음식에도 '독후감'이 필요하다

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한 끼의 맛을 기억하고 기록하는 일, 그것도 삶을 풍요롭게 하는 글쓰기다. '잘 먹었다'는 말 한마디로 한 끼 식사를 마무리하기에는 어쩐지 아쉽다. 책을 읽고 독후감을 쓰듯, 음식에도 감상을 남길 수는 없을까. 맛있는 음식을 앞에 두고 문득 엉뚱하면서도 재미있는 생각이 떠올랐다.
지난 7월 27일, 나는 기사<퇴직하고 3년 반만에, 재취업 성공했습니다>
(https://omn.kr/2j71c
)를 썼다. 다시 일터를 얻은 뒤 하루하루를 묵직하고 보람 있게 보내고 있다. 바쁜 일상 속에서도 동료들과 함께하는 점심시간은 빼놓을 수 없는 즐거움이다.
이날도 함께 일하는 직원들과 용인의 한 맛집을 찾았다. 식당에 도착하기도 전부터 입안에 침이 고였다. 소문난 집은 역시 달랐다. 음식 맛은 기본이고, 직원들의 다정한 응대까지 더해지니 식사를 하기 전부터 기분이 좋아졌다.
조금 이른 시각인데도 주차장은 이미 만차였다. 대기 줄도 제법 길었지만 기다림이 싫지 않았다. 1층 대기실에서 고소한 뻥튀기를 씹을 때마다 바삭거리는 소리가 지난날의 기억을 깨웠다. 2층 메인 홀로 올라서니 넓은 공간이 손님들로 가득했다. 기다림 끝에 자리를 잡은 사람들의 표정에는 기대감이 묻어 났다.
오늘의 메뉴는 만두전골
냄비가 식탁에 놓이자 종업원이 맛있게 먹는 순서를 차근차근 설명했다. 우리는 귀를 기울였다. 갖은 채소와 만두, 샤브샤브용 고기가 차례로 냄비에 들어갔다. 마치 정갈한 요리 공연을 보는 듯했다. 밑반찬이 떨어지면 누가 먼저랄 것도 없이 셀프바로 향했다. 특히 겉절이는 넉넉히 담아와야 했다.
냄비에서 김이 피어오르고 국물이 보글보글 끓었다. 오가는 대화 사이로 구수한 냄새가 퍼졌다. 드디어 첫 숟가락. 버섯의 감칠맛이 우러난 국물은 깊고 진했다. 따뜻한 국물이 목을 타고 넘어가자 저절로 감탄사가 나왔다.
그때 문득 이런 생각이 스쳤다.
'이곳에 온 사람들은 누구나 작은 셰프가 되는구나.'
음식을 만들어 불 위에 올리는 사람만 셰프일까. 정성껏 만든 음식의 가치를 알아보고 저마다의 감각으로 맛을 완성하는 사람도 작은 셰프가 아닐까. 요리사가 재료를 다듬고 불의 세기를 조절해 음식을 완성한다면, 먹는 사람은 혀끝으로 그 맛을 마음으로 마지막 마침표를 찍는다.
생각해 보면 책을 읽고 나면 마음에 남는 문장을 적고, 영화 한 편을 보고 나면 인상 깊었던 장면을 이야기한다. 그런데 음식은 대개 "잘 먹었다"는 말로 끝난다. 한 끼에도 저마다의 감상과 이야기가 있을 텐데 말이다. 음식에도 독후감이 필요하지 않을까.
맛을 기록한다는 것은 단순히 달고 짜고 맵다는 감각을 나열하는 일이 아니다. 그날의 공기와 함께 앉은 사람들의 웃음소리, 차례를 기다리던 설렘, 첫 국물이 혀끝에 닿았을 때의 느낌까지 담아내는 일이다. 같은 음식을 먹어도 기억에 남는 맛과 풍경은 사람마다 다르다.
우리가 먹는 음식은 어느 날 갑자기 식탁에 놓이는 것이 아니다. 햇살과 바람, 비를 품은 땅에서 자란 재료가 농부의 손을 거치고, 수많은 사람의 수고가 더해져 비로소 한 끼가 된다. 매일 당연하게 마주하는 밥상이지만 그 안에는 자연의 선물과 사람들의 노고가 함께 담겨 있다.
좋은 음식에는 만든 사람의 손길이 배어 있다. 재료를 다듬고 맛의 균형을 맞추는 정성이 그렇다. 그 마음을 알아보는 손님이 있고, 그 고마움을 표현하는 말 한마디가 오갈 때 식사는 더욱 풍성해진다.
식당을 나서기 전 계산대 앞에서 대표를 만났다.
"음식 맛도 최고였지만, 일하시는 분들의 친절함이 더욱 좋았습니다."
짧은 인사였지만 진심을 담아 감사의 마음을 전했다. 맛있는 음식은 입을 즐겁게 하지만, 사람의 따뜻한 마음은 식당 문을 나선 뒤에도 오래 남는다.
잘 먹는다는 것은 단지 배를 채우는 일이 아니었다. 음식을 만든 사람의 수고를 알아보고, 함께한 사람들과 그 시간을 누리는 일이었다. 책장을 덮은 뒤에도 좋은 문장이 마음에 남듯, 식사가 끝난 뒤에도 그날의 풍경과 사람들은 기억 속에 머문다.
앞으로는 식탁 앞에서 조금 더 천천히 맛을 음미하고 싶다. 배를 채우는 데서 그치지 않고, 마음에 남은 한 끼를 글로 옮겨보고 싶다. 어쩌면 그것이 매일 차려지는 밥상에 내가 건넬 수 있는 가장 소박한 감사의 표현인지도 모르겠다.