민주당, 조작기소 특검법 5일 처리 추진... 조희대 국조는 일단 보류

큰사진보기 ▲김민석 더불어민주당 대표가 3일 국회에서 열린 의원총회에 참석해 국민의례를 하고 있다. 오른쪽부터 김 대표, 최민희 박선원 서미화 이성윤 한민수 최고위원. ⓒ 남소연 관련사진보기

AD

더불어민주당이 이른바 '조작기소 특검법'을 당론으로 채택하고 오는 5일 본회의 처리를 추진하기로 했다. 반면, 대법관 후보자 재제청 거부 등으로 논란을 빚은 조희대 대법원장에 대한 국정조사는 당초 계획과 달리 당내 의견을 더 수렴하기로 했다.김성회 민주당 원내대변인은 3일 오후 의원총회 후 기자들과 만나 "조작기소 특검법은 당론으로 오늘 채택했고, 5일 본회의에 올리기 위해 협의할 계획"이라며 "기존에 발의된 법안에 대해서는 국회 법제사법위원회에서 법안소위를 거쳐 일부 수정이 있을 것"이라고 설명했다.민주당은 지난 4월 '윤석열 정권 검찰청, 국가정보원, 감사원 등의 조작수사·조작기소 등 의혹의 진상규명을 위한 특별검사 임명 등에 관한 법률안'을 발의했다. 당초 발의 직후 처리할 계획이었지만 특검에 사실상 '공소취소권'을 부여했다는 논란이 불거지자 지방선거 이후로 미루기로 했다.이후 이재명 대통령은 9월 18일 기자회견 당시 특검법안에서 공소취소 논란이 되는 조항을 삭제해달라고 국회에 요청했다. 특검에 공소취소 권한을 줘 이 대통령 형사사건에 면죄부를 주려 한다는 논란이 생기지 않게 해달라는 당부였다. 이에 당내 논의가 재개됐고, 서영교 법사위원장은 지난달 28일에는 '조작기소 국조특위 사례보고회'에서 특검법 처리와 관련해 "최대한 빠른 시간 내에 하겠다"라고 예고한 바 있다.민주당은 5일 본회의 처리를 위해 4일 법사위에서 조작기소 특검법을 심의·의결할 예정이다. 법안에 명시된 수사 대상은 쌍방울 대북송금 사건 등 이 대통령 관련 사건을 포함해 모두 12개다. 논란이 된 공소취소 관련 조항을 뺀 특검법안을 추진할 것으로 보인다.한편, 민주당은 조희대 대법원장 국정조사 추진과 관련해선 사실상 보류하기로 했다. 김 원내대변인은 "조 대법원장 국정조사와 관련해선 의원들이 의총에서 여러 다양한 의견을 주셔서, 의견을 더 수렴하는 절차를 원내에서 갖기로 결정했다"라고 전했다.'5일 본회의에 조 대법원장 국정조사 요구서를 올리지 않는 건가'라는 질문엔 "의견 수렴하는 데 시간이 걸릴 예정"이라며 "5일에 올리는 것은 아닌 것으로 이해했다"라고 덧붙였다.'조 대법원장에 국정조사를 안 하기로 한 것이냐', '국정조사를 원점에서 재논의하는 것이냐'는 질문에는 "당내 의견을 수렴하기로 했다"며 말을 아꼈다.당초 민주당은 5일 본회의에서 조 대법원장에 대한 국정조사 요구서를 보고한 뒤 오는 12일이나 19일 본회의에서 국정조사 계획서를 의결한다는 계획이었다.