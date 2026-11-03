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교육

26.11.03 17:25최종 업데이트 26.11.03 17:25

"교육교부금, 연동제 유지하되 미래기금 분담" 상생법안 발의

[단독] 강경숙 의원 대표 발의, 조국혁신당 당론 추진...정부와 교육단체 논쟁, 새로운 단계로

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강경숙 조국혁신당 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에서 북한 이탈 청소년 학교인 여명학교 건립과 관련해 정근식 서울시 교육감에게 질의하고 있다.
강경숙 조국혁신당 의원이 14일 오전 서울 여의도 국회 교육위원회에서 열린 서울시교육청·경기도교육청·인천시교육청 등에 대한 국정감사에서 북한 이탈 청소년 학교인 여명학교 건립과 관련해 정근식 서울시 교육감에게 질의하고 있다. ⓒ 유성호

지방교육재정교부금(교육교부금)의 '내국세 연동제' 폐지 찬반을 놓고 정부와 교육계가 강경 대립하는 가운데, 조국혁신당이 당론으로 '연동제를 유지하면서도 미래대응기금을 조성'하는 상생 법안을 준비 중인 사실이 확인됐다. 이 법안에 대해 대한민국교육감협의회도 동의하는 것으로 나타났다(관련 기사: 국회 "교육교부금 앞으로 4년간 113조 감소"... 100만 규탄 서명 돌입 https://omn.kr/2kdpg).

오는 9일 교육교부금 토론회 직후 상생법안 대표 발의

3일, 조국혁신당에 따르면 이 당은 오는 9일 오후 2시 국회 의원회관에서 교육감협의회와 함께 '교육교부금 개편 쟁점과 합리적 대안 모색 토론회'를 연다. 이 자리엔 신장식 조국혁신당 대표도 참여한다. 조국혁신당은 408개 단체가 모인 2026 교육교부금 개편 대응 긴급행동과도 의견을 조율 중이다.

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이 자리에서 정근식 교육감협의회 회장(서울시교육감)은 '교육교부금의 내국세 연동제를 유지하면서도 교육교부금 기준 초과분을 미래대응기금의 재원으로 일부 나누는 상생 방안'을 내놓을 예정이다. 조국혁신당 소속 국회 교육위 강경숙 의원도 이 방안을 포함한 상생 법안을 곧바로 대표 발의할 예정이다.

교육감협의회의 상생 방안과 관련, 정근식 회장은 3일 오전 국회 재정경제기획위 공청회에 참석해 "법정 인력 확보, 인공지능(AI) 기기 교체, 학생 마음건강 지원 등 긴급한 수요를 고려하면 2027년에 최소 88조 4천억 원의 교육교부금이 필요하다"라고 강조했다. 정부가 새로운 계산식으로 편성한 2027년 교육교부금이 78조 9000억 원이니, 9조 5000억 원이 부족하다는 뜻이다.

이에 따라 정 회장은 "(연동제를 폐지하는 정부안과는 달리) 기존 내국세 연동제를 유지하되 5% 완충장치를 도입하는 방안을 제안한다"라면서 "내국세의 20.79%를 교육교부금으로 배분하는 현행 제도를 유지하면서, 전년도 대비 교육교부금 증감 폭이 5%를 넘으면 초과분을 국가와 교육청이 나누는 방식"이라고 설명했다.

정근식 대한민국교육감협의회 회장은 3일 오전 국회 재정경제기획위 공청회에 참석해 “(연동제를 폐지하는 정부안과는 달리) 기존 내국세 연동제를 유지하되 5% 완충장치를 도입하는 방안을 제안한다”라고 말했다.
정근식 대한민국교육감협의회 회장은 3일 오전 국회 재정경제기획위 공청회에 참석해 “(연동제를 폐지하는 정부안과는 달리) 기존 내국세 연동제를 유지하되 5% 완충장치를 도입하는 방안을 제안한다”라고 말했다. ⓒ 교육감협의회

이와 관련 정 회장은 "교육교부금이 5%를 초과해 증가하면 초과분의 3분의 2는 국가가 미래대응 재원으로 활용하고, 3분의 1은 교육청에 배분한다. 반대로 5%를 초과해 감소하면 초과 감소분의 3분의 1을 국가가 보전하는 방안"이라면서 "이 방안을 적용하면 2027년 교육교부금은 89.6조 원으로 정부안보다 10.7조 원 늘어나고, 국가는 4년간 44.5조 원의 미래대응 재원을 확보할 수 있다"라고 밝혔다. "이는 교육재정을 더 늘려 달라는 요구가 아니다. 기존 교육을 유지하고 법적·필수적 수요에 대응하기 위한 최소한의 재원"이라고도 강조했다.

"연동제 유지와 미래기금 조성 담은 상생 법안 곧 발의"

국회 교육위 강경숙 의원실 관계자는 <오마이뉴스>에 "정근식 회장의 제안은 조국혁신당과 협의해 온 교육교부금의 내국세 연동제도 유지하고 미래대응기금도 조성하는 상생 법안"이라면서 "이 내용을 법조항으로 담은 교육교부금 개정안을 오는 9일이나 10일쯤 강경숙 의원이 대표 발의할 예정"이라고 밝혔다. 교육감협의회 관계자도 <오마이뉴스>에 "교육감협의회의 제안을 담은 강경숙 의원 발의안에 찬성한다"라고 말했다.

긴급 행동은 정 회장의 제안과 강경숙 의원의 법안 발의안을 놓고 3일부터 내부 회의를 벌이기 시작했다. 강 의원의 법안 발의를 계기로 연동제 폐지를 놓고 벌어진 정부와 교육단체의 논쟁 상황이 새로운 단계로 접어들 것으로 보인다.

#교육교부금#강경숙#상생법안#교육감협의회

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