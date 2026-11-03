'건대항쟁 재심' 박영일씨 첫 재판 12월 10일 열린다

큰사진보기 ▲건대항쟁 역사 토크콘서트에서 발언하고 있는 박영일씨: 박영일씨가 지난 10월 27일 열린 건대항쟁 역사 토크콘서트에서 당시 상황과 재심의 의미를 이야기하고 있다. 박씨의 재심 첫 공판은 오는 12월 10일 서울고등법원에서 열린다. ⓒ 박시영tv 갈무리, 박영일 관련사진보기

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덧붙이는 글 | 이 기사는 10·28 건대항쟁 피해자 박영일씨의 재심 첫 공판 일정이 확정됨에 따라 후속 보도로 작성했다. 재판 일정과 향후 심리 전망은 박씨와의 확인을 거쳤으며, 건대항쟁 피해자들의 진상규명과 명예회복을 위한 활동을 계속 전하고자 한다.



필자는 1986년 10·28 건대항쟁 당시 고려대학교 학생(신문방송학과 4학년)으로 참여해 구속됐으며, 현재 고대건대항쟁피해자모임 대표로 활동하고 있다.

1986년 10·28 건대항쟁 피해자 박영일씨의 재심 첫 공판 날짜가 오는 12월 10일로 확정됐다. 지난 3월 법원이 재심개시를 결정한 지 약 9개월 만에 본격적인 재판 절차가 시작된다.박씨는 3일 서울고등법원으로부터 공판기일 통보를 받았다고 밝혔다. 사건은 서울고등법원 2025재노88호로, 공판은 12월 10일 오후 4시 서관 제302호 법정에서 열린다.박씨는 1986년 10월 28일 건국대학교에서 열린 민주화 요구 집회에 한양대학교 동아리연합회 대표로 참석했다가 경찰에 연행됐다. 당시 수사 과정에서 불법구금과 가혹행위를 겪었다고 진술했으며, 1심에서 징역 1년 6개월을 선고받았다. 1987년 6월 항소심에서는 징역 1년 6개월에 집행유예 3년을 선고받고 석방됐다.서울고등법원은 지난 3월 9일 박씨에 대한 재심개시를 결정했다. 당시 법원은 영장 없이 연행된 뒤 구속영장이 발부·집행되기까지 장기간 불법구금된 사실 등을 재심개시 사유로 인정했다.박씨는 재판 전망과 관련해 "특별한 일이 없으면 한 차례 심리로 마무리되고, 한 달 정도 후 선고가 이뤄질 것으로 알고 있다"고 말했다. 이어 "40년 만에 다시 법정에 서게 된 만큼 좋은 결과를 기대하고 있다"며 "많은 분이 응원해 주시면 고맙겠다"고 전했다.박씨에게 이번 재심은 개인의 명예회복을 넘어 건대항쟁 피해자 전체의 명예를 되찾기 위한 출발점이라는 의미가 있다. 그는 앞서 "이번 재심이 27개 대학 2천여 명에 이르는 건대항쟁 피해자들의 명예회복을 위한 첫 계기가 되기를 바란다"고 밝힌 바 있다.박씨의 재심이 40년 전 사건의 진실을 바로잡고, 피해자들의 명예를 회복하는 계기가 될 수 있을지 주목된다. 첫 공판이 다른 피해자들에게도 재심과 명예회복을 향한 용기와 희망을 전하는 자리가 되기를 기대한다.