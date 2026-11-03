서울~양평 고속도로 3년 만에 재시동, 노선 원점 재검토

큰사진보기 ▲서울양평고속도로 초안 모습 ⓒ 박정훈 관련사진보기

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2023년 중단됐던 서울~양평 고속도로 사업이 3년여 만에 다시 추진된다. 정부는 기존 노선 검토 결과에 구애받지 않고 사업을 원점에서 재검토해 내년 하반기까지 최적 노선안을 마련할 계획이다.국토교통부는 서울~양평 고속도로 사업 재추진을 위한 신규 타당성 조사에 착수하고, 4일 민관 협의체와 함께 착수보고회를 개최한다고 밝혔다.서울~양평 고속도로는 경기도 하남시와 양평군을 연결하는 총연장 27㎞, 왕복 4차로 규모의 고속도로 신설사업이다. 수도권 동북부의 교통망 확충을 위한 사업으로 추진됐으나 노선 변경 등을 둘러싼 논란으로 2023년 7월 중단됐다.정부는 수도권 동북부의 교통 여건 개선과 지역 숙원사업 추진 필요성을 고려해 올해 3월 사업 재개 방침을 확정했다. 이후 기존 타당성 조사 용역을 종료하고 6월 신규 용역 발주, 8월 계약 체결 등 관련 절차를 진행했다.이번 조사는 도로 전문기관이 수행하며, 기존 조사 결과에 얽매이지 않고 관련 자료와 사업 여건을 전면 재검토한다.장래 교통수요와 기술적 타당성, 경제적 효과, 환경·사회적 영향 등을 종합적으로 분석해 2027년 하반기까지 최적 노선안을 마련한다는 방침이다.특히 정부는 조사 과정의 공정성과 객관성을 확보하기 위해 민간 전문가와 지방정부가 참여하는 민관 협의체를 구성했다.협의체에는 한국도로학회 등 전문기관이 추천한 도로·교통·환경 분야 전문가와 서울시, 경기도, 송파구, 하남시, 광주시, 양평군 등 관계 지방정부 공무원들이 참여한다.협의체는 주요 조사 단계마다 추진 상황을 공유하고 기술적 쟁점과 지역 요구사항 등을 검토할 예정이다.4일 열리는 착수보고회에서는 기초자료 조사 결과와 기존 예비타당성조사 노선안의 기술적 쟁점, 향후 조사계획 등을 논의한다.이에 따라 기존 노선과 대안 노선의 경제성·환경성·교통 개선 효과를 어떻게 평가할지, 지자체별 요구사항을 최종 노선 선정에 어떻게 반영할지가 주요 관심사로 떠오를 전망이다.김효정 국토교통부 도로국장은 "서울~양평 고속도로는 그간 사업 추진 과정에서 여러 논란이 제기됐던 만큼 공정하고 객관적인 조사를 통해 국민이 신뢰할 수 있는 합리적인 노선안을 마련하겠다"고 밝혔다.이어 "사업 지연에 따른 국민 불편을 최소화할 수 있도록 타당성 조사를 차질 없이 추진하고 후속 절차도 신속하게 진행하겠다"고 말했다.