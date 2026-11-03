한국, 튀르키예 신규 원전 선제적 지원... '전략적 동반관계' 심화

큰사진보기 ▲이재명 대통령과 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령이 3일 청와대에서 열린 한·튀르키예 확대 정상회담에 앞서 악수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

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큰사진보기 ▲이재명 대통령과 김혜경 여사, 국빈 방한한 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 에미네 에르도안 여사가 3일 청와대에서 열린 공식 환영식에서 열린 태권도 공연을 관람하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

한국과 튀르키예 두 나라 정상이 원전, 방산 분야 협력을 강화하는 등 양국의 '전략적 동반관계'를 심화해 나가기로 뜻을 모았다. 한국은 시놉 원전에 이어 튀르키예의 신규 원전 사업도 선제적으로 지원하기로 했다.이재명 대통령은 3일 청와대에서 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령을 만나 정상회담을 진행하고 주요 분야 양해각서(MOU)를 체결했다. 한국전쟁에 참전한 '형제의 나라'이자 북대서양조약기구(NATO) 회원국인 튀르키예는 한국과 1957년 수교를 체결, 2012년부터 전략적 동반관계를 맺고 다양한 분야에서 협력해왔다. 에르도안 대통령의 이번 방한은 지난해 11월 이 대통령의 튀르키예 방문 후 약 1년 만이며 그에게는 8년 만의 방한이다.이 대통령은 이번 방한을 "그만큼 양국 관계가 얼마나 밀접한지를 보여주는 모습이라고 생각한다"며 "튀르키예는 우리 국민의 마음속에서 '칸 카르데쉬(Kan Kardeş)' 즉 피를 나눈 형제로 자리 잡고 있다"고 소개했다. 그는 "바다 건너 이름조차 낯설었을 전장에서 대한민국의 자유와 평화를 위해 함께 싸워준 2만 1천 명의 튀르키예 장병들이 있었기에 지금의 대한민국이 존재한다"며 "다시 한번 깊은 경의를 표한다"고 밝혔다.이 대통령은 "오늘 저와 에르도안 대통령님은 피로 맺어진 깊은 우정과 신뢰를 토대로 양국 협력의 지평을 더욱 넓혀가기로 합의했다"며 "지난해 11월 합의한 사항들의 이행 성과를 점검하고, 양국 간 전략적 동반자 관계를 한층 더 심화시킬 방안에 대해서도 심도있게 논의했다"고 말했다. 이어 첫 번째 성과로 "원전, 방산, 인프라 등 전략 분야에서 실질 협력을 더욱 내실화하기로 했다"고 설명했다.튀르키예는 2050년까지 20GW 규모의 발전용량을 확보하기 위해 한국과 함께 흑해 연안 시놉 지역에 제2원전 건설을 추진 중이다. 이 대통령은 시놉 원전 사업이 순조롭게 진행되는 만큼 "이러한 성과에서 한발 더 나아가 '원전 프로젝트 금융 협력 MOU'를 체결하여 우리 기업의 튀르키예 신규 원전 사업 참여를 선제적으로 지원하기로 했다"고 발표했다. 또 9월 함정 분야 협력의향서 체결에 이어 방산 협력도 더욱 깊어질 것이라고 했다.이 대통령은 또 "2013년 한-튀르키예 자유무역협정(FTA) 발효 이후 양국 교역액은 2023년 처음으로 100억 불(미화)을 넘었고 작년에는 107억 불을 기록해 수교 이래 최대 규모를 달성했다"며 "양국은 무역 불균형, 수입 규제 조치, 통관 지연 등 과제를 하나씩 해결하며 양국 기업이 더욱 안정적인 환경에서 활동할 수 있도록 힘을 모아갈 것"이라고 밝혔다. 한국인들의 노동 허가 취득 문제 해결 또한 지속적으로 협력하기로 했다고 덧붙였다.한국과 튀르키예는 바이오, 에너지, 과학기술, 천연자원, 광업 등 미래 성장 분야 협력도 넓힌다. 이 대통령은 "현재 우리 기업 SK플라즈마가 '튀르키예 혈액제제 자급화 사업'에 참여하고 있다. 양국은 현재 진행 중인 혈장 분획 공장 설립이 차질 없이 추진될 수 있도록 긴밀하게 협력해 나갈 것"이라고 했다. 이 외에 새로 체결한 '에너지 협력 MOU'를 바탕으로 한-튀르키예 에너지전환 포럼을 신설, 에너지 분야 협력을 확대해 나가겠다고 했다.두 나라는 이번에 체결한 '과학·기술·혁신 협력 MOU'를 토대로 인공지능(AI), 첨단통신, 첨단소재 분야의 과학기술 협력을 강화하고 양국 간 첫 과학기술공동위원회도 개최하기로 했다. 양국은 이를 위해 '천연자원 광업 협력 MOU'를 체결, 자원과 광업 분야에서 정부 간 협력 채널을 마련하고, 기술·투자 협력 기반을 확대함으로써 핵심 광물 공급망 다변화를 적극 추진해나갈 예정이다.이 대통령은 또 "한반도 평화와 국제 정세의 안정성 회복을 위해 전략적 공조를 강화하기로 했다"며 "오늘 회담을 통해 우리 대북정책에 대한 튀르키예 정부의 일관된 지지를 재확인했으며 한반도 평화 정착을 위해 서로 협력하기로 뜻을 모았다"고 했다. "아울러 양국은 우크라이나 전쟁과 중동 정세 등 주요 국제 현안에 대한 의견을 교환했고, 분쟁의 평화적 해결과 역내 안정 회복을 위해 긴밀히 소통하고 협력해 나갈 것"이라고 알렸다.이 대통령은 "오늘의 정상회담은 양국의 두터운 우정과 신뢰를 확인한 계기이자 양국 관계의 새로운 미래를 향한 중요한 이정표로 기록될 것"이라며 "에르도안 대통령님과 긴밀히 협력하여 오늘의 합의를 충실하게 이행하고 양국 국민이 체감할 수 있는 실질적인 성과를 만들어 나갈 것"이라고 말했다. 양국 정상은 뒤이어 국빈만찬을 진행하며 이 자리에는 정의선 현대자동차그룹 회장, 장인화 포스코그룹 회장 등 재계 인사들도 참석한다.한편, 이 대통령은 취미가 농구인 에르도안 대통령에게 앞면에는 두 나라 국기를, 뒷면에는 에르도안 대통령 이름과 양국 수교 연도인 1957을 새긴 한국 농구 국가대표 유니폼과 건강을 위한 홍삼선물세트를 함께 선물한다. 또 에미네 에르도안 여사에게는 김혜경 여사의 저서 <밥을 지어요>와 튀르키예의 차(茶) 문화를 고려한 청자 다기세트를 선물할 예정이다.