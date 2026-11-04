"이야기 하며 생각이 깨지는 것, 그게 바로 해방이지요"

오마이뉴스의 모토는 '모든 시민은 기자다'입니다. 시민 개인의 일상을 소재로 한 '사는 이야기'도 뉴스로 싣고 있습니다. 당신의 살아가는 이야기가 오마이뉴스에 오면 뉴스가 됩니다. 당신의 이야기를 들려주세요.

AD

큰사진보기 ▲김화숙 10만인클럽 회원김화숙회원을 안산 고잔역 인근 한 커피숍에서 만났다. ⓒ 이용신 관련사진보기

큰사진보기 ▲김화숙 10만인클럽 회원김화숙 회원이 자신의 저서 <숙덕숙덕 사모의 그림자 탈출기>, <내 몸은 내가 접수한다> 들고 자세를 취하고 있다. ⓒ 이용신 관련사진보기

큰사진보기 ▲김화숙회원과 며느리 사이에 오간 카카오톡 메시지김화숙회원과 며느리사이에 평어체로 서로 소통하고 있다. ⓒ 김화숙 제공 관련사진보기

"<오마이뉴스>와 통화인데 당연히 받아야지요."활기찬 목소리의 김화숙 회원. 김 회원은 '줌마네' 자유기고가 과정을 통해 글을 쓰다가 <오마이뉴스> 시민기자 활동을 하였다. 지금은 안산여성노동자회에서 토론 모임을 주도하면서 작가로 활동하고 있다. <오마이뉴스>는 꼭 지원해야 한다는 생각이 들어 2009년부터 계속 후원하고 있다고 한다."오마이TV의 생중계를 즐겨 봅니다. 현장을 걸어 다니며 인터뷰 하는 것을 좋아합니다. 무엇보다 <오마이뉴스>의 핵심은 시민기자 활동이라고 생각합니다."인터뷰 전 그의 에세이 책 <숙덕숙덕 사모의 그림자 탈출기>, <내 몸은 내가 접수한다>를 읽었다. 김 회원을 깊게 이해하기 원한다면 이 책을 읽어보기를 권한다. 참고로 내년에 <숙덕숙덕 싸움의 기술>이라는 책출간도 예정하고 있다.10월 23일 금요일 안산 고잔역 인근 카페에서 만나서 '인생 이야기'를 들었다."경상도 사투리에 '알분시럽다'라는 말이 있습니다. 논리적으로 설명하기 좋아하는 요즘 말로 '스마트하다'고 이해하면 되는데, 이런 말을 많이 들었습니다. 언니와 오빠는 일찍 도시로 나가고 제가 맏이 역할을 했습니다. 엄마는 경북대 가서 교사하는 것을 바랐는데, 엄마를 벗어나기 위해 서울로 갔습니다.고등학교에 교수님들이 오셔서 장학금을 주고 인재를 유치하였습니다. 원서를 넣었고 서울에 있는 대학교에 입학했습니다. 그런데 알고 보니 1학년 때부터 고시반에 들어가는 조건이었습니다. 자유롭고 싶어 1학년 1학기 마치고 나왔습니다.대학생활에 적응 못하고 '부유'하다가 간 곳이 선교 단체였습니다. 당시 한참 학교에서 데모하는 분위기였는데 운동권보다는 신앙 활동이 좀 더 영적으로 우월하다는 생각을 했지요. 세상 돌아가는 상황에 대해 잘 몰랐던 부끄러운 과거입니다."졸업 후 유럽 파송선교도하고 목사 남편도 만나 사모 역할도 하였다. 이후에 선교단체를 나와 2004년부터 사회복지사 생활을 하였다. 첫 직장인 '가정폭력 여성을 위한 쉼터'에 근무하였다. 피해여성과 상담하고 성경공부도 하였다. 여성목사가 운영하던 기관인데 사회복지사 자격증을 따는데 도움을 주었다. 이후 노인복지, 통합사례관리, 장애인복지 기관을 거쳤다. 11년 가까이 사회복지 현장에 있었다.2014년에는 간암에 걸려 암을 잘라내는 수술을 했다. 투병을 거치면서 페미니즘에 대해 공부하기 시작했다. 그동안의 억압에서 벗어나 읽고, 말하고, 글쓰고 싶어 많은 책모임과 토론모임에 참여하였다. 표현을 안 하고 '순종'했던 그동안의 삶을 후회했다고 한다. 우리 사회의 불평등한 문제를 일상생활에서 해결하기 위해 어떠한 활동을 하는지 물어보았다."저는 안산여성노동자회에서 여러 책모임과 토론모임을 하고 있습니다. 최근에는 지역의 한 정당원들을 대상으로 토론모임도 진행하고 있습니다. 주로 불평등한 문제에 대해 이야기를 나눕니다. 만나서 이야기를 해야 합니다. 여성과 남성 함께 만나는 것이 좋지만, 그런 것을 원하지 않는다면 남성끼리, 여성끼리 만나는 것도 좋습니다. 만나서 이야기하다보면 각자 가진 생각이 깨지기도 합니다. 그게 해방이지요."김 회원은 우리 언어의 존대법이 불평등을 조장한다고 느꼈다고 한다. 그래서 며느리와 서로 평어를 쓴다고 한다."처음 만나거나, 공적인 관계가 아니라면 평어를 씁니다. 공부모임에서 평어를 쓰는데 생각보다 반응이 좋습니다. 그리고 막내아들 짝꿍(며느리)에게도 평어를 씁니다. 서로 이름을 부릅니다. 알고 보면 시집과 며느리 사이에 남성 중심의 위계가 있다고 생각합니다. 며느리와 시부모의 관계 말고 우리가 인간 동료로서 만나 친구가 되어보자 생각합니다. 제가 카톡을 보여드릴까요?"