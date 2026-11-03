용인시, 15일까지 청미천 일대 출입 통제... "AI 확산 방지"

큰사진보기 ▲경기 용인시는 처인구 백암면 옥산리 1232번지 청미천 일원 야생조류 배설물에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스가 검출됨에 따라 15일까지 이 일대 출입을 통제한다고 3일 밝혔다. ⓒ 용인시 관련사진보기

AD

경기 용인시는 처인구 백암면 옥산리 1232번지 청미천 일원 야생조류 배설물에서 고병원성 조류인플루엔자(AI) 바이러스가 검출됨에 따라 15일까지 이 일대 출입을 통제한다고 3일 밝혔다.고병원성 조류인플루엔자는 야생조류나 가금류 등에 감염되는 급성 바이러스성 호흡기 질병이다. 전파력과 폐사율이 높아 제1종 법정 감염병이자 1급 야생동물 질병으로 분류된다.시는 지난달 26일 청미천 일원에서 채취한 야생조류 배설물 시료를 분석한 결과 고병원성 조류인플루엔자(H5N1형) 바이러스가 검출되자 긴급회의를 열어 인근 가금 농가 등에 확산을 막기 위한 방역 대책을 마련했다.먼저 바이러스가 검출된 지점 일대 2곳에 출입 통제소를 설치해 11월 15일까지 운영한다. 이곳에선 농가 관계자를 제외한 외부인과 차량의 출입을 통제하고 확산을 막기 위한 예찰 활동을 한다.시는 일대 출입이 차단됨에 따라 시민들이 우회 경로를 이용하도록 현수막과 안내판을 설치했다. 청미천 주변에서 낚시도 하지 않도록 단속한다.또 바이러스가 농가로 유입되지 않도록 검출 지점으로부터 반경 10㎞ 이내인 백암면과 원삼면 전 지역을 '야생조수류 예찰지역'으로 정해 선제적인 방역망을 구축할 방침이다.백암·원삼면 일대엔 29곳의 농가가 총 116만 3000마리의 가금류를 사육하고 있다.시는 이들 농가가 가금류를 새로 들이거나, 출하할 때 반드시 정밀 검사를 거치는 등 예찰을 강화하도록 했다.시는 또 청미천과 진위천, 용담저수지, 기흥저수지, 경안천, 탄천 등 6개 구역에 대한 예찰도 강화해 이상행동을 보이는 야생동물과 폐사체 유무를 면밀히 살필 방침이다.철새도래지와 인근 도로, 축산농가 주변에 농림축산식품부로부터 지원받은 차량 1대를 포함 소독 차량 3대를 투입해 소독 작업을 하고 있다.발생지로부터 500m 이내 가금 농가는 고병원성 조류인플루엔자 확산을 막기 위해 사전 검사 등을 거쳐 가금류를 조기 출하할 예정이다. 현재 500m 이내에 위치한 가금 농가는 1곳이며, 사육 중인 닭은 1만 9000마리다.시 관계자는 "고병원성 조류인플루엔자가 지역 내 가금 농가로 전파되지 않도록 부서 간 긴밀한 협력을 통해 출입 통제와 소독 등 차단방역에 만전을 기하고 있다"며 "가금 농가는 철저한 소독과 방역 수칙을 준수하고, 시민들도 철새도래지를 방문하거나 주변에서 낚시 활동을 자제해주기 바란다"고 말했다.또 야생조류 폐사체나 이상 개체 발견 시 즉시 시 환경정책과로 신고해 줄 것을 당부했다.시의 철저한 감시 체계와 차단방역, 가금 농가와 시민의 협조 등으로 2022년 이후 용인 내 가금 농가에서 고병원성 조류인플루엔자는 발생하지 않고 있다.