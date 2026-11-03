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사회

26.11.03 17:51최종 업데이트 26.11.03 19:31

법원, 한학자 통일교 총재 보석 취소... 보증금 2억도 몰취

병원 거주 조건에도 가평 천정궁 수차례 방문... 법원 "도망·증거인멸 염려, 지정 조건 위반"

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'정교 유착' 의혹에 연루된 한학자 통일교 총재. 2026-08-31.
'정교 유착' 의혹에 연루된 한학자 통일교 총재. 2026-08-31. ⓒ 사진공동취재단

법원이 한학자 세계평화통일가정연합(통일교) 총재에 대한 보석 결정을 취소했다. 건강상 이유로 인해 병원에 머무는 조건으로 석방됐지만 경기 가평군 천정궁을 수차례 방문한 정황이 드러난 가운데, 법원은 보석 조건 위반과 도망 또는 증거인멸 우려를 취소 사유로 판단했다.

3일 오후 서울고법 형사13부(재판장 김무신)는 한 총재의 보석을 취소하면서 "도망 또는 증거 인멸 염려가 있다"고 밝혔다. "지정 조건 위반의 사유가 있다"고도 판단했다. 보석 보증금 2억 원에 대해서도 직권으로 몰취 결정을 내렸다.

한 총재는 지난 8월 정교유착 관련 혐의로 1심에서 징역 2년을 선고받았다. 항소심 재판부는 지난달 19일 건강 문제 등을 고려해 보석을 허가하면서 주거지를 서울아산병원 구내로 제한했다. 주거지 변경에는 법원 허가를 받도록 했으며, 본래 거주지 거주와 사건 관계인 접촉도 금지했다.

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그러나 한 총재가 석방 이후 천정궁을 반복적으로 방문한 정황이 드러났다. JTBC는 지난달 28일 서울아산병원 주차장에서 한 총재의 이동 장면을 포착했다. 당시 차량 3대가 동원됐고, 카메라에 포착된 수행 인원만 7명이었다.

통일교 측은 천정궁 방문 사실을 인정하면서도 보석 조건 위반은 아니라고 주장했다. 법원이 외출까지 금지한 것은 아니며, 한 총재가 병원에서 잠을 잤기 때문에 주거지를 변경한 것으로 볼 수 없다는 설명이다.

하지만 2일 공판에서 이 문제가 제기되자 재판부는 재판을 중단하고 보석 취소 심문을 진행했다. 재판부는 한 총재 측 주장에 대해 "어떻게 그렇게 해석할 수 있느냐"며 조건 위반 소지가 상당하다고 지적했다. 김건희 특검팀도 천정궁에서 사건 관계자들과 접촉했을 가능성을 제기하며 보석 취소를 요구했다.

결국 재판부는 심문을 진행한 지 하루 만에 보석 취소 결정을 내렸다.

#한학자#보석#취소#항소심#통일교

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김종훈 (moviekjh) 내방

법조팀 취재기자. 오늘도 애국하는 마음.

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