윤석열 "특검이 한국어 왜곡"... 누가 왜곡하고 있나

취재진 : "배우자 분과 같이 만나신 건 아닌가요?"
윤석열 : "그건 아니고…"
2022년 1월 17일 오후 윤석열 국민의힘 대선후보가 호텔신라에서 취재진과 나눈 문답 내용이다. 그날 오전 윤석열·김건희 부부와 친분 있는 무속인 건진법사 전성배씨가 윤석열 후보 선거대책본부에서 고문으로서 영향력을 행사한다는 언론보도가 나와 큰 파장이 인 상황이었다.
당시 윤씨는 명확하게 김건희씨와 함께 전씨를 만난 적이 없다고 말했다. 하지만 그는 과거 김건희씨 소개로 처음 전씨를 만났고, 셋이 만난 적이 있었다. 윤석열씨도 전씨도 이를 인정하고 있다. 그렇다면, 윤씨는 거짓말을 한 것이다.
김건희특검(특별검사 민중기)은 윤씨를 공직선거법 위반(허위사실 공표) 혐의를 적용해 재판에 넘겼는데, 윤씨는 법정에서 거짓말을 하지 않았다고 항변했다. 그는 지난달 항소심 결심공판 최후진술에서 "(특검이) 대한민국 언어를 왜곡하고 있다"라고 주장했다.
하지만 지난 7월 1심은 당선무효형 유죄 판결(징역 1년 6개월·집행유예 3년)을 선고하며 윤씨 주장을 조목조목 반박했다.
유죄의 이유
공직선거법 250조 1항은 후보자가 선거 당선 목적으로 자신의 행위 등에 관해 허위사실을 공표하는 경우 처벌한다. 벌금 100만 원 이상의 유죄 판결이 확정되면 그 당선은 무효다.
후보자의 거짓말이 드러났다고 해서 무조건 처벌되는 것은 아니다. 유무죄를 가르는 쟁점 중에 하나는 후보자에게 고의로 허위사실을 공표한다는 인식이 있었느냐는 것이다. 법관은 후보자의 머릿속 생각을 확인할 수 없으니 여러 제반 사정을 종합해 판단한다.
윤씨 측은 "배우자 분과 같이 만나신 건 아닌가요?"라는 취재진의 질문을 두고 '윤 후보 선거대책본부가 있었던 대하빌딩이라는 장소로 한정한 질문으로 받아들였다'는 취지로 주장했다. 그해 1월 1일 대하빌딩에서 있었던 선거대책본부 행사에 전씨가 참여한 사실이 그날 공개돼 논란이 일었다는 게 윤씨 측 설명이다.
1심 재판부(서울중앙지방법원 형사합의21부·재판장 조순표 부장판사)는 윤씨 주장을 받아들이지 않았다. 재판부는 윤씨 발언의 의미를 두고 '현재까지 배우자 김건희와 함께 전씨를 만난 사실은 전혀 없다'는 것으로 해석된다고 강조하며 다음과 같이 판시했다.
'선거 과정에서 당 관계자로부터 소개받은 특정 자리나 선거캠프가 있었던 대하빌딩이라는 장소에 한하여 배우자가 동석하지 않았다'는 것으로 좁게 해석하는 것은 자연스럽지 아니하고, 일반 선거인으로서도 그와 같이 특정시점에 국한하여 축소해서 이해할 이유가 없다.
재판부는 허위사실공표에 대한 고의 또한 인정했다.
"피고인(윤석열)이 배우자 김건희와 함께 전성배를 만나온 사실은 (중략) 피고인 자신이 직접 겪은 경험이어서 착오를 일으킬 여지가 적다. 그럼에도 피고인은 아무런 유보 없이 단정적으로 이러한 사실을 부인했다"라고 지적했다.
재판부는 이어 "더구나 무속 논란이 지지율에 영향을 미칠 수 있는 국면에서 해명으로 이루어진 발언이라는 점에 비추어 보면, 피고인은 발언 당시 그 내용이 객관적 사실과 다르다는 것을 인식하고 있었다고 봄이 타당하다"라고 강조했다.
스스로 말을 뒤집었다... 1심 "죄질 가볍지 않다"
이 사건 공소사실에는 앞서 살펴본 ▲ 전성배 관련 발언 허위사실 공표와 함께 ▲ 변호사 관련 발언 허위사실 공표도 있다.
윤씨가 2012년 당시 윤대진 검사의 형 윤우진 전 용산세무서장에게 검찰 출신 이남석 변호사를 소개한 사실이 있음에도 2021년 12월 14일 관훈클럽 초청토론회에서 소개한 사실이 없다고 말했다는 혐의다.
윤씨 스스로 변호사를 소개했다고 말한 사실이 고스란히 남아 있다. 2012년 한상진 기자와의 전화 통화 녹취와 2019년 검찰총장 후보자 인사청문회에서다. 또한 이남석 변호사는 윤 전 서장에게 '윤석열 과장님 말씀 듣고 미리 문자 올렸습니다'라고 문자메시지를 보내기도 했다.
1심 재판부는 윤 전 서장의 동생이자 절친한 대검찰청 중앙수사부 후배인 윤대진 검사가 형 사건에 연루되는 것을 막기 위해 자신이 소개했다는 선의의 거짓말을 한 것이라는 윤씨 주장을 물리쳤다. 재판부는 양형이유에서 '스스로 인정한 종전의 진술을 뒤집어 허위의 사실을 공표했다는 점에서 죄질이 가볍지 않다'라고 꼬집었다.
판결 결과에 따라 국민의힘 397억 원 반환해야
이번 사건 판결 선고 형량은 윤씨가 내란우두머리 사건 1심 판결에서 무기징역, 평양 무인기 침투 지시 관련 일반이적 사건 1심 판결에서 징역 30년을 선고받은 것과 비교하면 크지 않다.
하지만 그 파장은 작지 않다. 벌금 100만 원 이상의 유죄 판결이 확정될 경우, 국민의힘은 대선비용 397억 원을 반환해야 하기 때문이다.
오늘(4일) 오후 2시 항소심 판결 선고가 주목받는 이유다. 판결 선고 과정은 생중계된다.
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