그림 속 꽃을 더 풍성하게 그린 이유는 '휴지' 때문입니다

큰사진보기 ▲송은경 작가의 작품 ‘능소화 꽃길을 걸어요’, 45.5×37.9cm, 캔버스에 아크릴, 2026. 양유정에서 반려견 휴지와 함께 걸었던 능소화 꽃길을 담았다. ⓒ 송은경 관련사진보기

큰사진보기 ▲작품 앞에 선 송은경 작가.그는 7년 전 만난 반려견 휴지와 함께한 일상과 계절을 그림에 담고 있다. ⓒ 송은경 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲송은경 작가의 작품. 작가는 자신과 휴지도 독수리처럼 자유롭게 날고 싶은 마음을 담았다고 설명했다. ⓒ 송은경 관련사진보기

큰사진보기 ▲겨울을 좋아하는 휴지를 담은 송은경 작가의 작품. 눈 내리는 풍경 속에서 검은 개가 빨간 모자와 목도리를 하고 있다. ⓒ 송은경 관련사진보기

큰사진보기 ▲2026년 첫 태양을 담은 송은경 작가의 작품. 화면 아래 두 인물과 검은 개가 나란히 자리한다. ⓒ 송은경 관련사진보기

"그림을 그린다는 건 결국 지나간 순간을 붙잡는 가장 느리지만 소중한 방법 같아요."

"휴지와 매일 보는 풍경, 오래 함께하고 싶은 우리를 기억해보고 싶습니다."

큰사진보기 ▲반려견 휴지와 벚꽃길에서 봄을 느끼는 순간을 담은 송은경 작가의 작품. 분홍빛 꽃이 풍성하게 핀 길에 인물과 검은 개가 자리하고 있다. ⓒ 송은경 관련사진보기

큰사진보기 ▲작가가 평소 혼자 산책하는 호수를 담은 송은경 작가의 작품. ⓒ 송은경 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 충남도청에도 실립니다.

붉은 능소화가 벽돌담 위로 늘어져 있다. 꽃을 든 아이가 두 팔을 활짝 벌리고, 곁의 검은 개도 팔다리를 벌린 모습이다. 둘은 나란히 노란 가방을 메고 있다. 빼곡한 초록 잎 사이로 하늘과 커다란 흰 구름이 보인다.송은경 작가의 '능소화 꽃길을 걸어요'다. 45.5×37.9cm 크기의 캔버스에 아크릴로 그린 이 작품은 반려견 '휴지'와 함께 걸었던 서산 읍내동에 위치한 양유정의 여름 꽃길에서 출발했다. 작가는 길이 아름다워 그림으로 남겼다고 설명했다. 더운 날씨 속에서도 휴지와 행복한 시간을 보낸 장소였다.실제 풍경을 옮기면서 달리 그린 부분도 있다. 꽃을 더 풍성하게 채운 것이다. 이유를 묻자 작가는 앞으로 휴지와 자신이 풍성하고 행복한 꽃길을 걷고 싶어서라고 답했다.충남 아산 그린브리즈 갤러리 카페에서 열리는 송은경의 전시 '걷고 있는 기억속에서'에는 이처럼 함께 보낸 시간과 앞으로 함께하고 싶은 마음이 담겨 있다.휴지는 송 작가가 7년 전 유기견으로 만난 반려견이다. 작가는 휴지를 "둘도 없는 친구"라고 표현했다. 곁을 지키는 동반견이자 평범한 하루하루를 특별하게 만들어주는 존재라는 설명이다.휴지는 작품에서도 큰 역할을 한다. '능소화 꽃길을 걸어요'에서는 아이 곁에 나란히 서서 꽃길의 한 장면을 완성한다. 둘이 멘 노란 가방과 활짝 편 팔다리는 서로 닮아 있다.3일 서산에서 만난 송 작가는 휴지와 함께 걷는 곳이라면 어디든 특별하고 소중하다고 말했다. 꽃길을 오래 기억하는 이유에는 풍경의 아름다움뿐 아니라 그 길을 함께 걸었던 동반견이 있었다.전시 자료에 실린 작가노트에서도 산책은 작업의 출발점으로 등장한다. 작가는 햇살이 따스할 때 휴지와 걸으며 들꽃과 나무, 능소화를 만났다고 적었다. 풍경을 오래 바라보면서 어떻게 그려야 기억에 오래 남길 수 있을지 생각한다는 것이다.그렇게 산책 중 만난 꽃길이 캔버스에 옮겨졌다. 실제보다 풍성해진 꽃에는 그날의 즐거움에 더해, 앞으로도 함께 걷고 싶은 작가의 바람이 담겼다.휴지와의 일상은 다른 작품에서 상상으로 이어진다. 독수리들이 등장하는 그림에서는 커다란 날개들이 화면을 가로지른다. 파란색과 보라색 사이로 흰 점들이 흩어져 있고, 화면 아래쪽에는 작은 검은 개가 보인다.작가는 자신과 휴지도 독수리처럼 자유롭게 날고 싶은 마음을 이 작품에 담았다고 설명했다. 실제 산책길에서 함께 걷던 동반견이 이번에는 함께 날고 싶은 존재가 됐다. 꽃길 그림과 비교하면 화면의 크기 관계도 달라진다. 커다란 새들 사이에 놓인 작은 개를 따라 시선이 움직인다.겨울을 그린 작품에서는 휴지가 화면 앞쪽에 자리한다. 눈이 내리는 파란 하늘 아래 나무들이 서 있고, 가운데 나무 꼭대기에는 별이 놓여 있다. 검은 개는 빨간 모자와 목도리를 하고 있다. 작가는 겨울을 무척 좋아하는 휴지를 담았다고 했다.이 그림에서 휴지를 기억하게 하는 것은 검은 털이나 생김새만이 아니다. 좋아하는 계절도 그림의 소재가 된다. 함께 지내며 알게 된 동반견의 취향이 한 장의 겨울 풍경으로 남은 셈이다.전시에는 혼자 늘 산책하는 호수를 담은 작품과 2026년 첫 태양을 그린 작품도 있다. 호수 그림에는 붉고 주황빛이 도는 하늘 아래 길을 걷는 인물이 등장한다.새해의 태양을 담은 그림에서는 산 사이로 붉은 해가 떠오르고, 물 위로 흰색과 노랑, 붉은색의 짧은 붓질이 이어진다. 화면 아래에는 두 인물과 검은 개가 나란히 자리한다.혼자 걷는 시간과 함께 바라보는 시간이 작가의 풍경 안에 들어 있다.작가노트에는 사랑하는 것들이 오래 머물지 않는다는 생각이 적혀 있다. 한철 피었다 사라지는 꽃처럼 모든 것에 시간이 존재한다는 것이다.작가노트의 마지막 문장이다. 꽃이 지고 계절이 바뀌는 동안에도 휴지와 함께하고 싶다는 작가의 답변과 맞닿아 있다.'능소화 꽃길을 걸어요'는 이미 지나간 여름을 담은 그림이다. 하지만 꽃을 더 풍성하게 채운 이유는 앞으로의 시간에 있다. 휴지와 보낸 날들을 기억하면서, 함께할 날들도 행복하기를 바라는 마음이다.송 작가는 작업에 담은 뜻을 이렇게 전했다.송은경의 전시 '걷고 있는 기억 속에서'는 2026년 11월 1일부터 12월 31일까지 그린브리즈 갤러리 카페(충남 아산시 신정로 444-1)에서 열린다.