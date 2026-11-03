"교육교부금, 연동제 유지하되 미래기금 분담" 상생법안 발의

지방교육재정교부금(교육교부금)의 '내국세 연동제' 폐지 찬반을 놓고 정부와 교육계가 강경 대립하는 가운데, 조국혁신당이 당론으로 '연동제를 유지하면서도 미래대응기금을 조성'하는 상생 법안을 준비 중인 사실이 확인됐다. 이 법안에 대해 대한민국교육감협의회도 동의하는 것으로 나타났다(관련 기사: 국회 "교육교부금 앞으로 4년간 113조 감소"... 100만 규탄 서명 돌입
https://omn.kr/2kdpg).
오는 9일 교육교부금 토론회 직후 상생법안 대표 발의
3일, 조국혁신당에 따르면 이 당은 오는 9일 오후 2시 국회 의원회관에서 교육감협의회와 함께 '교육교부금 개편 쟁점과 합리적 대안 모색 토론회'를 연다. 이 자리엔 신장식 조국혁신당 대표도 참여한다. 조국혁신당은 408개 단체가 모인 2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동과도 의견을 조율 중이다.
이 자리에서 정근식 교육감협의회 회장(서울시교육감)은 '교육교부금의 내국세 연동제를 유지하면서도 교육교부금 기준 초과분을 미래대응기금의 재원으로 일부 나누는 상생 방안'을 내놓을 예정이다. 조국혁신당 소속 국회 교육위 강경숙 의원도 이 방안을 포함한 상생 법안을 곧바로 대표 발의할 예정이다.
교육감협의회의 상생 방안과 관련, 정근식 회장은 3일 오전 국회 재정경제기획위 공청회에 참석해 "법정 인력 확보, 인공지능(AI) 기기 교체, 학생 마음건강 지원 등 긴급한 수요를 고려하면 2027년에 최소 88조 4천억 원의 교육교부금이 필요하다"라고 강조했다. 정부가 새로운 계산식으로 편성한 2027년 교육교부금이 78조 9000억 원이니, 9조 5000억 원이 부족하다는 뜻이다.
이에 따라 정 회장은 "(연동제를 폐지하는 정부안과는 달리) 기존 내국세 연동제를 유지하되 5% 완충장치를 도입하는 방안을 제안한다"라면서 "내국세의 20.79%를 교육교부금으로 배분하는 현행 제도를 유지하면서, 전년도 대비 교육교부금 증감 폭이 5%를 넘으면 초과분을 국가와 교육청이 나누는 방식"이라고 설명했다.
이와 관련 정 회장은 "교육교부금이 5%를 초과해 증가하면 초과분의 3분의 2는 국가가 미래대응 재원으로 활용하고, 3분의 1은 교육청에 배분한다. 반대로 5%를 초과해 감소하면 초과 감소분의 3분의 1을 국가가 보전하는 방안"이라면서 "이 방안을 적용하면 2027년 교육교부금은 89.6조 원으로 정부안보다 10.7조 원 늘어나고, 국가는 4년간 44.5조 원의 미래대응 재원을 확보할 수 있다"라고 밝혔다. "이는 교육재정을 더 늘려 달라는 요구가 아니다. 기존 교육을 유지하고 법적·필수적 수요에 대응하기 위한 최소한의 재원"이라고도 강조했다.
"연동제 유지와 미래기금 조성 담은 상생 법안 곧 발의"
국회 교육위 강경숙 의원실 관계자는 <오마이뉴스>에 "정근식 회장의 제안은 조국혁신당과 협의해 온 교육교부금의 내국세 연동제도 유지하고 미래대응기금도 조성하는 상생 법안"이라면서 "이 내용을 법조항으로 담은 교육교부금 개정안을 오는 9일이나 10일쯤 강경숙 의원이 대표 발의할 예정"이라고 밝혔다. 교육감협의회 관계자도 <오마이뉴스>에 "교육감협의회의 제안을 담은 강경숙 의원 발의안에 찬성한다"라고 말했다.
긴급 행동은 정 회장의 제안과 강경숙 의원의 법안 발의안을 놓고 3일부터 내부 회의를 벌이기 시작했다. 강 의원의 법안 발의를 계기로 연동제 폐지를 놓고 벌어진 정부와 교육단체의 논쟁 상황이 새로운 단계로 접어들 것으로 보인다.