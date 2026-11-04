수원 최초의 개신교회 '수원종로교회'를 찾아서

큰사진보기 ▲수원종로교회 전경수원 종로 네거리에 있는 수원종로교회 전경 ⓒ 김형기 관련사진보기

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큰사진보기 ▲수원종로교회 출신의 독립운동가 이야기수원종로교회 출신의 독립운동가 이야기 ⓒ 김형기 관련사진보기

큰사진보기 ▲이야기가 있는 수원종로교회이야기가 있는 수원종로교회, 그들이 있어 우리가 있다 ⓒ 김형기 관련사진보기

덧붙이는 글 | 이 기사는 광교IT기자단 기사에도 실립니다.

유교적 전통이 굳건했던 조선의 계획도시 수원 화성, 그 중심인 행궁 광장 맞은편에 수원의 근대사와 호흡을 같이해 온 흔적이 있다. 기독교대한감리회 수원종로교회가 바로 그곳이다. 1899년 신앙 공동체로 출발해 1901년 공식 설립된 수원종로교회는 개화기 수원의 교육을 선도하고 일제 강점기 항일 독립운동의 산실 역할을 했던 민족의 성지다. 11월 3일, 날에 깊어지는 가을의 길목에서 수원의 첫 개신교 전래지이자 근대 문화유산의 숨결이 살아 숨 쉬는 수원종로교회를 찾았다.수원은 정조대왕의 개혁 의지가 담긴 도시이자, 유교적 사상과 전통이 그 어느 곳보다 견고했던 지역이다. 근대기 개신교의 전파는 쉽지 않은 여정이었다. 초기 기독교인들은 관리들의 탄압과 옥고라는 쇠사슬을 감내해야 했다.이 장벽을 넘어선 것은, 선교사들의 열정과 수원 사람들의 신앙이었다. 메리 스크랜튼 선교사의 지원 아래, 1901년 인천 내리교회의 이명숙 권사가 전도사로 파송되며 본격적인 역사가 시작되었다. 수원 북문 안, 지금의 북수동에 13칸짜리 초가집을 매입하여 예배당 겸 선교사 숙소를 마련했다. 이듬해인 1902년, 남자 3명과 여자 4명이 처음으로 세례받고 등록하면서 수원종로교회는 수원의 첫 개신교회로서 공식적인 예배를 하였다.이후 교회는 변화를 맞이하였다. 1907년, 천주교인들이 병인박해(1866년) 때 서슬 푸른 칼날 아래 피를 흘렸던 순교의 터인 '종로 네거리'로 예배당을 이전했다. 참혹한 박해가 일어났던 장소가 생명과 선교의 중심지로 탈바꿈하는 순간이었다. 이때부터 교회는 도시의 중심지 이름을 따 '수원종로교회'로 불리기 시작했으며, 서울 이남 지역 선교의 핵심 기지가 되었다.초기 수원종로교회에는 이하영, 임면수, 나중석 등 지역의 명망 있는 인사들이 합류했다. 이들은 기독교가 전하는 자유와 평등사상에 눈을 떴고, 나라를 구하기 위해서는 민중을 깨우는 '신교육'이 시급하다고 생각했다.1902년, 교회는 한국 근대 교육사에 획을 그은 교육 기관인 '삼일학당'을 출범시켰다. 삼일학당은 이후 남학교인 '삼일학원(삼일중·고)'과 여학교인 '매향학원(매향여자정보고)'으로 분리·발전하며 수원의 인재들을 길러냈다. 한국 최초의 여성 서양화가이자 문학가인 나혜석 역시 이 수원종로교회와 삼일여학교 출신이다. 신분과 성별의 벽에 가로막혀 있던 농민, 상인, 여성들이 이곳에서 글을 배우고 근대 문명을 접하며 성장해 나갔다.동반한 박천일 수원근대역사해설사는 "수원종로교회가 있어 지금의 삼일학원이 있다"라며 "수원을 지킨 선각자들의 희생을 받들어 우리 사회에 봉사할 더 많은 인재가 나왔으면 좋겠다"는 바램을 전했다.일제 강점기가 시작되며 수원종로교회의 신도들은 자연스럽게 항일 구국 운동의 전면에 섰다. 교회의 지도자들은 단순한 종교인이 아닌, 민족의 선각자였다.대표적인 인물이 필동 임면수 선생이다. 수원종로교회의 권사이자 삼일학교 교장을 지낸 그는 구한말 국채보상운동을 주도했으며, 1910년 경술국치 이후에는 자신의 전 재산과 과수원을 처분해 만주로 망명했다. 그는 신흥무관학교에서 독립군 양성에 평생을 바쳤고, 이후 일제에 체포되어 모진 고문을 당한 끝에 반신불수가 되어 순국했다.또한, 1919년 전 세계를 뒤흔든 3·1 독립만세운동의 중심에도 교회가 있었다. 민족 대표 48인 중 한 명인 김세환 선생은 수원종로교회 출신으로, 수원 지역의 만세운동을 막후에서 기획한 핵심 인물이다. '수원의 유관순'이라 불리는 이선경 열사 역시 이 교회에서 자라며 '구국민단 사건'을 주도하다 모진 옥고를 치렀다. 오늘날 교회 앞마당 인도에 나란히 세워진 '애국지사 기념비'와 이들의 이름을 따서 명명된 예배실 내부 공간들은 당시 조국을 위해 목숨을 아끼지 않았던 신도들의 뜨거운 숨결을 증언하고 있다.같이 교회를 찾은 박천일 수원근대여행해설사는 "임면수 선생, 김세환 선생, 이선경 열사는 수원을 대표하는 독립운동가"이며, "그들이 있어 현재 우리가 있다"며 감동어린 시선으로 교회를 바라보았다.현재의 수원종로교회 본관 건물은 1969년에 중건하여 1970년에 입당한 유서 깊은 건축이다. 2층 구조에 박공 형태의 철판 지붕을 얹은 외관은 반세기 전의 고즈넉함과 웅장함을 동시에 보여주고 있다.교회 본관 1층의 수원종로교회 역사관에 들어서니 시간이 멈춘 듯하다. 빛바랜 주일학교 일지, 1950년대의 예산결산서철, 세월의 흔적이 묻어나는 오래된 성경책과 선교 일지, 흑백 사진들이 전시되어 있다. 초가집 예배당에서 시작해 일제의 감시 속에서도 신앙과 민족정신을 지켜온 선조들의 세월이 녹아 있다.수원종로교회의 정신은 과거에만 머물러 있지 않다. 굴곡진 현대사를 지나온 교회는 이제 사회적 약자를 보듬는 사랑의 실천으로 민족교회의 맥을 잇고 있다. 외부의 도움 없이 교인들의 자발적인 헌신만으로 운영되는 노숙인 무료 급식 사업 '사랑의 손길'은, 과거 민중의 고통에 귀 기울였던 교회가 오늘날 어떻게 발현되고 있는지를 보여주는 사례다.교회 문을 나서는 길, 화성행궁 광장의 활기찬 소음이 느껴졌다. 교회의 붉은 벽돌과 단단한 돌벽은 박해를 견뎌낸 신앙의 뼈대이다. 나라를 되찾기 위해 바친 열사들의 핏줄이며, 무지를 깨운 교육의 초석이었다. 130년이 넘는 세월 동안 수원의 심장에서 문명을 깨우고 어둠을 밝혀온 수원종로교회가 걸어온 길은 수원의 역사이자, 곧 대한민국의 근대사였다.