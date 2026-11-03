이례적으로 장애인단체 박수받은 추경호 대구시장

큰사진보기 ▲대구지방선거장애인차별철폐연대와 420장애인차별철폐 대구투쟁연대는 3일 대구시청 앞에서 기자회견을 열고 대구시 내년도 예산안 반영에 환영했다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

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큰사진보기 ▲추경호 대구시장이 3일 대구시청에서 열린 장애인단체 기자회견장에 나와 대표들과 악수를 나누고 있다. ⓒ 조정훈 관련사진보기

대구시가 전국 최초로 최중증 발달장애인 통합돌봄 서비스 이용자에 대해 주말과 공휴일에도 지원하는 예산을 편성하자 장애인단체가 환영했다. 반면 중증장애인 맞춤형 공공일자리 시범사업 도입 예산은 반영되지 않아 아쉬움을 나타냈다.대구시는 장애인단체가 요구해 온 중증장애인 개인별 맞춤 24시간 지원 공공책임제의 일환으로 내년도 예산안에 장애인 활동지원서비스 24시간 지원 대상자 확대, 최중증 발달장애인 통합돌봄 지원 등 올해 예산보다 14.37% 증액된 168억 9600만 원을 편성했다.장애인 활동지원서비스 24시간 대상자는 10명 더 늘고 최중증 발달장애인 통합돌봄 24시간 이용자는 주말과 공휴일에도 지원받을 수 있게 됐다.앞서 지역 33개 장애인단체와 시민단체로 구성된 '대구지방선거장애인차별철폐연대'는 지난 6.3지방선거 당시 추경호 시장 캠프와 장애인 권리보장 5개 과제, 35개 정책 등을 담은 정책협약서에 서명한 바 있다. 이후 장애인차별철폐연대와 420장애인차별철폐 대구투쟁연대는 지난 9월부터 예산 편성을 촉구하며 1인 시위를 진행하며 대구시와 면담하거나 협의를 진행하며 예산 확보를 위해 노력해왔다.장애인단체들의 요구가 대폭 반영되자 이들 단체는 3일 대구시청 동인청사 앞에서 기자회견을 열고 "우리가 요구해 온 중증장애인 개인별 맞춤 지원 등 공공책임제의 첫 단추가 담겼다"며 "대구시가 중증장애인의 24시간을 가족이 아닌 공공의 책임으로 보기 시작했다는 점에서 의미 있는 출발로 평가한다"고 밝혔다.이들은 특히 최중증 발달장애인 통합돌봄의 주말·공휴일 연속 지원과 관련 "발달장애인 가족들이 오랫동안 기다려온 지원"이라며 "보건복지부가 구체적인 시행 시기와 예산, 공휴일 지원 여부를 밝히지 않은 반면 대구시는 예산을 반영했다. 돌봄의 책임이 가족이 아니라 지자체에 있다는 것을 대구시가 먼저 보여준 것"이라고 강조했다.하지만 중증장애인 맞춤형 공공일자리 시범사업이 이번 예산안에 반영되지 않은 것에는 아쉬움을 표했다. 경기도와 전남 등 다른 지역에서 이미 시행하고 있는 반면 대구시는 예산이 부족하다는 이유로 미루었기 때문이다.또 활동지원 시비 추가지원 지침 개편과 제3차 탈시설 자립생활 추진계획 수립은 추후 협의해 나가기로 한 것에 대해서도 "예산을 넘어 제도와 계획을 장애인 당사자와 함께 만들어가야 한다"며 "실질적인 결과로 이어져야 한다"고 주장했다.이들은 "최근 중증 발달장애인 아들을 홀로 돌봐 운 '피터팬 아빠'가 세상을 떠나면서 가족이 더 이상 돌봄을 감당할 수 없게 되는 순간 발달장애인이 살아갈 기반이 없는 현실이 사회적으로 드러났다"며 "발달장애인 돌봄은 가족이 아니라 공공의 책임"이라고 강조했다.그러면서 "대구시가 지역 장애인의 존엄한 삶을 위한 지원을 이어가기를 기대한다"며 "대구시의회는 이번 장애인 예산을 심의 과정에서 삭감 없이 확정해야 한다"고 요구했다.기자회견이 끝나갈 무렵 추경호 대구시장이 현장을 방문해 장애인들의 손을 잡았다. 추 시장은 "이번 예산안이 부족하지만 일정 부분을 제가 결심해서 반영했다"며 "어려운 지방 재정에 한계가 있어 여러분들이 원하는 만큼 큰 보폭을 내딛지 못해 아쉽다"고 말했다.이어 "어려운 상황이지만 조금이라도 힘이 됐으면 좋겠다"며 "대구의 재정이 어렵지만 조금이라도 더 나누어서 힘이 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 약속하고 고개를 숙였다. 그러자 현장에 있던 장애인들과 단체 관계자들은 추경호 시장에게 박수를 보냈다. 현직 시장이 장애인단체로부터 박수받은 건 이례적인 일이다.