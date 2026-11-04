'전대 본질'이라더니 증거 없다는 김민석, 어떻게 책임질 건가

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 국민의례를 하고 있다. 오른쪽부터 김 대표, 최민희 박선원 서미화 이성윤 한민수 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

큰사진보기 ▲시계를 지난 7월로 되돌려보면 김 대표의 태도는 지금과 사뭇 달랐다. 김 대표는 예비경선 합동연설회를 하루 앞둔 지난 7월 19일, "이번 전당대회의 본질은 결국 위장한 반명, 분열주의 및 신천지와의 대회전"이라며 전당대회를 이른바 '3자 비밀 연합'에 대한 규명과 척결의 장으로 규정했다. ⓒ 김민석 대표 페이스북 관련사진보기

AD

큰사진보기 ▲당선 이후에도 김 대표는 지난 10월 14일 민주당 공식 유튜브 채널을 통해 "신천지 교인들의 당원 가입 의혹과 관련해 조사를 해보니 상당한 정도의 집단적 가입이 있다는 것은 확인됐고, 그 외에 또 상당히 의미 있는 증언들도 좀 축적을 했다"고 확언한 바 있다. ⓒ Youtube '민주당TV' 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표가 지난 8·17 전당대회 기간 내내 당을 뒤흔들었던 이른바 '신천지 3자 비밀 연합'과 관련해 결국 고개를 숙였다.김 대표는 3일 열린 당 비공개 의원총회에서 "신천지가 활동하는 과정에서 우리 당 누구도 그런 부분을 인지적으로 주도했다고 생각하지 않는다"며 "조사 결과 반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀 연합 증거는 없었다. 혹여라도 본의 아니게 피해 입으신 분들께는 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶고, 제 불찰로 생각한다"고 사과했다.당초 당원정비 태스크포스(TF) 단장인 박선원 최고위원이 관련 조사 결과를 보고할 예정이었으나, 김 대표가 먼저 나서서 진솔하게 사과함으로써 의원들의 박수와 함께 공식 보고 없이 사안을 종결짓기로 했다는 것이 김성회 원내대변인의 설명이다. 박선원 최고위원이 제기했던 특정 지역의 신천지 신도 대규모 입당 주장 역시 전혀 사실무근인 것으로 결론 났다.하지만 비공개 의총장에서의 '진솔한 사과'와 '박수'로 이 거대한 논란을 덮기에는 김 대표가 전당대회 과정에서 쏟아냈던 과거 발언들과 이번 결론 사이의 간극이 지나치게 크다. 무엇보다 스스로 전당대회의 본질로 규정했던 사안을 단 하나의 증거도 제시하지 못한 채 사실무근으로 매듭지었다는 점에서, 과거의 공언과 현재의 사과가 정면으로 모순되고 상충된다는 비판을 피하기 어렵다.시계를 지난 7월로 되돌려보면 김 대표의 태도는 지금과 사뭇 달랐다. 김 대표는 예비경선 합동연설회를 하루 앞둔 지난 7월 19일, "이번 전당대회의 본질은 결국 위장한 반명, 분열주의 및 신천지와의 대회전"이라며 전당대회를 이른바 '3자 비밀 연합'에 대한 규명과 척결의 장으로 규정했다.이어 7월 20일 서울 여의도 중앙당사에서 열린 예비경선 합동연설회에서도 "반명, 분열주의, 신천지의 3자 비밀 연합을 깨는 게 이번 전당대회의 본질"이라고 재차 목소리를 높였다. 