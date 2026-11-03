김상욱 울산시장, HD현대중공업 노사 만나 "AI 전환, 노동 희생 안돼"

▲김상욱 울산시장이 3일 HD현대중공업을 방문해 김동하 지부장 등 노동조합 관계자와 대화하고 있다. 김 시장은 이어 금석호 대표이사 등 경영진과도 만나는 등 노사와 만나 각각 임금 및 단체협약 교섭 타결에 대해 환영을 뜻을 전하고 산업전환 대응과 지역 현안에 대한 협력 방안을 논의했다. ⓒ 울산시 관련사진보기