GH, 도민 의견 반영해 지분적립형 주택 공급… '내 집 마련' 선택지 넓힌다

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 3일 수원컨벤션센터에서 열린 제2기 GH 도민주주단의 첫 번째 정책토론회에서 도민주주단과 기념촬영을 하고 있다. ⓒ GH 관련사진보기

큰사진보기 ▲김용진 경기주택도시공사(GH) 사장이 3일 수원컨벤션센터에서 열린 제2기 GH 도민주주단의 첫 번째 정책토론회에서 인사말을 하고 있다. 도민주주단은 이날 ‘도민이 선택하는 지분적립형 분양주택’을 주제로 토론회를 진행했다. ⓒ GH 관련사진보기

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큰사진보기 ▲경기주택도시공사(GH)가 3일 수원컨벤션센터에서 제2기 GH 도민주주단의 첫 번째 정책토론회를 개최했다. 도민주주단은 이날 ‘도민이 선택하는 지분적립형 분양주택’을 주제로 토론회를 진행했다. ⓒ GH 관련사진보기

경기주택도시공사(GH)가 도민 의견을 반영한 지분적립형 분양주택 정책 추진에 나섰다. 공공주택을 공급하는 데 그치지 않고 실제 수요자인 도민이 원하는 주택의 입지와 면적, 지분 취득 방식 등을 정책에 반영하겠다는 것이다. 전국 최초로 광교신도시에 지분적립형 주택을 선보인 GH가 공급 모델의 안착을 위해 수요자와의 소통을 본격화하고 있다.GH는 3일 수원컨벤션센터에서 제2기 GH 도민주주단의 첫 정책토론회를 개최했다. '도민이 선택하는 지분적립형 분양주택'을 주제로 열린 이날 토론회에는 도민주주단이 참여해 지분적립형 주택의 필요성과 선호하는 공급 조건 등을 논의했다.지분적립형 분양주택은 입주자가 공공주택사업자와 지분을 공유하면서 20년 동안 일정 주기마다 자신의 소유 지분을 늘려가는 공공분양 모델이다. 처음부터 주택 전체 가격을 부담하는 대신 초기 지분만 취득하고, 나머지 공공 지분에 대해서는 적정 임대료를 내면서 거주할 수 있다. 초기 자금 부담을 낮춰 무주택자의 내 집 마련 기회를 확대한다는 취지다.GH는 지난 10월 말 광교신도시에 전국 최초로 지분적립형 주택을 선보이고 본격적인 청약 일정을 진행하고 있다. 이번 토론회는 새로운 주택 공급 방식이 실제 도민의 주거 수요와 얼마나 부합하는지 살펴보고, 제도 운영 과정에서 수요자의 목소리를 반영하기 위한 자리라는 점에서 의미가 있다.토론회에 앞서 실시한 사전 설문조사 결과도 눈길을 끈다. 응답자의 80.9%가 지분적립형 분양주택이 필요하다고 답했고, 79.4%는 조건이 맞으면 청약할 의향이 있다고 밝혔다. 제도 도입의 필요성뿐 아니라 실제 주거 선택지로서의 관심도 확인된 셈이다.다만 지분 취득 방식과 주택 면적, 입지 지역 등 구체적인 조건에 대해서는 다양한 의견이 나왔다. 이날 토론회는 GH 주거전략부장의 제도 설명과 질의응답에 이어 전문 진행자가 이끄는 테이블별 그룹토론, 종합토론 순으로 진행됐다. 참석자들은 자신이 선호하는 취득 방식과 주택 규모, 입지 등을 선택하고 그 이유를 공유했다. 무선 투표를 통해 참석자 전체의 세부 조건별 선호도도 확인했다.토론을 마친 도민주주단은 용인시 수지구에 마련된 지분적립형 분양주택 홍보관을 방문해 주택 구조와 공급 조건 등을 살펴봤다.이번 토론회는 GH가 지분적립형 주택을 단순히 새로운 공공분양 유형으로 공급하는 데 그치지 않고, 도민의 선택을 정책 설계와 실행에 연결하려 한다는 점에서 주목된다. 특히 초기 분양가 부담을 낮추는 것만으로는 다양한 주거 수요를 맞추기 어렵다는 점에서 입지와 면적, 지분 취득 조건 등 실제 입주자의 선택에 영향을 미치는 요소를 구체적으로 살피는 과정이 중요하다.김용진 GH 사장은 "지분적립형 주택은 도민이 실제로 살아갈 집인 만큼 도민의 목소리가 출발점이 되어야 한다"며 토론회에서 나온 의견을 향후 공급 및 홍보 계획에 적극 반영하겠다고 밝혔다.