이는 당시 경쟁 후보였던 정청래 전 대표 측을 정조준한 발언으로 해석되며 당내에 큰 파장을 불러일으켰다.당시 당 안팎에서 실체적 증거를 제시하라는 요구가 빗발치자 김 대표는 "제게 맡겨달라"며 물러서지 않고 오히려 구체적인 근거가 있는 것처럼 자신감을 내비쳤다. 나아가 "정치적 반명 세력과 분열주의, 정치권에 개입해 온 신천지가 명시적·암묵적으로 연합해 민주당의 정상적인 진로를 가로막고 있다"고 진단하면서 "적절한 시기에 구체적인 근거를 하나하나 공개하겠다"고 공언하기까지 했다.김 대표는 "특정 후보와 연결시키는 것까지 책임질 필요는 없다"면서도 8월 6일 '김어준의 뉴스공장'에 출연해서는 "정청래 후보가 행태에 있어 반명과 분열주의적 행태로 비판받을 소지를 분명히 제공했다고 본다"라면서 사실상 정청래 전 후보를 신천지와 연계된 반명·분열주의의 대상자로 지목했다.당선 이후에도 김 대표는 지난 10월 14일 민주당 공식 유튜브 채널을 통해 "신천지 교인들의 당원 가입 의혹과 관련해 조사를 해보니 상당한 정도의 집단적 가입이 있다는 것은 확인됐고, 그 외에 또 상당히 의미 있는 증언들도 좀 축적을 했다"고 확언한 바 있다.그랬던 김 대표가 내놓은 결론은 허무하게도 "증거는 없었다"는 한 마디였다. 불과 보름 전에 이미 확인됐다던 '상당한 정도의 집단적 가입' 실체는 어디로 증발했는지, 축적했다던 '상당히 의미 있는 증언들'은 무엇이었는지, 적절한 시기에 하나하나 공개하겠다던 구체적인 근거들은 왜 단 한 줄도 제시하지 못하는지에 대한 합리적인 설명은 찾아볼 수 없다.이처럼 전당대회의 본질을 3자 비밀 연합과의 대회전으로 규정하며 당원들의 불안감을 자극하고 표심을 결집해 놓고, 증거가 없다며 '본의 아닌 피해'에 대해 사과한다고 물러서는 모습은 '아니면 말고'식 의혹 제기라는 비판을 피하기 힘들어 보인다.게다가 당 자체 조사 내용조차 공개하지 않기로 하고 향후 수사 의뢰 등 후속 조치도 없이 사실상 사안을 덮기로 한 결정 또한 애초에 제시할 만한 객관적 근거가 빈약했음을 스스로 시인한 셈이나 다름없다.상황이 이렇다 보니 경쟁 후보로서 의혹의 화살을 온몸으로 받아내야 했던 정청래 전 대표의 거센 힐난에 김 대표 측이 할 수 있는 말이 무엇이겠느냐는 지적이 나올 수밖에 없다. 의총 직후 정 전 대표는 기자들과 만나 "사고를 친 사람이 사과를, 책임질 일을 저지른 사람이 책임을 져야 한다"며 "이러면 김 대표는 가해자, 유죄이고 당원들은 무죄가 되는 것"이라고 직격탄을 날렸다.근거 없는 의혹 제기로 경쟁 후보와 그 지지자들에게 '반명·분열·신천지 연합'이라는 낙인을 찍었던 만큼, 피해 당사자들의 이 같은 거센 반발과 문책 요구는 지극히 당연한 귀결이다. 그 어떤 반박의 명분도 스스로 잃어버린 상황이다.갈등을 수습하고 당내 통합을 이루기 위한 대표의 결단이라는 당 일각의 옹호론만으로는 이미 깊어진 당내 정치적 불신을 봉합하기에 역부족이다. 비공개 회의장에서 의원들끼리 주고받은 사과와 박수로 어물쩍 넘어가려 할수록 당내 분열의 불씨는 오히려 더 커질 수밖에 없다.확인된 사실이라며 구체적 근거 공개까지 약속했던 발언들이 어째서 '증거 없음'으로 귀결되었는지 경위를 투명하게 밝히는 작업이 선행되어야 한다. 아울러 김 대표 스스로 어떤 방식으로 이번 사태에 대해 정치적 책임을 질 것인지 하루빨리 당원과 국민 앞에 명확히 공개해야 한다. 그것만이 상처 입은 당원들의 명예를 회복시키고 공당으로서 국민의 신뢰를 되찾는 최소한의 도리다.