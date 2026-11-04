'외제차 타고 사치하는 북향민'? 제 생각은 조금 다릅니다

큰사진보기 ▲같은 소비, 다른 시선북향민의 소비행동을 바라보는 남한 사회의 서로 다른 시선을 표현한 이미지. ⓒ ChatGPT 관련사진보기

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"북한에서 왔다면서 어떻게 외제차를 타고 다녀요?"

"북향민들 집에 가보면 우리보다 더 잘해 놓고 살아요."

"우리가 힘내서 살라고 후원했는데, 어떻게 우리도 쓰지 못하는 비싼 것들을 쓸 수가 있어요?

시험에 듭니다."

"어쩌면 말씀하신 부분들이 다 맞는 말씀일 수 있습니다. 그런데 북향민들의 입장에서 조금만 생각해 봐주십시오. 풍요로운 삶을 살아본 적이 없고 갖고 싶은 것을 가져본 적이 거의 없습니다. 지금 비싸고 좋은 것을 쓰고 싶을 때 쓰도록 그냥 바라만 봐주세요. 그들도 한국에서 돈을 벌고 살다 보면 스스로 알게 될 겁니다. 돈을 어떻게 써야 할지에 대해서요. "

내가 북한에서 살던 시절, 개인 자동차를 소유한다는 것은 대부분의 주민들에게 상상조차 하기 어려운 일이었다. 물론 지금은 과거와 달라진 부분도 있다.그래서인지 한국에 온 북향민들 가운데는 자기 차를 갖고 싶다는 로망으로 정착 초기부터 운전면허를 취득하는 이들이 많았다. 나 역시 하나원을 퇴소한 지 7개월 만에 운전면허증을 취득했다. 자동차를 갖는다는 것은 단순히 이동수단을 마련하는 것 이상의 의미가 있었다. 북한에서는 누리지 못했던 자유이자 자부심이기도 했다.그런데 한국에 정착한 이후 남한 사람들에게 어렵지 않게 듣는 질문들이 있었다.의류나 가방은 브랜드 제품을 사용하고, 집 안의 가전제품도 좋은 것들을 쓴다는 이야기였다. 왜 이런 모습이 남한 사람들에게는 이해하기 어려웠을까. 또 북향민들은 왜 그런 선택을 했을까.1990년대 중후반 경제난 이전, 북한 주민들이 사용하던 생활용품의 상당수는 국가에서 생산하거나 공급하던 것들이었다. 이른바 '외제품'은 재포로 불리던 일본 출신 귀국자나 외국에 친척이 있는 사람들, 외화벌이와 연결된 사람들의 집에서 주로 접할 수 있었다. 외제품을 쓴다는 것 자체가 좋은 물건을 사용한다는 의미로 받아들여지기도 했다.나 역시 벤츠를 직접 본 적은 없어도 '좋은 차는 벤츠'라는 말은 들어봤을 정도였으니, 자동차에 대한 로망이 컸던 일부 북향민들의 마음을 짐작할 수 있다. 그동안 갖고 싶어도 가질 수 없었던 것들, 정확히 이야기하면 무엇이 있는지조차 모르고 살았던 북향민들에게 새로운 문물을 접하고 소유한다는 것은 가슴 설레는 일이었을 것이다. 일종의 물질적 보상심리라고 할까.나 역시 크게 다르지 않았다. 18평짜리 임대아파트를 받았는데, 그 작은 집에 중고 피아노를 사서 들여놓았다. 북한에서는 상상조차 할 수 없었던 피아노를 너무 갖고 싶고, 또 배우고 싶었기 때문이다. 그런데 막상 일상에 치여 살다 보니 피아노를 배울 시간이 없었다. 결국 피아노를 샀다가 기증하고, 다시 샀다가 또 기증하는 일을 반복했다.자유로운 세상에 왔다고 해서 하고 싶은 일을 모두 할 수 있는 것은 아니다. 그러나 적어도 해보고 싶은 것을 스스로 선택할 수 있다는 사실만으로도 새로운 세상이었다.그런데 북향민들의 소비행동에는 단순히 좋은 물건을 갖고 싶은 마음만 작용하는 것이 아니다. 