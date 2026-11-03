"교육교부금, 연동제 유지하되 미래기금 분담" 상생법안 발의

▲정근식 대한민국교육감협의회 회장은 3일 오전 국회 재정경제기획위 공청회에 참석해 “(연동제를 폐지하는 정부안과는 달리) 기존 내국세 연동제를 유지하되 5% 완충장치를 도입하는 방안을 제안한다”라고 말했다. ⓒ 교육감협의회 관련사진보기