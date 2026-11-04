녹조 예측 정확도 높인다... 국내 담수 조류 36종 탄소량 산정식 개발

큰사진보기 ▲지난 8월 21일 대구 달성군 달성보 인근 낙동강에서 환경단체 관계자가 녹조 가득한 강물을 채수하고 있다. ⓒ 연합뉴스 관련사진보기

큰사진보기 ▲이번 연구에서는 디지털 현미경 영상분석으로 세포 크기를 측정해 생물체적(V)을 산출하고, 원소분석기로 측정한 탄소량을 세포밀도로 환산해 세포당 탄소량(C)을 구했다. 이후 두 값의 관계를 통계적으로 분석하여 세포의 생물체적만으로 탄소량을 추정할 수 있는 분류군별 산정식을 개발했다. ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲기존 탄소 산정식과 담수 맞춤형 산정식 성능 비교 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

큰사진보기 ▲디지털 현미경 영상분석을 이용한 유해남조류 실측 과정 ⓒ 기후에너지환경부 관련사진보기

국내 담수 생태계에 서식하는 식물플랑크톤의 탄소량을 보다 정확하게 산정할 수 있는 기술이 개발됐다. 기존에 활용하던 국외 산정식보다 탄소량 추정 오차를 최대 39% 줄인 것으로, 유해남조류 등 녹조를 구성하는 주요 조류의 생물량을 정밀하게 파악해 녹조 발생 예측력을 높이는 데 도움이 될 것으로 기대된다.기후에너지환경부 소속 국립환경과학원은 4일 국내 하천과 호소(湖沼, 호수와 늪)에 서식하는 담수 식물플랑크톤 36종의 탄소량을 정밀 분석하고, 생물 특성을 반영한 분류군별 탄소 산정식을 국내 최초로 개발했다고 밝혔다.그동안 학계와 현장 연구에서는 국내 담수 생태계와 환경·조류 특성이 다른 해양 생물 자료를 바탕으로 국외에서 개발된 탄소 산정식(Menden-Deuer & Lessard, 2000)을 주로 활용해 왔다. 이 때문에 유해남조류 등 녹조를 구성하는 주요 식물플랑크톤의 탄소 생물량을 산정하는 과정에서 상당한 오차가 발생했다.이에 국립환경과학원은 지난해 '낙동강 녹조 대발생의 기원 추적 및 기후변화에 따른 발생량 예측 연구' 사업을 통해 국내 담수 생태계에 적합한 탄소 산정식 개발에 나섰다.식물플랑크톤은 세포 크기가 매우 작아 개별 세포의 탄소량을 직접 측정하기 어렵다. 연구진은 디지털 현미경 영상분석과 원소분석기를 활용해 식물플랑크톤 세포의 생물체적과 실제 탄소량 사이의 관계를 통계적으로 분석했다. 생물체적은 세포의 길이와 너비 등 크기를 측정해 계산한 3차원 부피를 말한다.이를 토대로 세포의 생물체적만으로 탄소량을 추정할 수 있는 새로운 분류군별 산정식을 도출했다. 분석 대상은 유해남조류를 포함한 국내 담수 식물플랑크톤 36종이다.이번에 개발한 산정식을 적용한 결과, 기존 국외 산정식보다 탄소량 추정 오차가 26~39% 감소하는 것으로 나타났다. 분류군별 오차 감소율은 남조류 35%, 규조류 39%, 기타 조류 26%였다.이번 기술 개발로 기존 녹조 관측자료에 보다 정밀한 탄소 생물량 정보를 추가할 수 있게 됐다. 단순히 조류의 개체 수나 세포 크기를 파악하는 수준을 넘어 실제 탄소량을 기준으로 녹조의 발생 규모와 변화를 정량적으로 분석할 수 있는 기반이 마련된 것이다. 특히 기후변화에 따른 녹조 발생량 예측의 정확도를 높이는 데 활용될 것으로 기대된다.김경현 국립환경과학원 물환경연구부장은 "이번 연구는 국내 담수 녹조를 탄소 생물량으로 정량화하는 기술 개발의 성공 사례"라며 "앞으로 현장 검증을 거쳐 기존의 녹조 관측 자료에 탄소량 정보를 추가해 국민이 안심할 수 있는 녹조 감시·예측 체계를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.