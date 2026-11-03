'신천지' 발표 대신 사과 택한 김민석, '가해자' 공세 나선 정청래

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 있다. 오른쪽부터 김 대표, 최민희 박선원 서미화 이성윤 한민수 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

"신천지가 활동하는 과정에서 우리 당 누구도 그런 부분을 인지적으로 주도했다고 생각하지 않습니다. 조사 결과 (반명, 분열주의, 신천지) 3자 비밀 연합의 증거는 없었습니다. 혹여라도 본의 아니게 피해 입으신 분들께는 대단히 죄송하다는 말씀을 드리고 싶습니다."

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큰사진보기 ▲정청래 더불어민주당 의원(오른쪽)이 3일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 정성호 의원과 대화하고 있다. ⓒ 남소연 관련사진보기

김민석 더불어민주당 대표가 3일 당 비공개 의원총회에서 8.17 전당대회 당시 제기했던 '신천지 개입설'에 대해 사과했다. 김성회 원내대변인이 의총 직후 기자들을 만나 이를 전했다. 김 원내대변인은 "원래 박선원 최고위원(당원정비 TF 단장)이 신천지 관련 보고를 하기로 예정되어 있었지만 김 대표가 먼저, 아주 진심 어리게 말씀하셨다"라며 이를 그대로 읊었다.김 대표는 앞서 당대표 후보였던 지난 7월 20일 서울 민주당 중앙당사에서 열린 전당대회 예비경선 합동연설회에서 "반명, 분열주의, 신천지(반·분·신)의 3자 비밀 연합을 깨는 게 이번 전대(전당대회)의 본질"이라고 발언했다. 이는 당시 경쟁후보인 정청래 전 대표를 가리키는 것으로 해석되면서 이후 계속 논란이 됐다.김 대표가 당 자체 조사 결과 발표 대신 사과를 택한 것을 두고는 여러 해석이 나올 것으로 보인다.김 대변인은 조사한 내용이 차후 공개될지를 묻는 질문에 "공개적으로 공개하는 방식으로는 하지 않기로 했다. 자세한 사항은 최고위에서 논의를 하게 될 것"이라고만 말했다. 다만 박선원 최고위원이 일부 유튜버들이 제기했던 특정 지역의 신천지 신도 대규모 입당 주장은 "전혀 사실무근"이라고 설명했다고 했다.'신천지 문제는 향후 수사의뢰 등 향후 방향성이 정해졌느냐'는 질문에도 김 대변인은 고개를 저었다.그는 "(비공개 의총 때) 수사 의뢰를 하거나 이걸로 더 큰 갈등을 일으키자는 취지로 의견을 낸 의원은 전혀 없었다"며 "대표님이 울컥하시면서 좀 긴 분량으로 쭉 말씀을 주셨다. 진솔하게 사과하시고, 거기에 (다른) 의원님들이 '잘 결정하셨다'고 박수를 치면서 보고를 하지 않는 것으로 종료가 되었다"고 답했다.김 대표의 사과에도 '신천지 개입설'을 둘러싼 당내 갈등은 당장 봉합되지 않을 것으로 보인다.당장 정청래 의원은 의총 직후 기자들과 만나 "사고를 친 사람이 사과를, 책임질 일을 저지른 사람이 책임을 져야 한다"며 "김 대표는 당원들에 공개 사과하라"고 목소리를 높였다. 또 "이러면 김 대표는 가해자, 유죄이고 당원들은 무죄가 되는 것"이라고도 주장했다. 그는 소셜네트워크서비스(SNS)를 통해서는 "결백이 입증됐다"라며 "김민석 대표는 해당행위에 대해 당원들께 공개사과하고 책임져라"라고 했다.한민수 최고위원도 본인 SNS에 "이걸(김민석 대표 사과)로 끝날 문제가 아니다"며 "상처받은 당원동지들과 지지자들에게 공개 사과하고 거짓주장에 대한 상응한 책임을 져야 할 것"이라고 적었다.반대로 박선원 최고위원은 의총 직후 기자들과 만나 "그동안 조사한 사람들은 뭐가 되느냐. (증거가 없다는 말은) 사전적으로 그렇다는 것"이라며 "신천지가 그럼 반명이지 그럼 뭐겠느냐"라고 반문했다.전용기 최고위원은 자신의 페이스북에 "김 대표의 결단을 '거짓 주장 인정'으로 왜곡해선 안 된다. 사과를 빌미로 '책임지라'는 말부터 꺼내면 당내 갈등만 부추기는 꼴이 된다"고 썼다.그는 "김 대표의 당시 문제 제기는 당이 이 사안을 가볍게 넘겨선 안 된다는 경고의 뜻이 담겨 있었다"라며 "(오늘 사과는) 갈등을 수습하고 당을 하나로 모으기 위해 내린 무거운 결단이었다"고 주장했다.또 "김 대표는 '대표로서 통합을 이끄는 데 부족했다'고 말하며 눈물도 보였다"라며 그의 결단을 있는 그대로 받아들여달라고 강조했다.