'라이어'가 우리에게 던진 불편한 의문

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큰사진보기 ▲해변에서의 의외의 만남. MBC 금토드라마 <라이어> 스틸컷. 해변에서 강지선(서현진)에게 다가가는 민준호(유연석). 다정한 다가섬 뒤에 숨겨진 치밀한 의도와 복선이 묘한 긴장감을 자아낸다. ⓒ MBC 관련사진보기

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큰사진보기 ▲악몽으로 변해버린 아침. MBC 금토드라마 <라이어> 스틸컷. 완벽했던 첫 데이트 다음 날, 강지선이 침대 위에서 충격과 혼란에 휩싸여 있다. 서로 다른 기억의 소용돌이가 시작되는 순간이다. ⓒ MBC 관련사진보기

"중현이가 그러더라. 꼭 해야 하는 말은 유통기한이 있다고. 참고 참다가 나중에 하면 그때 내 잘못이 된다고."

"내 마음에 우산을 펼칠 수 있는 날까지, 그냥 조용히 빗소리를 듣기로 했어."

덧붙이는 글 | 이 기사는 기자의 브런치, 블로그에도 실립니다.

드라마 <유부녀 킬러>를 흥미롭게 봤던 터라, 차기작을 기다리던 중 MBC 새 금토드라마 <라이어>가 방송된다는 소식을 듣고 망설임 없이 채널을 고정했다. 배우 서현진과 유연석이 <낭만닥터 김사부1> 이후 10년 만에 합을 맞춘다는 소식도 기대를 모았지만, 무엇보다 "한 기억, 두 개의 정반대 주장"이라는 심리 스릴러 특유의 서늘한 대립이 내 호기심을 자극했기 때문이다.하지만 1회와 2회를 시청하는 내내 내 머릿속은 지독한 혼란으로 가득 찼다. 같은 공간에서 같은 시간을 보낸 두 남녀가 전혀 상반되는 주장을 펼치고 있었다. 누군가 한 명은 명백히 거짓말을 하고 있다. 문제는 드라마가 어느 한쪽의 손을 들어주기는커녕, 두 사람 모두에게 묘한 의심의 여백을 남겨둔다는 점이다.초등학교 사서교사인 강지선(서현진 분)은 아이들에게 "슬픔 같은 부정적인 감정이라고 해서 무조건 참으면 속에서 커져서 감정에 휘둘리게 된다"며 마음을 읽어주는 다정한 스승이다. 그런 그녀가 심장외과 전문의 민준호에게 깊은 호감을 가졌고, 첫 데이트 날 비가 오자 그를 집 안으로 이끌었다. 40분이나 남은 콜택시를 잡고, 망설이는 그에게 와인을 권하며 눈빛으로 호감을 확인한 뒤 키스를 나누었다.여기까지 보았을 때, 나는 당연히 다음 날 아침 침대 신에서 사랑에 빠진 여자의 눈빛을 기대했다. 그러나 그녀는 구역질을 하며 샤워실로 달려갔다. 견딜 수 없는 모욕감과 수치심에 몸부림치는 그녀의 행동은 얼핏 충격적으로 다가온다. 스스로 집으로 부르고, 와인을 마시고, 키스까지 주도했던 그녀가 다음 날 아침 완전히 다른 태도를 취하는 모습은 시청자에게도 묘한 당혹감을 안긴다.물론 그녀의 말처럼 "난 사랑을 하고 싶었지 범죄를 당하고 싶었던 게 아니다"라는 외침이나, "여름철에 여자가 성범죄를 안 당하는 방법은 없다. 성범죄는 누구라도 재수 없으면 당하는 것"이라는 통찰은 묵직한 공감을 자아낸다. 집으로 들였건 키스를 했건 간에 '원하지 않는 동의'는 성립되지 않는다는 점은 분명하다.하지만 동시에 의문도 남는다. 사건 당일에 대한 기억의 일부를 상실했다는 지선이 과연 자신의 기억을 온전히 확신할 수 있는 상태일까? 