제 어떻게 될 것인가를 생각하면 무섭습니다.



어머니, 어서 전쟁이 끝나고 어머니 품에 안기고 싶습니다.

어제 저는 내복을 손수 빨아 입었습니다. 물내 나는 청결한 내복을 입으면서 저는 두 가지 생각을 했습니다. 어머님이 빨아주시던 백옥 같은 내복과 내가 빨아 입은 내복을 말입니다. 그런데 저는 청결한 내복을 갈아입으며 왜 壽衣(수의)를 생각해냈는지 모릅니다. 죽은 사람에게 갈아입히는 수의 말입니다.



어머니, 어쩌면 제가 오늘 죽을지도 모릅니다.

저 많은 적들이 그냥 물러갈 것 같지는 않으니까 말입니다. 어머니, 죽음이 무서운 게 아니라, 어머님도 형제들도 못 만난다고 생각하니 무서워지는 것입니다. 하지만 저는 살아가겠습니다. 꼭 살아서 가겠습니다. 어머니, 이제 겨우 마음이 안정이 되는군요.



어머니, 저는 꼭 살아서 다시 어머님 곁으로 가겠습니다.

상추쌈이 먹고 싶습니다. 찬 옹달샘에서 이가 시리도록 차가운 냉수를 한없이 들이키고 싶습니다.



아! 놈들이 다가오고 있습니다. 다시 또 쓰겠습니다.

어머니 안녕! 안녕!

아, 안녕은 아닙니다. 다시 쓸 테니까요...

그럼...

'이우근의 부치지 못한 편지' 조형물 건립추진위원회가 동작구의회, 흑석동청소년지도협의회와 함께 3일 오후 4시 효사정문학공원(동작구 흑석동) 안 학도의용병현충비 앞에서 제97회 학생의 날을 맞아 150여 명의 학생과 시민이 참석한 가운데 '이우근의 부치지 못한 편지' 평화의 조형물 제막식을 열었다.5년 전 학생들이 시작한 평화 조형물 건립 청원 활동이 10개 중·고교의 연대와 지역사회의 협력을 거쳐 2023년에 제작된 조형물이 4년 만에 학도의용병현충비 옆에 세워져 마침내 결실을 맺게 된 것이다.학생들이 주도하여 이번에 설치된 평화의 조형물은 6·25 한국전쟁 당시 17세의 나이로 포항지구 전투에 참전했다가 전사한 고 이우근 학도병(당시 동성중 3학년)의 가슴 아픈 사연을 담고 있다.이우근 학도병은 1950년 8월 11일 포항지구 전투에서 어머니에게 쓴 편지를 미처 부치지 못하고 호주머니에 넣어둔 채 71명의 학도병과 함께 공격해오는 인민군에 맞서 싸우다가 전사한 인물이다. '이우근의 부치지 못한 편지'에는 어린 나이의 이우근이 목격한 전쟁의 참혹함과 함께 "어머니, 전쟁은 왜 해야 하나요?"라는 대목에서 확인되듯 이우근의 고뇌와 평화에 대한 열망이 담겨 있다.때문에 경문고 학생동아리 '키비처'의 이선우·오서준 학생이 사회를 맡아 진행한 이날의 제막식 행사에서 구암고 학생을 비롯하여 고 이우근 학도병과 비슷한 또래의 동작·관악지역 중·고교 학생들이 '이우근의 부치지 못한 편지'를 나누어 낭독할 때 행사장은 숙연해질 수밖에 없었고, 더 이상 어린 학생들이 전쟁에 동원되어 전사할 필요가 없는 평화로운 세상에 대한 열망이 행사장에 가득 찰 수밖에 없었다.'이우근의 부치지 못한 편지' 평화의 조형물 건립은 지난 2022년 경문고등학교 학생 자치회가 러시아·우크라이나 전쟁 발발 이후 전쟁의 참혹함과 평화의 소중함을 알리기 위해 서울시교육청에 조형물 설치 청원서를 제출하면서 시작되었다.이후 ▲성남고 ▲수도여고 ▲남강고 ▲광신고 ▲성보고 ▲당곡고 ▲서울미술고 ▲구암중 ▲국사봉중 ▲동양중 ▲은로초 등 동작·관악 지역 10여 개 중·고등학교 학생회로 확산되었고, 지역 주민단체와 주민들이 이에 호응하여 조형물 제작을 위한 모금운동으로 발전하였다.학생들과 지역 주민들은 2023년에 '이우근의 부치지 못한 편지' 조형물 건립추진위원회를 조직하여 540만 원의 건립 기금을 조성하였고, 이재성 당시 경문고 학생이 디자인한 작품을 곽재호 당시 경문고 미술교사가 제작해 놓은 상황이었다. 하지만 동작구청 등 행정의 협조가 원만하게 이루어지지 않으면서 2023년부터 2025년까지 3년 연속 평화의 조형물 설치는 성사되지 못하고 있었다.이번에 평화의 조형물 설치가 성사된 데에는 새로 구성된 동작구의회(의장 강한옥)의 적극적 중재가 큰 역할을 했다. 건립추진위원회와 동작구청의 합의가 극적으로 이루어진 것이다. 이에 건립추진위원회는 평화의 조형물 설치가 얼마나 어렵게 성사되었는지 드러내고자 기단석에 "2023년 11월 3일에 제작하고, 2026년 11월 3일에 설치하다"라는 문구도 새겨 넣었다.조형물에 새겨진 '평화의 조형물 건립 취지'에 담긴 다음과 같은 문구도 인상적이다.'이우근의 부치지 못한 편지' 평화의 조형물이 한반도의 평화는 물론 세계 평화에 기여하는 의미 있는 한 걸음이 되기를 바라는 학생들의 열망이 느껴지는 대목이다.한편, 이날의 조형물 제막식에는 이우근 학도병의 조카인 서양화가 곽경진씨와 이우근 학도병의 모교인 동성중고 역사보전위원회 전익정 위원장도 참석했다. 홍연표 경문고 교장 선생님의 인사말에 이어 강순원 동작관악교육장, 류삼영 동작구청장, 강한옥 동작구의회 의장, 윤은규 흑석동청소년지도협의회 회장, 임정희 동작마을넷 마음껏 공동대표 등이 평화를 열망하는 학생들의 참신하고도 뜻깊은 활동이 마침내 결실을 맺게 된 것을 치하하고 격려했다. 이날의 행사 분위기를 고조시키는 역할을 톡톡히 한 경문고 학생들의 축하 공연도 있었다.아래는 전쟁의 참혹함과 학도병 이우근의 평화에 대한 열망이 담겨 있는 어머니에게 미처 부치지 못한 편지의 내용이다.