[영상] "수달은 나쁜 동물"

한동안 사라졌던 덕진공원 수달이 나타났다. 최호림 관련영상보기

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"저거 남생이를 다 잡아먹는 나쁜 동물이야."

행인에게 덕진공원 생태계 파괴자 취급받고 이른 아침부터 꾸중 듣는 수달 최호림 관련영상보기

▲먹이를 사냥하던 수달과 눈이 마주쳤다. 입에 문 물고기가 제법 실해 보인다. 최호림 관련영상보기

지난 2일 월요일, 인적이 드문 이른 아침에 전주 덕진공원 호숫가를 홀로 산책하다 반가운 얼굴과 마주쳤다. 한동안 자취를 감췄던 수달 한 마리였다. 수면 위로 물보라를 일으키며 여유롭게 유영하는 모습을 홀로 숨죽여 지켜보며, 도심 한가운데서 이토록 생동하는 야생의 숨결을 마주한다는 사실에 깊은 경이로움을 느꼈다.반가움도 잠시, 지난여름 내내 정겹게 모습을 보이던 녀석이 무더위와 함께 왜 갑자기 자취를 감췄던 것인지 궁금해졌다. 혹시 수질이 다시 나빠져서 서식지를 일시적으로 떠났던 것은 아닐까 우려되기도 하지만, 수달이 사라졌던 이유를 단순히 '더위'나 '수질' 때문만이라고 단정 짓기는 어렵다.천연기념물 제330호이자 멸종위기 야생생물 1급인 수달은 먹이와 휴식처를 찾아 하천과 주변 수계를 따라 이동하는 동물이다. 계절에 따른 환경 변화나 먹잇감의 이동에 따라 서식지를 일시적으로 옮겼을 수도 있고, 사람들의 눈을 피해 은신처와 활동 시간을 바꿨을 가능성도 있다. 내가 이날 이른 아침 홀로 녀석을 마주칠 수 있었던 것 역시 그 때문일지도 모른다.까다로운 서식 조건을 요구하는 최상위 포식자가 덕진공원을 삶의 터전으로 삼고 관찰되고 있다는 것은 이 일대의 생태 환경이 야생동물에게 서식 공간을 제공하고 있다는 긍정적인 신호다. 그런데 수면 위 수달의 움직임에서 눈을 떼지 못하는 내 곁으로 산책하던 한 행인이 지나가며 툭 던진 한마디가 평화로운 순간을 단숨에 깨뜨렸다.혀를 차며 멀어지는 행인의 뒷모습을 바라보며 깊은 씁쓸함이 밀려왔다. 실제로 수생태계의 최상위 포식자인 수달은 물고기는 물론, 때로는 양서류와 파충류, 심지어 남생이까지 사냥한다. 최근 덕진호수를 비롯해 전주천변 곳곳에서 멸종위기 야생생물 1급인 수달이 자주 모습을 드러내면서 먹이 활동을 하는 장면도 종종 목격되고 있다. 아마도 그런 모습을 보고 나온 말일 것이다.하지만 야생의 생태계에는 인간이 만들어낸 도덕적 잣대나 동화 속 선악의 개념이 애초에 존재하지 않는다. 수달은 그저 생존을 위해 사냥할 뿐이며, 그것은 자연의 질서 안에서 이루어지는 지극히 본능적인 먹이 활동이다.수달의 사냥 역시 자연 생태계의 일부다. 먹이를 구하고 살아남기 위해 다른 생명을 사냥하는 것은 야생동물에게 주어진 본능이자 생존 방식이다. 그 과정에 인간이 생각하는 선악의 잣대를 들이댈 이유는 없다. 생존을 위해 본능에 따라 사냥하는 야생동물에게 인간은 왜 '나쁜 동물'이라는 꼬리표를 붙이려 하는 것일까.찰스 다윈의 진화론이 설명하듯, 인간 역시 자연의 진화 과정에서 탄생한 수많은 생명체 가운데 하나다. 호모 사피엔스가 오랜 진화의 과정을 거쳐 오늘날의 모습에 이르는 동안, 인류는 생존과 편리함, 풍요로움을 추구하며 자연을 끊임없이 개발하고 생태계를 변화시켜 왔다. 때로는 그 과정에서 자연을 훼손하고 파괴하는 일도 서슴지 않았다.그런데도 우리는 여전히 자연을 있는 그대로 받아들이지 못한다. 지극히 인간 중심적인 시선과 편협한 감정 이입으로 자연의 질서를 바라보고, 자신의 이해와 편의에 맞게 해석하려 한다. 이는 우리가 자연의 일부라는 사실을 잊은 채 자연을 마치 인간의 소유물처럼 여기고 있음을 보여주는 단면이다.얼마 전, 부산 북항 친수공원 인공수로에 몸길이 3m에 달하는 흑상어, 일명 '부캉이'가 나타났을 때의 안타까운 기억이 있다. 당시 도심에 나타난 진귀한 상어를 구경하려는 수많은 인파가 몰렸고, 일부 관람객은 야간에 강한 조명과 플래시를 비추며 무분별한 호기심을 드러냈다.결국 부캉이의 주둥이 부근에서는 긁힌 상처까지 발견됐다. 일부 관람객이 비춘 강한 조명에 놀라 수로 바닥이나 구조물에 부딪혔을 가능성이 제기되면서 안타까움을 더했다. 이 사건은 멸종위기 야생동물을 그저 흥미로운 볼거리나 관광 상품으로만 소비하려 했던 우리 사회의 빈약한 생태 의식을 돌아보게 했다.상처를 입은 상어의 소식을 접하며, 비록 체급은 다르지만 그동안 애정을 가지고 지켜보던 덕진공원 수달의 안부가 내심 궁금했다. 그리고 이렇게 다시 마주한 수달이 무척이나 반갑다. 수달이 한동안 덕진공원을 떠났던 이유가 환경적 요인 때문인지, 혹은 또 다른 이유에서인지 정확히 알 수는 없다. 다만 분명한 것은 도시공원이 사람만을 위해 존재하는 공간이 아니라는 점이다.잠시 머물다 떠나는 손님이 아닌 덕진공원의 진정한 이웃으로 돌아온 수달과의 만남은 우리가 지향해야 할 도시공원의 미래와 자연을 대하는 태도를 다시금 생각하게 한다. 자연과의 공존은 거창한 목표와 구호에서 시작되는 것이 아니다. 인간적인 시선과 욕심을 내려놓고, 다른 생명에게도 그들만의 삶이 있음을 인정하는 것.그렇게 도심 속 공원은 시민의 일상과 야생의 생명이 교차하는 공존의 공간이어야 한다. 일정한 거리를 둔 채 야생동물이 스스로의 방식대로 살아가도록 조용히 지켜보는 것, 어쩌면 그것이 자연의 일부인 인간이 지켜야 할 가장 기본적인 예의인지도 모른다.