자신의 의견이 받아들여지지 않을 때 지나치게 예민하게 반응하고, 언니가 조금만 의구심을 품어도 날카롭게 화를 내는 모습은 그녀 역시 완벽하게 객관적인 기억을 유지하고 있지 못할 가능성을 암시한다.그렇다면 상대방인 민준호는 결백한 피해자일까? 그 역시 절대 안심할 수 없는 인물이다.심장외과 전문의로서 "사람마다 심장의 소리는 다 다르다. 그 리듬이 그들의 이야기"라며 세심하게 다가서는 그의 모습은 더없이 다정하다. 하지만 그가 지선에게 건넨 꽃, 글라디올러스의 꽃말은 불길한 복선을 완성한다. '경고', '밀회', '비밀', '조심', '묻어둠', '고착'.한 번도 마주친 적 없다는 산책길에서 미리 준비해둔 캔커피 두 개, 언니를 통해 지선에 대한 사적인 정보를 사전에 파악하고 있던 그의 행적은 다정함이라기보다는 치밀한 '계산'에 가깝다. 지선의 말처럼 "자신은 아무것도 모르는데 나에 대해 너무 많은 것을 알고 있는" 상황은 공포스럽기까지 하다.게다가 경찰이 진료실로 찾아왔을 때 보여준 얼음처럼 차가운 표정, 그리고 전처의 사망 원인이 약물(물뽕) 과다 복용이었다는 끔찍한 과거는 그를 온전히 선한 인물로 바라보는 데 거대한 방해물이 된다.2회 말미, 거짓말탐지기 조사 결과는 시청자들을 완벽한 혼돈 속으로 밀어넣는다. 민준호는 '진실', 강지선은 '거짓'으로 판명된 것이다.만약 이 결과가 진실이라면, 이 드라마는 강지선이 기억을 왜곡했거나 혹은 다른 의도를 가진 위험한 인물이라는 뜻이 된다. 하지만 반대로, 민준호라는 인물이 워낙 치밀하고 감정을 통제하는 데 능숙해 기계마저 속이고 있는 속임수일 가능성도 완전히 배제할 수 없다.어쩌면 두 사람 모두 각자의 방어기제 속에서 진실을 왜곡하고 있거나, 둘 중 누구도 온전한 진실을 말하지 않고 있을지도 모른다. 강지선은 잃어버린 기억 속에서 파편화된 공포를 진실이라 믿고 있는 것일 수 있고, 민준호는 자신의 완벽한 알리바이와 통제력 뒤에 거대한 비밀을 숨기고 있는 것일 수 있다.억울함을 호소하며 "어떻게 이런 일에 당연히 가져야 할 분노가 없죠?"라고 울부짖는 지선의 모습이 진심일지, 혹은 타인의 시선에 철저히 가려진 민준호의 차분한 얼굴 뒤에 진짜 얼굴이 숨겨져 있을지, 우리는 아직 아무것도 단정할 수 없다.드라마를 보는 내내 스스로에게 묻게 된다.'만약 내가 저 상황에 처한다면, 나는 누구의 눈빛을 믿어야 할까?'증인도 없고, 명확한 물증도 없는 밀실 같은 관계 속에서 인간은 얼마나 쉽게 서로를 오해하고 또 파괴할 수 있는가. "한치 앞을 모르는 게 사람 인생이에요. 기대할 것도 겁낼 것도 없어요"라던 드라마 속 택시 기사의 말처럼, 우리는 매 순간 타인의 진심이라는 미로 속을 헤매며 살아간다.<라이어>는 어느 한쪽의 손을 들어주며 손쉬운 정의를 구현하는 드라마가 아니다. 피해자처럼 보이는 이의 불안과 예민함, 가해자로 의심받는 이의 완벽한 다정함과 서늘함을 교차시키며 시청자의 편견을 끊임없이 시험대에 올린다.지선이 좋았다고 말한 구절처럼, 과연 이 지독한 비가 그치고 나면 두 사람의 마음속 흙길에는 어떤 진실의 꽃이 피어날까. 팽팽한 긴장감 속에서, 나 역시 내 안의 선입견을 내려놓고 두 사람의 숨막히는 진실 공방을 끝까지 지켜보려 한다.