한국 사회에 처음 정착했을 때는 돈의 가치를 체감하는 것부터 쉽지 않았다. 1만 원이 어느 정도의 가치를 지니는지, 생활비를 어떻게 나누어 써야 하는지 익숙하지 않은 경우도 있었다. 서로 다른 경제체제에서 살아왔으니 당연한 일인지도 모른다.여기에 한국 생활에 적응하는 과정에서 예상하지 못한 지출도 생긴다. 이를테면 돈을 아끼기 위해 대중교통을 이용하려고 해도 말투 때문에 누군가에게 길을 물어보기가 꺼려져 그냥 택시를 타기도 한다. 또 북한이나 중국에 남겨진 가족들의 소식을 듣기 위해 전화요금이 얼마나 나오는지 따질 겨를도 없이 국제전화를 하기도 한다.겉으로 보기에는 돈을 아끼지 않고 쓰는 것처럼 보일 수 있다. 그러나 그 이면에는 낯선 사회에서 겪는 두려움과 가족에 대한 그리움 등 저마다의 사정이 있다. 이런 사정은 남한 사람들이 쉽게 이해하기 어려운 부분일 수 있다. 그렇지만 북향민들도 이 사회에서 살아가면서 시행착오를 겪고, 돈의 가치와 쓰임을 배워가며 나름대로 자신의 길을 찾아간다.그런데 이런 북향민들의 생활을 바라보는 남한 사람들의 시선이 언제나 따뜻했던 것은 아니다.직접 후원한 적이 없는 사람들조차 북한에서 어렵게 살다 온 사람들이 벌써 겉멋이 들어 돈 무서운 줄 모른다며 비판하기도 했다. 당사자로서 나는 북향민들의 마음도 이해되었고, 그것을 비판적으로 바라보는 남한 사람들의 말도 이해되었다.후원한 사람의 입장에서는 자신도 아껴 쓰면서 후원했는데, 자기들의 기준에서 볼 때 과소비하는 것처럼 보이니 속상할 수도 있다. 그러나 북향민이라는 이유만으로 그 사람의 소비를 평가하는 것은 또 다른 문제였다. 이런 이야기를 들을 때마다 어떻게 설명해야 할까 고민하다가, 어느 날 이렇게 말씀드린 적이 있다.이 표현은 당시 내가 할 수 있는 최소한의 대변이었다.그런데 세월이 흐른 오늘에 와서는 조금 다르게 말할 수 있을 것 같다. 한국에 언제 왔든 한국 사회에서 열심히 살아 자기 분야에 자리를 잡은 사람들이 있다. 그들이 수고해서 번 돈으로 외제차를 타고, 집을 사고, 좋은 제품을 사용하는 것이 왜 문제가 되어야 할까. 그런데도 이를 못마땅하게 바라보는 시선은 여전히 존재한다.사람마다 취향도 다르고 돈을 쓰는 분야도 다르다. 누군가는 자동차에 관심이 많고, 누군가는 먹거리에 투자하며, 또 누군가는 의류나 가방의 품질을 중요하게 생각한다. 한마디로 남한 사람들과 똑같다는 것이다.문제는 '북한에서 왔는데', '북한에서 왔기 때문에' 싼 것만 써야 한다는 식의 관점이다. 이것은 매우 잘못된 생각이라고 말하지 않을 수 없다. 더욱이 북한이나 중국에 남겨진 가족들을 돕느라 자신을 위해 돈을 쓰고 싶어도 쓰지 못하는 북향민들도 많다. 북향민들의 경제적 형편과 소비생활 역시 천차만별이라는 것이다.우리는 북향민들이 어떤 물건을 사고 어떤 생활을 하는지에 관심을 갖기 전에, 그들이 어떤 환경에서 살아왔고 어떤 과정을 거쳐 이 사회에 적응하고 있는지부터 이해할 필요가 있다.누군가의 소비가 언제나 현명한 것은 아닐 수 있다. 그러나 그것은 북향민에게만 해당하는 이야기가 아니다. 누구나 새로운 환경에서 시행착오를 겪고, 경험을 통해 자신의 삶을 만들어간다.이번에 소개한 이야기들은 북향민들이 한국 사회에서 겪는 수많은 문화적 차이와 갈등 가운데 아주 작은 일부에 불과하다. 서로 다른 사회에서 살아온 사람들이 만나며 겪는 오해와 충돌은 이보다 훨씬 다양하고 복잡하다.그렇다면 우리는 한 번쯤 질문해 볼 필요가 있지 않을까.같은 물건을 사도 누군가에게는 평범한 소비이고, 북향민에게는 왜 해명해야 할 일이 되는가.